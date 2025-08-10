مصر والأردن في صدارة الدول المستهدفة بطلبات الحذف الإسرائيلية على منصات ميتا

MENAFN - Amman Net) كشفت وثائق مسرّبة أن إسرائيل تتصدر المشهد في تقديم طلبات حذف المحتوى إلى شركة(فيسبوك، إنستغرام، واتساب)، وأن أكثر الدول استُهدف مستخدموها بهذه الطلبات هي، تليهما. الغالبية العظمى من المنشورات المحذوفة كانت مؤيدة لفلسطين وسلّمية، لكنها وُصفت بـ"الإرهابية" أو "المحرّضة على العنف" لتبرير إزالتها، وسط استجابة شبه فورية من الشركة بنسبة بلغت 94%.

الوثائق، التي حصل عليها موقع دروب سايت نيوز الأمريكي، أظهرت أن شركة ميتا – المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب – استجابت لما نسبته 94% من طلبات الحذف الإسرائيلية، غالبها يستهدف منشورات لمستخدمين خارج إسرائيل، وهو ما اعتبره خبراء "انحيازًا صارخًا" ضد المحتوى المؤيد لفلسطين.

كما أظهرت التحقيقات أن ميتا حذفت أكثر من 90 ألف منشور بطلب إسرائيلي، بمعدل استجابة لا يتجاوز 30 ثانية للطلب الواحد، في حين تجاهلت منشورات وإعلانات مدفوعة تدعو صراحة لجمع التبرعات لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي، حتى تلك التي تروّج لشراء معدات عسكرية تُستخدم في العدوان على غزة.

التحقيقات الحقوقية، ومنها تقرير هيومن رايتس ووتش، أكدت أن 1,049 من أصل 1,050 منشورًا حُذفت كانت مؤيدة لفلسطين وسلمية تمامًا، ما يعكس سياسة ممنهجة لقمع الأصوات المناهضة للاحتلال على أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم.