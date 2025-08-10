منح الضبطية القضائية لـ 4 موظفات في الغذاء والتغذية

أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية 4 قرارات بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 4 موظفات.

وجاء في القرار الأول:

تمنح الموظفة حصة رياض محمد الدوسري التي تعمل بوظيفة (مفتش أغذية) في مراقبة التراخيص بإدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير، صفة الضبطية القضائية عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 وتعديلاته.

وجاء في القرار الثاني:

تمنح الموظفة أحلام مطلق عبدالله الهاجري التي تعمل بوظيفة (مفتش أغذية) قسم استلام العينات - إدارة تفتيش أغذية محافظة الجهراء، صفة الضبطية القضائية عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 وتعديلاته.

ونص القرار الثالث على:

تمنح الموظفة سارة إبراهيم عبدالله عبدالكريم التي تعمل بوظيفة (تقني مبتدئ تغذية) قسم استلام العينات - بإدارة تفتيش أغذية محافظة مبارك الكبير، صفة الضبطية القضائية عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 وتعديلاته.

فيما نص القرار الرابع على:

تمنح الموظفة إيمان حمزة عباس الفرس التي تعمل بوظيفة (مشرف أغذية) قسم استلام العينات بإدارة تفتيش أغذية محافظة الفروانية، صفة الضبطية القضائية عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 وتعديلاته.

