منطقة دبي لاند تشهد إطلاق "كوفنتري جاردنز 2" بمعايير عالمية

منطقة دبي لاند تشهد إطلاق "كوفنتري جاردنز 2" بمعايير عالمية
وتواصل الشركة ومقرها دبي توسعها العالمي مع العمل على إنشاء مجتمعات عصرية جاهزة للمستقبل في الأسواق الرئيسية، بعد أن سلمت أكثر من مليوني وحدة، وتشمل محفظتها مشاريع سكنية وتجارية ومختلطة الاستخدام، وتشتهر بتصاميمها المبتكرة، وتسليم المشاريع في الوقت المحدد، وخطط الدفع المصممة خصيصاً للمستثمرين.
وقال مايكل كولينغز، المدير العام لشركة جي اف اس للتطوير: ((إن مشروع كوفنتري جاردنز 2 لا يمثل مجرد تطوير جديد، بل هو تجسيد لالتزامنا بإنشاء مجتمعات بمعايير عالمية في قلب دبي. مع وحدات سكنية تبدأ من 470.000 درهم فقط، وخطة سداد مرنة تتضمن دفعة شهرية بنسبة 1% وخيار سداد بعد التسليم لمدة ثلاث سنوات، فإننا نمكن جيلاً جديداً من المشترين من تحقيق حلم السكن الفاخر بسهولة مالية)).
وقد أضفى حضور أي بي دي فيليرز، أيقونة الرياضة العالمية المعروفة بأدائها الاستثنائي ونزاهتها، أهمية خاصة على المناسبة. وفي كلمته، قال دي فيليرز: ((يشرفني أن أكون جزءاً من هذه اللحظة المهمة. فكما أن الثبات والثقة هما أساس النجاح في الرياضة، فإنهما أيضاً جوهر العلامات التجارية المتميزة. وشركة جي اف اس تجسد هذه القيم، وأنا فخور بالارتباط بشركة لا تبني منازل فقط، بل تبني مستقبلاً)).
ويتمتع مشروع كوفنتري جاردنز 2 بموقع استراتيجي في منطقة مجمع دبي لاند السكني، ويعد هذا المشروع الطموح بتوفير مرافق عالية المستوى، وتصميم مستدام، واتصال سلس، تماشياً مع الرؤية التخطيطية الحضرية التي تعيد تشكيل معالم الإمارة.
