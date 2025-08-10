نجاح ثاني عملية زراعة نخاع عظمي ذاتي لمريض تصلب لويحي في مركز الأورام العسكري

نجاح ثاني عملية زراعة نخاع عظمي ذاتي لمريض تصلب لويحي في مركز الأورام العسكري
وقال رئيس اختصاص الدم والأورام وزراعة النخاع العظمي والمشرف على عملية الزراعة العقيد الطبيب مجدي الجداية:“إنه تم إعداد المريض وفق بروتوكلات علاجية دقيقة، وإن العملية سارت بشكل سلس ودون أية مضاعفات تذكر، مشيراً إلى أن زراعة الخلايا الجذعية لمرضى التصلب اللويحي تعد علاجاً مكثفاً يعمل على وقف نشاط الجهاز المناعي ضد الأعصاب مما يساعد على ايقاف نشاط المرض، ويقلل من نوباته ويساعد في السيطرة على الأعراض والمضاعفات”.
وبين رئيس اختصاص أمراض الدماغ والأعصاب العميد الطبيب عبدالرحيم الدويري: أن العملية تكللت بالنجاح والمريض الآن بصحة جيدة، وأبدى تحسناً سريرياً ملحوظاً ما بعد زراعة النخاع العظمي الذاتي، مما يدل على فاعلية هذا النوع من العلاج لهذا المرض المزمن.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
دخول 214 شاحنة مساعدات إماراتية تحمل 4565 طناً إلى قطاع غزة
3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس
التعليم العالي تعلن ترتيبات قبول طلبة السرطان للعام الجامعي 2025-2026
موجة الحر لم تنعش قطاع المكيفات في الأردن
الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولا في الاقتصاد العالمي.. فما منافعه للإنسانية؟
سويسرا تدرس زيادة شراء الأسلحة الأميركية لتخفيف الرسوم الجمركية