ضبط اعتداء على خط ناقل للمياه في محافظة اربد
وقال مدير عام الشركة المهندس محمد العمايرة، في تصريح اليوم الأحد، إنه بناء على التثبت من شكوى واردة للشركة أمس السبت، عملت وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الشركة بالتنسيق مع مديرية خدمات الزبائن والحاكم الإداري والأجهزة الأمنية على ضبط استخدام غير مشروع للمياه، وذلك بالربط على أحد الخطوط الناقلة والتابعة لشركة مياه اليرموك لتزويد بئرين بالمياه التي يتم بيعها لاحقا للمواطنين من خلال صهاريج.
وأكد العمايرة، أنه جرى تحرير الضبط بالاعتداء من قبل وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي بالشركة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
