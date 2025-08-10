منطقة دبي لاند تشهد إطلاق "كوفنتري جاردنز 2" بمعايير عالمية

MENAFN - Al-Bayan) شهدت منطقة دبي لاند التي تعد من أكثر المناطق طلباً ونمواً في القيمة بدبي، إطلاق مشروع ((كوفنتري جاردنز 2))، أحدث المشاريع السكنية لشركة ((جي اف اس)) للتطوير، العلامة التجارية العقارية العالمية، بحضور مسؤولين من دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وأسطورة الكريكيت الجنوب أفريقي أي بي دي فيليرز، الذي انضم إلى مسؤولي الشركة وكبار الشخصيات للاحتفال بهذا الإنجاز الكبير. وقد أكد هذا الحدث التأثير المتنامي لشركة جي اف اس في سوق العقارات في الإمارات، ما يعزز مكانتها شركة متخصصة في السوق مع توسع ملحوظ في مناطق استراتيجية مثل جيه في اس، دي ال ار سي، وورسان 4، وجزر دبي.

وتواصل الشركة ومقرها دبي توسعها العالمي مع العمل على إنشاء مجتمعات عصرية جاهزة للمستقبل في الأسواق الرئيسية، بعد أن سلمت أكثر من مليوني وحدة، وتشمل محفظتها مشاريع سكنية وتجارية ومختلطة الاستخدام، وتشتهر بتصاميمها المبتكرة، وتسليم المشاريع في الوقت المحدد، وخطط الدفع المصممة خصيصاً للمستثمرين.

وقال مايكل كولينغز، المدير العام لشركة جي اف اس للتطوير: ((إن مشروع كوفنتري جاردنز 2 لا يمثل مجرد تطوير جديد، بل هو تجسيد لالتزامنا بإنشاء مجتمعات بمعايير عالمية في قلب دبي. مع وحدات سكنية تبدأ من 470.000 درهم فقط، وخطة سداد مرنة تتضمن دفعة شهرية بنسبة 1% وخيار سداد بعد التسليم لمدة ثلاث سنوات، فإننا نمكن جيلاً جديداً من المشترين من تحقيق حلم السكن الفاخر بسهولة مالية)).

وقد أضفى حضور أي بي دي فيليرز، أيقونة الرياضة العالمية المعروفة بأدائها الاستثنائي ونزاهتها، أهمية خاصة على المناسبة. وفي كلمته، قال دي فيليرز: ((يشرفني أن أكون جزءاً من هذه اللحظة المهمة. فكما أن الثبات والثقة هما أساس النجاح في الرياضة، فإنهما أيضاً جوهر العلامات التجارية المتميزة. وشركة جي اف اس تجسد هذه القيم، وأنا فخور بالارتباط بشركة لا تبني منازل فقط، بل تبني مستقبلاً)).

ويتمتع مشروع كوفنتري جاردنز 2 بموقع استراتيجي في منطقة مجمع دبي لاند السكني، ويعد هذا المشروع الطموح بتوفير مرافق عالية المستوى، وتصميم مستدام، واتصال سلس، تماشياً مع الرؤية التخطيطية الحضرية التي تعيد تشكيل معالم الإمارة.