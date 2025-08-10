  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مصر والأردن في صدارة الدول المستهدفة بطلبات الحذف الإسرائيلية على منصات ميتا

مصر والأردن في صدارة الدول المستهدفة بطلبات الحذف الإسرائيلية على منصات ميتا

2025-08-10 06:07:40
(MENAFN- Amman Net) كشفت وثائق مسرّبة أن إسرائيل تتصدر المشهد في تقديم طلبات حذف المحتوى إلى شركة ميتا (فيسبوك، إنستغرام، واتساب)، وأن أكثر الدول استُهدف مستخدموها بهذه الطلبات هي مصر و الأردن ، تليهما فلسطين . الغالبية العظمى من المنشورات المحذوفة كانت مؤيدة لفلسطين وسلّمية، لكنها وُصفت بـ"الإرهابية" أو "المحرّضة على العنف" لتبرير إزالتها، وسط استجابة شبه فورية من الشركة بنسبة بلغت 94%.

الوثائق، التي حصل عليها موقع دروب سايت نيوز الأمريكي، أظهرت أن شركة ميتا – المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب – استجابت لما نسبته 94% من طلبات الحذف الإسرائيلية، غالبها يستهدف منشورات لمستخدمين خارج إسرائيل، وهو ما اعتبره خبراء "انحيازًا صارخًا" ضد المحتوى المؤيد لفلسطين.

كما أظهرت التحقيقات أن ميتا حذفت أكثر من 90 ألف منشور بطلب إسرائيلي، بمعدل استجابة لا يتجاوز 30 ثانية للطلب الواحد، في حين تجاهلت منشورات وإعلانات مدفوعة تدعو صراحة لجمع التبرعات لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي، حتى تلك التي تروّج لشراء معدات عسكرية تُستخدم في العدوان على غزة.

التحقيقات الحقوقية، ومنها تقرير هيومن رايتس ووتش، أكدت أن 1,049 من أصل 1,050 منشورًا حُذفت كانت مؤيدة لفلسطين وسلمية تمامًا، ما يعكس سياسة ممنهجة لقمع الأصوات المناهضة للاحتلال على أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم.

MENAFN10082025000209011053ID1109908285

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث