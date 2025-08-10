كاتس: القوات الإسرائيلية ستبقى في مخيمات اللاجئين شمال الضفة

MENAFN - Al-Bayan) ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى منتشرة في مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية حتى نهاية العام على الأقل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن هجوما في يناير ضد المسلحين في شمال الضفة الغربية، مركزاً على مخيمات اللاجئين في منطقتي جنين وطولكرم.

وقال كاتس إنه خلال الأشهر الثمانية الماضية، نفذ الجيش الإسرائيلي هجوما "مكثفا" ، تم خلاله إخلاء سكان المخيمات وقتل مسلحين وتدمير البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات المسلحة.

وأضاف كاتس في بيان "سيبقى جيش الدفاع الإسرائيلي داخل المخيمات في تلك المرحلة، على الأقل حتى نهاية العام، بموجب توجيهاتي.

وتابع أنه في أعقاب عملية عسكرية واسعة النطاق "لم يعد هناك إرهاب في المخيمات اليوم".

وانتقد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تلك العملية والتي قالت الأمم المتحدة إن نساء وأطفالا قتلوا أيضا فيها.

وفي فبراير الماضي ، ألقى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الضوء على "نطاق غير مسبق من النزوح الجماعي، لم نشهده منذ عقود في الضفة الغربية المحتلة".