رئاسة الأركان تدشن نظام البصمة الإلكتروني لتعزيز كفاءة العمل

رئاسة الأركان تدشن نظام البصمة الإلكتروني لتعزيز كفاءة العمل
دشنت رئاسة الأركان العامة للجيش نظام البصمة الإلكتروني في مبنى الرئاسة، في خطوة تهدف إلى تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء الإداري.
وكان نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد، أول من سجل بصمته، إيذانا ببدء تشغيل النظام رسميا، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط المؤسسة العسكرية لترسيخ الانضباط الوظيفي وتحسين كفاءة إدارة الموارد البشرية، بما ينعكس إيجابا على جودة الأداء واستدامة التطوير الإداري.
وأوضح أن النظام البصمة الإلكتروني سيسهم في تنظيم إجراءات الحضور والانصراف بدقة وشفافية، ويعزز سهولة المتابعة الإدارية بما يخدم مصلحة العمل ويحافظ على انسيابيته.
