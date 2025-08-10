  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الاحتلال يبدأ بشق شارع استيطاني جديد في حزما شمال شرق القدس

2025-08-10 06:07:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بشق شارع استيطاني جديد على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة حزما، شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وسط انتشار وحماية مكثفة من قوات الاحتلال.
وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن عددًا من المستوطنين اليهود، وبحماية جيش الاحتلال، هاجموا المواطنين، موضحة أن الأعمال الجارية تأتي تنفيذًا لقرار سلطات الاحتلال الصادر في 25 حزيران الماضي، القاضي بالاستيلاء على الشارع المحاذي لوادي أزريق في البلدة، بدءًا من الشارع الرئيسي المؤدي إلى بلدة جبع، وصولًا إلى منطقة العقبات، بالإضافة إلى مساحات من الأراضي المجاورة، وذلك حتى 31 كانون الأول 2027.
وأكدت أن هذه الجريمة تستهدف تغيير معالم المنطقة وفرض وقائع تهويدية جديدة.
وأشارت إلى أن اليمين الإسرائيلي الحاكم يواصل تسريع وتيرة الاستيلاء على الأراضي، وتعميق الاستيطان الإسرائيلي، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، في تحدٍّ سافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 2334، وبهدف إحداث تغييرات جوهرية في الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ومنع قيام الدولة الفلسطينية، وتقويض حل الدولتين.


