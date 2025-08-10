ضبط اعتداء على خط ناقل للمياه في محافظة اربد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر شركة مياه اليرموك، اعتداء غير مشروع على أحد الخطوط الناقلة للمياه في إحدى بلدات محافظة اربد.



وقال مدير عام الشركة المهندس محمد العمايرة، في تصريح اليوم الأحد، إنه بناء على التثبت من شكوى واردة للشركة أمس السبت، عملت وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الشركة بالتنسيق مع مديرية خدمات الزبائن والحاكم الإداري والأجهزة الأمنية على ضبط استخدام غير مشروع للمياه، وذلك بالربط على أحد الخطوط الناقلة والتابعة لشركة مياه اليرموك لتزويد بئرين بالمياه التي يتم بيعها لاحقا للمواطنين من خلال صهاريج.



وأكد العمايرة، أنه جرى تحرير الضبط بالاعتداء من قبل وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي بالشركة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.