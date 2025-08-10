  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
منح الضبطية القضائية لـ 4 موظفات في الغذاء والتغذية

منح الضبطية القضائية لـ 4 موظفات في الغذاء والتغذية

2025-08-10 08:04:59
(MENAFN- Al-Anbaa)

أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية 4 قرارات بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 4 موظفات.
وجاء في القرار الأول:
تمنح الموظفة حصة رياض محمد الدوسري التي تعمل بوظيفة (مفتش أغذية) في مراقبة التراخيص بإدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير، صفة الضبطية القضائية عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 وتعديلاته.
وجاء في القرار الثاني:
تمنح الموظفة أحلام مطلق عبدالله الهاجري التي تعمل بوظيفة (مفتش أغذية) قسم استلام العينات - إدارة تفتيش أغذية محافظة الجهراء، صفة الضبطية القضائية عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 وتعديلاته.
ونص القرار الثالث على:
تمنح الموظفة سارة إبراهيم عبدالله عبدالكريم التي تعمل بوظيفة (تقني مبتدئ تغذية) قسم استلام العينات - بإدارة تفتيش أغذية محافظة مبارك الكبير، صفة الضبطية القضائية عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 وتعديلاته.
فيما نص القرار الرابع على:
تمنح الموظفة إيمان حمزة عباس الفرس التي تعمل بوظيفة (مشرف أغذية) قسم استلام العينات بإدارة تفتيش أغذية محافظة الفروانية، صفة الضبطية القضائية عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 وتعديلاته.

MENAFN10082025000130011022ID1109908472

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث