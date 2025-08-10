حالات التسمم الغذائي المعدية.. إليك نصائح لمنع انتشارها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التسمم الغذائي، المعروف بالأمراض المنقولة بالغذاء، لا يقتصر فقط على تناول طعام ملوث أو ماء غير آمن، بل قد يكون معديًا في بعض الحالات، وينتقل من شخص لآخر، خاصة عند غياب النظافة الشخصية.



وبحسب موقع "only my health"، فإن بعض أنواع التسمم الغذائي مثل نوروفيروس والتهاب الكبد A تُعد من أكثر الأنواع عدوى، حيث يمكن أن تنتقل عبر الطعام، الماء، الأسطح، أو حتى عبر الهواء من رذاذ القيء.



كما أن بكتيريا مثل الشيغيلا والسالمونيلا يمكنها الانتقال بين الأشخاص، خصوصًا إذا كانت النظافة في البيئة المحيطة ضعيفة.



كيف تحمي نفسك وأسرتك؟

غسل اليدين جيدًا، خاصة بعد الحمام وقبل الأكل.

تخصيص حمام للمريض إن أمكن.

تعقيم الأسطح بانتظام.

غسل ملابس المصاب وأغراضه بماء ساخن.

تجنّب مشاركة الطعام أو الأدوات.

عدم السماح للمصاب بإعداد الطعام حتى شفائه الكامل.



الوقاية تبدأ بالنظافة، والوعي يُقلل من فرص انتقال العدوى داخل المنزل.

الكونسلتو