ألبانيز تدعو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى طرد إسرائيل من مسابقاته

MENAFN - Palestine News Network ) جنيف / PNN - دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى طرد إسرائيل من مسابقاته المختلفة.

وقالت ألبانيز في منشور لها على منصة "إكس" اليوم الأحد: يجب على "يويفا" طرد إسرائيل من مسابقاته الرياضية المختلفة، بعد قتلها نجم منتخب فلسطين السابق سليمان العبيد ضمن "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قد نعى نجم منتخبنا السابق سليمان العبيد، قبل أيام بعد استشهاده أثناء انتظاره للحصول على مساعدات.

وقال حساب "يويفا" الرسمي على منصة "إكس" مساء الجمعة: "وداعا سليمان العبيد، بيليه فلسطين".

ونال العبيد لقب "بيليه الفلسطيني" تقديرا لموهبته الكبيرة، في إشارة إلى أسطورة كرة القدم البرازيلية الذي يعد من أعظم اللاعبين في التاريخ.

وسبق للشهيد العبيد الذي بدأ مسيرته في ناديه الأم نادي خدمات الشاطئ، كما لعب مع نادي الأمعري في دوري الضفة الغربية الممتاز. سجل أول أهدافه الدولية مع منتخب فلسطين ضد اليمن خلال بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم 2010، كما مثّل المنتخب خلال تصفيات كأس التحدي الآسيوي 2012 وتصفيات كأس العالم 2014.

وكان قد استُشهد تسعة وثلاثون من الرياضيين والكشافة والشباب خلال الشهر الماضي وحده، ليبلغ عدد الشهداء من أبناء الحركة الرياضية والشبابية والكشفية أكثر من 656 منذ بدء الإبادة الجماعية.