خرافات حول التبرع بالدم- إليك الحقائق

ووفقًا للمراكز الصحية والجهات المعنية بالتبرع، فإن الأشخاص الذين أجروا وشمًا أو ثقبًا جلديًا يمكنهم التبرع بالدم، بشرط مرور 12 شهرًا على الإجراء، لضمان عدم انتقال أي عدوى من خلال الدم.



لماذا الانتظار 12 شهرًا؟

يُعد هذا الإجراء احترازيًا، لأن بعض الأمراض المنقولة بالدم – مثل التهاب الكبد B وC أو الإيدز – قد لا تظهر في التحاليل فورًا، لذا يتم اعتماد فترة "نافذة" للسلامة.



حالات لا يُسمح فيها بالتبرع:

الإصابة بأمراض مزمنة نشطة

انخفاض الوزن أو ضغط الدم

التعرض لنقل دم أو عملية جراحية حديثة

السفر مؤخرًا إلى مناطق موبوءة



هل التبرع بالدم مفيد للصحة؟

بعض الدراسات تشير إلى أن التبرع المنتظم قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين تدفق الدم، لكن ما زالت الأبحاث مستمرة حول هذه الفوائد.

