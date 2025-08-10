زين والجامعة الأردنية تجددان التعاون لتقديم الخدمات الصحية عبر عيادة زين المجانية المتنقلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استكمالاً لجهودهما في تعزيز الخدمات الصحية وتقديمها بالمجان لمستحقيها؛ أعلنت شركة زين الأردن والجامعة الأردنية وبالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية JOHUD”"عن تجديد اتفاقية التعاون التي تجمعهما، والتي تشتمل على تقديم خدمات صحية مشتركة عبر برامج ومبادرات متنوعة.



وبموجب الاتفاقية، ستواصل شركة زين تعاونها مع الجامعة الأردنية عبر مشاركة عيادة زين المجانية المتنقلة في الحملات والأيام الطبية المجانية التي تقيمها الجامعة، والتي تستهدف طلبة الجامعة، بالإضافة إلى كبار السن عبر تنظيم زيارات لدور المسنين وتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة وصحة الأسنان.



وياتي تجديد هذه الاتفاقية مواصلةً للتعاون الممتد الذي يجمع الطرفين، حيث تم تنفيذ عدد من المبادرات والأيام الطبية المجانية والزيارات الميدانية التي استفاد منها مئات المرضى، والتي اشتملت على تقديم خدمات الكشف والرعاية الصحية المجانية لطلبة الجامعة الأردنية في عيادة زين المجانية المتنقلة التي تواجدت في حرم الجامعة، وذلك بالتعاون مع كلية طب الأسنان في الجامعة، حيث تم الكشف وتقديم الخدمة لـ 196 طالباً وطالبة من مختلف كليات الجامعة، كما تضمنت حملة توعوية وفحصاً مجانياً للأسنان بالإضافة إلى الحشوات وعلاج العصب واللثة والتركيبات الثابتة.



كما تم تنظيم زيارات ميدانية لمركز وادي الشتا لرعاية المسنين، بواقع 6 زيارات تم خلالها تقديم خدمات الرعاية الصحية وصحة الأسنان لنزلاء المركز، بمشاركة طلبة الدراسات العليا في تخصص الاستعاضة السنية، حيث تم فحص نزلاء المركز في عيادة زين المجانية المتنقلة وتم تقديم خدمات علاجية شملت القلع غير الجراحي وإزالة التكلسات وتنظيف الأسنان وتجهيز عدد من المرضى لتركيب أطقم أسنان كاملة.

وبينت شركة زين الأردن أن تجديدها لهذا التعاون مع الجامعة الأردنية يأتي في إطار مبادراتها وإسهاماتها المستمرة تجاه القطاع الصحي في المملكة الذي توليه اهتماماً كبيراً ضمن القطاعات الرئيسية التي تغطيها في برامجها ومبادراتها المستدامة، كما تأتي هذه الخطوة ضمن التزام الشركة المستمر تجاه المجتمع المحلي وحرصها على تسخير إمكاناتها للارتقاء بالخدمات الصحية وضمان وصولها لمستحقيها في كافة أنحاء المملكة، حيث عبّرت الشركة عن فخرها بهذا التعاون الذي يأتي امتداداً للعلاقة الراسخة مع الجامعة الأردنية (أم الجامعات) في مجالات متعددة، والذي ستواصل من خلاله العمل لخدمة المزيد من المحتاجين للرعاية الصحية في مختلف أنحاء المملكة.



يذكر بأن عيادة زين المجانية المتنقلة قد استفاد من خدماتها حتى الآن أكثر من 260 ألف شخص، وهي إحدى مبادرات شركة زين المجتمعية تجاه قطاع الصحة، حيث تم إطلاقها في العام 2002 لدعم المجتمع المحلي وتعزيز وتسهيل إمكانية الوصول لخدمات الرعاية الصحية، ومواصلةً لدور الشركة في نشر الوعي الصحي بين المواطنين، بما يتماشى مع الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه) من أهداف التنمية المُستدامة التي تتبناها الشركة في كافة برامجها في مجال إدارة الاستدامة.



وتقدّم العيادة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المحلي، أفضل خدمات الرعاية الصحية المجانية الشاملة وخدمات الكشف عن الأمراض السارية والمُعدية، ومتابعة الأمراض المزمنة وصحة الأسنان، إلى جانب متابعة صحة الطفل السليم، حيث تحتوي على تجهيزات طبية مُتكاملة، ويديرها كادر مؤهّل مكوّن من طبيب أطفال مُختص وطبيبة أسنان، حيث يشتمل إجراء الفحص الطبي الشامل على الكشف السريري، وصحة الفم والأسنان، وصرف الأدوية والعلاجات اللازمة مجاناً، فيما يتم تحويل الحالات الطبية المُزمنة التي يتعذّر علاجها على الفور إلى أصحاب الاختصاص في القِطاع الصحي الحكومي، ليتم استكمال علاجها.