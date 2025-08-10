منح الضبطية القضائية لـ 4 موظفات في الغذاء والتغذية

منح الضبطية القضائية لـ 4 موظفات في الغذاء والتغذية
أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية 4 قرارات بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 4 موظفات.
وجاء في القرار الأول:
تمنح الموظفة حصة رياض محمد الدوسري التي تعمل بوظيفة (مفتش أغذية) في مراقبة التراخيص بإدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير، صفة الضبطية القضائية عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 وتعديلاته.
وجاء في القرار الثاني:
تمنح الموظفة أحلام مطلق عبدالله الهاجري التي تعمل بوظيفة (مفتش أغذية) قسم استلام العينات - إدارة تفتيش أغذية محافظة الجهراء، صفة الضبطية القضائية عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 وتعديلاته.
ونص القرار الثالث على:
تمنح الموظفة سارة إبراهيم عبدالله عبدالكريم التي تعمل بوظيفة (تقني مبتدئ تغذية) قسم استلام العينات - بإدارة تفتيش أغذية محافظة مبارك الكبير، صفة الضبطية القضائية عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 وتعديلاته.
فيما نص القرار الرابع على:
تمنح الموظفة إيمان حمزة عباس الفرس التي تعمل بوظيفة (مشرف أغذية) قسم استلام العينات بإدارة تفتيش أغذية محافظة الفروانية، صفة الضبطية القضائية عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 وتعديلاته.
