كاتس: القوات الإسرائيلية ستبقى في مخيمات اللاجئين شمال الضفة

كاتس: القوات الإسرائيلية ستبقى في مخيمات اللاجئين شمال الضفة
وكان الجيش الإسرائيلي قد شن هجوما في يناير ضد المسلحين في شمال الضفة الغربية، مركزاً على مخيمات اللاجئين في منطقتي جنين وطولكرم.
وقال كاتس إنه خلال الأشهر الثمانية الماضية، نفذ الجيش الإسرائيلي هجوما "مكثفا" ، تم خلاله إخلاء سكان المخيمات وقتل مسلحين وتدمير البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات المسلحة.
وأضاف كاتس في بيان "سيبقى جيش الدفاع الإسرائيلي داخل المخيمات في تلك المرحلة، على الأقل حتى نهاية العام، بموجب توجيهاتي.
وتابع أنه في أعقاب عملية عسكرية واسعة النطاق "لم يعد هناك إرهاب في المخيمات اليوم".
وانتقد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تلك العملية والتي قالت الأمم المتحدة إن نساء وأطفالا قتلوا أيضا فيها.
وفي فبراير الماضي ، ألقى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الضوء على "نطاق غير مسبق من النزوح الجماعي، لم نشهده منذ عقود في الضفة الغربية المحتلة".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
السعودية تفوز على الهند في منافسات كأس آسيا لكرة السلة لتخوض ملحق ربع النهائي
لماذا يبقى الذهب الملاذ الآمن رغم ارتفاع أسعاره - جريدة الوطن السعودية
بدون رواتب فلكية.. إيلون ماسك يكسر صمته حول استقطاب خبراء الذكاء الاصطناعي
وزير الصناعة والتجارة يفتتح معرض المنتجات البحرينية العمانيةتعزيز الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين
660 شهيدا رياضيا منذ بدء الإبادة الجماعية.. استشهاد نجم منتخبنا الوطني السابق سليمان العبيد
زين السعودية تطلق تقرير الاستدامة للعام 2024 بعنوان نحو غدٍ جميل ومستدام