نجاح ثاني عملية زراعة نخاع عظمي ذاتي لمريض تصلب لويحي في مركز الأورام العسكري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجرى الفريق الطبي المتخصص بزراعة النخاع العظمي في مركز الأورام العسكري في الخدمات الطبية الملكية ثاني عملية زراعة نخاع عظمي ذاتي لمريض عشريني يعاني من تصلب لويحي مزمن، ونوبات متكررة منذ أربعة سنوات.



وقال رئيس اختصاص الدم والأورام وزراعة النخاع العظمي والمشرف على عملية الزراعة العقيد الطبيب مجدي الجداية:“إنه تم إعداد المريض وفق بروتوكلات علاجية دقيقة، وإن العملية سارت بشكل سلس ودون أية مضاعفات تذكر، مشيراً إلى أن زراعة الخلايا الجذعية لمرضى التصلب اللويحي تعد علاجاً مكثفاً يعمل على وقف نشاط الجهاز المناعي ضد الأعصاب مما يساعد على ايقاف نشاط المرض، ويقلل من نوباته ويساعد في السيطرة على الأعراض والمضاعفات”.



وبين رئيس اختصاص أمراض الدماغ والأعصاب العميد الطبيب عبدالرحيم الدويري: أن العملية تكللت بالنجاح والمريض الآن بصحة جيدة، وأبدى تحسناً سريرياً ملحوظاً ما بعد زراعة النخاع العظمي الذاتي، مما يدل على فاعلية هذا النوع من العلاج لهذا المرض المزمن.