الطراونة يوجه سؤالاً لرئيس الوزراء حول الدين العام بالأردن

خبرني - وجه النائب د. إبراهيم الطراونة، رئيس كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية، سؤالاً نيابياً إلى دولة رئيس الوزراء، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وطالب الطراونة في سؤاله بالرد على عدة استفسارات تتعلق بالدين العام في الأردن للعام 2025، حيث جاء فيها ما يلي:

1. ما مدى زيادة نسبة الدين العام في الأردن حتى نهاية عام 2025؟



2. ما أسباب أي زيادة محتملة في الدين العام، وهل هي أسباب داخلية أم خارجية؟



3. ما نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2025؟