الذكاء الاصطناعي يستغل بيانات المسافرين لتسعير تذاكر الطيران

MENAFN - Al-Bayan) لطالما اشتكى كثيرو الأسفار والمدافعون عن حقوق المستهلكين من الطبيعة المعقدة لأسعار تذاكر الطيران.

يمكن أن تصبح التذاكر المخفضة باهظة الثمن بسرعة من خلال استخدام ((التسعير بالتنقيط))، وهو فرض رسوم إضافية على وسائل راحة كانت مجانية في السابق، مثل إيداع الحقائب والوجبات الخفيفة أو أن تحصل على كرسي بجوار طفلك.

كما أن التنوع الهائل في فئات الأسعار ((الديناميكية)) التي تتغير مع مرور الوقت، قد صعب الحصول على صفقة جيدة عبر التخطيط المسبق، أو حتى معرفة ما إذا كان السعر المعروض عليك اليوم أفضل أم أسوأ من السعر الذي ستجده غداً. ولكن حسب تقرير لم تنشر تفاصيله من قبل، قد يزداد الغموض سوءاً عما قريب.

أعد التقرير أوري يروشالمي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في شركة ((فيتشر))، وهي شركة ناشئة في مجال البرمجيات، تعمل مع شركة ((دلتا إيرلاينز)) وكثير من شركات الطيران الأخرى، وتسوق خدماتها على نطاق أوسع.

في هذه المذكرة البحثية، يصف يروشالمي برنامجاً تجريبياً للذكاء الاصطناعي، صممته ((فيتشر)) لصالح شركة طيران شريكة لم يفصح عنها، ويصف استبدال هيكل تسعير بسيط نسبياً بهيكل معقد جداً، يضم فئات أسعار أكثر بكثير، وأسعار تتقلب بشكل كبير بين لحظة وأخرى.

ذكاء لا يمكن استيعابه

أوضحت المذكرة التي تشاركها الشركة مع العملاء المحتملين، أن هياكل التسعير هذه معقدة جداً لدرجة أنها ((تتجاوز حدود الإدراك البشري)).

وتصف المذكرة هذا النظام بأنه ((نموذج سوق كبير)) يستخدم نهجاً مشابهاً لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل أداة توليد الصور ((دال إي)) (Dall-E) من ((أوبن إيه آي)). لكن بدل إنشاء أعمال فنية أصلية، صمم النموذج لاستيعاب معلومات معقدة حول الأسواق، ولوضع استراتيجيات تسعير، تقول المذكرة إن من شأنها زيادة الإيرادات بشكل كبير.

يشير يروشالمي إلى هذه المرحلة بشكل غير مباشر باسم ((مرحلة الاستغلال)).

ستكون أسعار التذاكر المرتفعة بالتأكيد جذابة لشركات الطيران، التي رفعت أسعارها بشكل كبير خلال الجائحة وبعدها، لكنها اضطرت مذ ذاك إلى تقديم خصومات لجذب المسافرين.

سافر أقل

لكن الاستراتيجيات المعقدة الموصوفة في الورقة البيضاء قد تثير المخاوف التي ظهرت في يوليو بعدما ذكر رئيس ((دلتا))، غلين هاوينشتاين، نظام ((فيتشر)) في مكالمة أرباح شركته.

صرح هاوينشتاين بأن ((دلتا)) تستخدم ((فيتشر)) للمساعدة في تسعير 3% من شبكتها المحلية، وتخطط لزيادة هذه النسبة إلى 20% بحلول نهاية العام. وأضاف: إن الشركة تخوض مرحلة اختبار مكثفة، وإننا ((معجبون بما نراه)).

تصدٍ نيابي

أتى رد الفعل سريعاً، فقد كتبت مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بقيادة روبن غاليغو من ولاية أريزونا، رسالة إلى رئيس ((دلتا)) التنفيذي، إد باستيان، تشير إلى أن البرنامج قد ((يثير مخاوف بشأن خصوصية البيانات))، و((يرجح أيضاً أن يعني زيادات في أسعار الأجرة تصل إلى نقطة الألم لدى كل مستهلك، فيما تعاني العائلات الأمريكية من ارتفاع التكاليف)).

ووصف السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري جوش هاولي نظام ((دلتا)) بأنه ((أسوأ ما سمعته من قطاع الطيران المزري أصلاً)). وقدم عضو الكونغرس الديمقراطي غريغ كاسار من ولاية تكساس مشروع قانون لحظر ((التسعير المعتمد على المراقبة)) على الصعيد الوطني.

وجهت شركات الطيران المنافسة انتقادات مماثلة. فقد استغل روبرت إيزوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((أميركان إيرلاينز))، مؤتمره الصحافي الخاص بنتائج أعماله، إما بدافع غضبه الشديد أو لأنه رأى في ذلك فرصة لإزعاج دلتا، ليشير إلى أن أنظمة تسعير الذكاء الاصطناعي ((خدعة وتضليل)) وأنها غير أخلاقية.

قال إيزوم: ((هذا ليس ما سنفعله)). كما صرحت شركة ((ساوث ويست إيرلاينز)) بأنها لا تستخدم الذكاء الاصطناعي في التسعير.

أعلنت ((فيتشر)) في بيان لها أن برنامجها ((لا يسمح بالتسعير الفردي أو المخصص... ولن يستخدم أو يجمع أو يستقبل أي معلومات تعريف شخصية)). أضافت: إنه يمكن أيضاً استخدام البرنامج لخفض الأسعار في أوقات انخفاض الطلب.

رفض متحدث باسم ((دلتا)) التعليق على المواد التسويقية لشركة ((فيتشر))، مشيراً إلى أنها تتعاون مع شركات طيران أخرى. في رسالة بتاريخ 31 يوليو إلى غاليغو، وصف بيتر كارتر، كبير مسؤولي الشؤون الخارجية في الشركة، ((فيتشر)) بأنه ((أداة لدعم القرار)) يشرف عليها محللو ((دلتا)) ويصقلونها.

تعديلات في الاتجاهين

كتب أن أداة الذكاء الاصطناعي ((توصي بتعديلات الأسعار في كلا الاتجاهين))، ووصف النظام بأنه امتداد لنماذج التسعير الديناميكية التي استخدمتها شركات الطيران لعقود. كتب كارتر: ((لا يوجد منتج تسعير استخدمته (دلتا) من قبل أو تختبره أو تخطط لاستخدامه يستهدف العملاء بأسعار فردية بناءً على بياناتهم الشخصية)).

أضعفت التصريحات السابقة لكل من ((فيتشر)) و((دلتا)) هذا النفي بقدر ما. فقد أشار منشور مدونة ((فيتشر)) لعام 2024، الذي نشر لأول مرة على موقع ((ثريفتي ترافلر))، إلى أن التوقعات المستقبلية للشركة تتضمن ((تسعيراً فردياً)) يأخذ في الاعتبار البيانات السلوكية مثل سجل الشراء و((السياق الفوري لكل استفسار حجز))، حتى تتمكن شركات الطيران من فهم ((كل عميل كفرد، ونحسن كل تفاعل لتحقيق أقصى قيمة)).

حذفت الشركة هذا القسم من منشور المدونة حين بدأت ردود الفعل السلبية تجاه ((دلتا)). قالت في بيان إن القسم المحذوف وصف بوضوح بأنه تنبؤ مستقبلي، وإن المدونة أقرت بالمخاوف التنظيمية بشأن الخصوصية.

في غضون ذلك، أشارت ((دلتا)) فيما مضى إلى أنها تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لرفع الأسعار على عملاء معينين. قال هاوينشتاين في فعالية للمستثمرين في نوفمبر: ((سيكون لدينا سعر متاح على تلك الرحلة، في ذلك الوقت لك، أيها الفرد)).

أضاف: ((إن دلتا تستخدم ((فيتشر)) لتقديم ((عروض محسنة)) لبعض العملاء تختبر حدود نطاق أسعارهم)). وتساءل: ((هل يمكننا قبول زيادة قدرها 20 دولاراً في أسعارنا دون أن نشهد انخفاضاً في حصتنا السوقية؟ هل يمكننا قبول زيادة قدرها 40 دولاراً؟)).

بدا أن المحللين الذين حضروا الفعالية أعجبوا بالفكرة. قال مايكل لينينبرغ، المدير الإداري في دويتشه بنك: ((يكمن جوهر العرض والطلب في تلبية منحنى الطلب الشخصي لكل فرد)). ووافقه هاوينشتاين الرأي. وأضاف: ((يكمن جوهر الأمر في الحصول على العرض المناسب في الوقت المناسب)).

تجارب تتخطى قطاعها

قد يكون العملاء، بطبيعة الحال، أقل اهتماماً بموضوع الوقوع في ((مرحلة الاستغلال)) المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لكن ليندسي أوينز، المديرة التنفيذية لمؤسسة ((غراوندورك كولابوراتيف))، وهي مؤسسة بحثية ذات توجه يساري في مجال السياسات الاقتصادية، تقول إن مثل هذه الأنظمة أصبحت أكثر شيوعاً.

أضافت أوينز، التي تعد كتاباً حول هذا الموضوع: ((على مدى العقد الماضي، شهدنا ظهور نوع من الصناعات المنزلية لمستشاري التسعير ذوي التقنية العالية... لن يتوقف الأمر عند (دلتا)))، مشيرة إلى أن تجار التجزئة وشركات حجز السيارات يجربون بالفعل أدوات مشابهة وأن ((صناعة الطيران ستصدر هذه الممارسات إلى قطاعات أخرى)).