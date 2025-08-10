  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الخيرية الهاشمية تواصل توزيع الوجبات في غزة

الخيرية الهاشمية تواصل توزيع الوجبات في غزة

2025-08-10 06:07:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بتوزيع وجبات ساخنة للأسر المحتاجة في عدة مناطق من شمال القطاع.


وقالت الهيئة في منشور الأحد، " استجابة للواقع الإنساني الصعب في غزة، قدمنا وجبات ساخنة للأسر المحتاجة في عدة مناطق من شمال القطاع بالتعاون مع لجنة زكاة المناصرة".

MENAFN10082025000208011052ID1109908289

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث