ألبانيز تدعو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى طرد إسرائيل من مسابقاته

ألبانيز تدعو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى طرد إسرائيل من مسابقاته
وقالت ألبانيز في منشور لها على منصة "إكس" اليوم الأحد: يجب على "يويفا" طرد إسرائيل من مسابقاته الرياضية المختلفة، بعد قتلها نجم منتخب فلسطين السابق سليمان العبيد ضمن "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة".
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قد نعى نجم منتخبنا السابق سليمان العبيد، قبل أيام بعد استشهاده أثناء انتظاره للحصول على مساعدات.
وقال حساب "يويفا" الرسمي على منصة "إكس" مساء الجمعة: "وداعا سليمان العبيد، بيليه فلسطين".
ونال العبيد لقب "بيليه الفلسطيني" تقديرا لموهبته الكبيرة، في إشارة إلى أسطورة كرة القدم البرازيلية الذي يعد من أعظم اللاعبين في التاريخ.
وسبق للشهيد العبيد الذي بدأ مسيرته في ناديه الأم نادي خدمات الشاطئ، كما لعب مع نادي الأمعري في دوري الضفة الغربية الممتاز. سجل أول أهدافه الدولية مع منتخب فلسطين ضد اليمن خلال بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم 2010، كما مثّل المنتخب خلال تصفيات كأس التحدي الآسيوي 2012 وتصفيات كأس العالم 2014.
وكان قد استُشهد تسعة وثلاثون من الرياضيين والكشافة والشباب خلال الشهر الماضي وحده، ليبلغ عدد الشهداء من أبناء الحركة الرياضية والشبابية والكشفية أكثر من 656 منذ بدء الإبادة الجماعية.
