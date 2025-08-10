رئاسة الأركان تدشن نظام البصمة الإلكتروني لتعزيز كفاءة العمل

دشنت رئاسة الأركان العامة للجيش نظام البصمة الإلكتروني في مبنى الرئاسة، في خطوة تهدف إلى تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء الإداري.

وكان نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد، أول من سجل بصمته، إيذانا ببدء تشغيل النظام رسميا، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط المؤسسة العسكرية لترسيخ الانضباط الوظيفي وتحسين كفاءة إدارة الموارد البشرية، بما ينعكس إيجابا على جودة الأداء واستدامة التطوير الإداري.

وأوضح أن النظام البصمة الإلكتروني سيسهم في تنظيم إجراءات الحضور والانصراف بدقة وشفافية، ويعزز سهولة المتابعة الإدارية بما يخدم مصلحة العمل ويحافظ على انسيابيته.