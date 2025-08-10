الطراونة يوجه سؤالاً لرئيس الوزراء حول الدين العام بالأردن

الطراونة يوجه سؤالاً لرئيس الوزراء حول الدين العام بالأردن
خبرني - وجه النائب د. إبراهيم الطراونة، رئيس كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية، سؤالاً نيابياً إلى دولة رئيس الوزراء، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وطالب الطراونة في سؤاله بالرد على عدة استفسارات تتعلق بالدين العام في الأردن للعام 2025، حيث جاء فيها ما يلي:
1. ما مدى زيادة نسبة الدين العام في الأردن حتى نهاية عام 2025؟
2. ما أسباب أي زيادة محتملة في الدين العام، وهل هي أسباب داخلية أم خارجية؟
3. ما نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2025؟
