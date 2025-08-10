مسلوقة أم مقلية؟.. تحضير البطاطس يؤثر على الإصابة بالسكري

MENAFN - Al-Bayan) توصلت دراسة بحثية جديدة إلى أن تناول البطاطس المقلية غالباً ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ، ولكن أشكالاً أخرى من البطاطس لا تفعل ذلك.

وتوصلت الدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ ) أيضاً إلى أن استبدال البطاطس بالحبوب الكاملة يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بشكل أكبر.

هذه ليست أول دراسة تتناول آثار البطاطس على خطر الإصابة بمرض السكري كما صرّح الدكتور سيد محمد الباحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه بجامعة هارفارد، وفق مجلة هيلث : "أجرينا هذه الدراسة لأن الأبحاث السابقة حول البطاطس ومرض السكري من النوع الثاني أظهرت نتائج متباينة - فقد أظهرت بعض الدراسات ارتفاعاً في خطر الإصابة، بينما لم تُظهر دراسات أخرى ذلك، بل إن بعضها أشار إلى أن البطاطس قد تكون وقائية" .

وقال "كانت إحدى المشكلات الكبرى هي أن العديد من هذه الدراسات لم تنظر في كيفية تحضير البطاطس - مثل البطاطس المقلية مقابل البطاطس المسلوقة - أو ما يأكله الناس بدلاً من ذلك".

يُعدّ ضبط مستوى السكر في الدم مصدر قلق كبير للأمريكيين، ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بحلول عام 2024، كان حوالي38 مليون شخص في الولايات المتحدة - أي واحد من كل 10 أشخاص - مصابين بداء السكري، منهم 90 إلى 95% مصابون بالنوع الثاني.

يلعب النظام الغذائي دوراً رئيسياً في تطور مرض السكري من النوع الثاني وإدارته، ولطالما اشتهرت البطاطس بتأثيرها السلبي على سكر الدم، ونظراً لغناها بالكربوهيدرات وارتفاع مؤشرها الجلايسيمي (أي سرعة ارتفاع سكر الدم)، يتجنبها الكثير من المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

كما أشار سيد محمد إلى أن بعض الدراسات السابقة جمعت جميع أنواع البطاطس معاً لتأثيرها على داء السكري من النوع الثاني، على سبيل المثال، خلصت نتائج ثلاث دراسات استطلاعية أُجريت عام 2015 إلى أن زيادة استهلاك البطاطس عمومًا (وخاصةً البطاطس المقلية) ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

وتوصلت دراسة أجريت عام 2018 إلى نتائج مماثلة، حيث أظهرت وجود صلة بين استهلاك البطاطس والمخاطر - ومرة أخرى، تزداد هذه المخاطر بشكل أكبر بالنسبة للبطاطس المقلية.

دراسة تكتشف أهمية تحضير البطاطس

أراد الباحثون دراسة العلاقة بين استهلاك البطاطس وخطر الإصابة بمرض السكري بدقة أكبر، باستخدام بيانات من ثلاثة برامج بحثية جارية، تابع الباحثون أكثر من 200 ألف أخصائي صحي لمدة تصل إلى 36 عاماً، وجمعوا بانتظام معلومات مفصلة عن أنظمتهم الغذائية وأنماط حياتهم، أظهرت الاستبيانات الغذائية تكرار استهلاكهم للبطاطس المقلية، أو المخبوزة، أو المسلوقة، أو المهروسة، كما تتبعت تناولهم للحبوب الكاملة .

بمقارنة هذه البيانات بعدد حالات الإصابة الجديدة بمرض السكري من النوع الثاني، وجد الباحثون أن تناول ثلاث حصص أسبوعياً من البطاطس المقلية يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 20%. في المقابل، لم ترتبط البطاطس المخبوزة والمسلوقة والمهروسة ارتباطًا كبيرًا بارتفاع خطر الإصابة.

في الوقت نفسه، كان لاستبدال البطاطس بالحبوب الكاملة نتائج أكثر إيجابية، فقد قُدِّر أن استبدال ثلاث حصص أسبوعياً من البطاطس الكاملة بالحبوب الكاملة، مثل معكرونة القمح الكامل أو الخبز أو الفارو، يُخفِّض معدل الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 8%. كما خفَّض استبدال حصص البطاطس المقلية بالحبوب الكاملة معدل الإصابة بنسبة 19%.

لماذا هذه هي الحالة؟

عندما يتعلق الأمر بصحة البطاطس، فإن طريقة طهيها لها تأثير كبير، صرحت أليسا تيندال، الحاصلة على درجة الدكتوراه في التغذية، والأستاذة المساعدة في علوم الصحة بكلية أورسينوس، وفق مجلة هيلث : "قد يتغير التركيب الغذائي للطعام أثناء التحضير والطهي، على سبيل المثال، يؤدي قلي الطعام بعمق، كما هو الحال في البطاطس المقلية، إلى زيادة نسبة الدهون فيه، مما قد يؤثر على الهضم والامتصاص، ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض".

ووفقًا لسيد محمد، تُعدّ الزيوت ودرجات الحرارة المستخدمة في القلي من الأسباب الرئيسية. وقال: "عادةً ما تُقلى البطاطس المقلية في درجات حرارة عالية جدًا، وغالبًا في زيوت احتوت - خلال معظم فترة دراستنا - على دهون متحولة وتُنتج مركبات ضارة أخرى".

يمكن أن تؤدي زيوت الطهي عند درجات حرارة عالية للغاية إلى حدوث الأكسدة ، وهو محرك للالتهابات التي قد تساهم في تطور مرض السكري من النوع 2.

من ناحية أخرى، لا تُضيف طرق الطهي كالخبز والسلق والهرس عادةً هذه العناصر، لهذا السبب - ونظرًا لقيمتها الغذائية المفيدة كالألياف والبوتاسيوم - قد تُحسّن البطاطس غير المقلية جودة النظام الغذائي لمرضى السكري من النوع الثاني.

أما بالنسبة لفوائد استبدال البطاطس بالحبوب الكاملة، فالألياف لها دور كبير، كما صرحت تيندال. وأضافت: "الحبوب الكاملة غنية بالألياف، مما يحافظ على مستويات صحية من الجلوكوز في الدم. كما تُبطئ الألياف امتصاص الكربوهيدرات (الجلوكوز) في الدم، مما يُعزز تنظيم مستوى الجلوكوز".

بناء نظام غذائي لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري

إلى جانب تقليل تناول البطاطس المقلية إلى الحد الأدنى، يمكن لمجموعة من الاستراتيجيات الغذائية الأخرى أن تساعد في الوقاية من داء السكري من النوع الثاني. ووفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، تشمل أفضل الممارسات ما يلي:

-تناول كميات أصغر من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والدهون والسكر.

-شرب الماء بدلاً من المشروبات المحلاة مثل الصودا والمشروبات الرياضية وعصائر الفاكهة.

-اختيار الأطعمة التي تحتوي على كمية أقل من الدهون المتحولة، والدهون المشبعة ، والسكريات المضافة.

-إجراء تبديلات صحية حيثما أمكن (استبدال البطاطس المخبوزة بالبطاطس المقلية هو أحد الأمثلة الجيدة).

باتباع هذه الخيارات البسيطة وغيرها باستمرار، تُسهم في تقليل المخاطر.