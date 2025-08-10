عائلات جنود الاحتلال الأسرى في غزة تعلن إضراباً شاملاً الأحد المقبل

عائلات جنود الاحتلال الأسرى في غزة تعلن إضراباً شاملاً الأحد المقبل
وقالت العائلات خلال مؤتمر صحافي عقدته أمام وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب: "في 17 أغسطس/آب، ابتداءً من الساعة 7:00 صباحًا، سنُغلق... البلاد لإنقاذ الجنود والمختطفين"، وذلك تحت شعار: "الصمت قاتل- نحن نغلق البلاد لإنقاذ المخطوفين والجنود".
ونقلت القناة 13 العبرية عن أنات إنغرست، والدة الجندي الأسير ماتان إنغرست، قولها: "أرجوكم، أيها المواطنون الأعزاء، لا تبقوا صامتين بعد الآن. أعلم أن قلوبنا تتألم، لكن هذا لا يكفي. الصمت قاتل. لهذا السبب أنا هنا اليوم لأطلب ما تجنبته حتى الآن، لأطلب من المسؤولين في الاقتصاد. أنتم من يملك القوة. صمتكم يقتل أطفالنا".
وقالت فيكي كوهين، والدة الجندي الأسير نمرود كوهين: "الحكومة الإسرائيلية تتخلى بوضوح عن ابني نمرود وجميع المختطفين. هذا ليس صراعًا شخصيًا لنا، نحن عائلات المختطفين، بل هو صراع لجميع مواطني إسرائيل. من هنا، أدعو الجميع إلى إغلاق البلاد معًا خلال أسبوع واحد فقط من اليوم. سنغلق البلاد جميعًا حتى يعود المختطفون، حتى لا يموت المزيد من الجنود، وحتى تبدأ عملية إعادة بناء دولة إسرائيل".
وفي وقت سابق اليوم، خاطبت عيناف تسينغاوكر، والدة الجندي الأسير متان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلةً: "إذا احتللتم أجزاءً من القطاع وقُتل المختطفون، فسنلاحقكم في الساحات، وفي الحملات الانتخابية، وفي أي وقت ومكان. سنُذكّر شعب إسرائيل، ليل نهار، بأنه كان بإمكانكم التوصل إلى صفقة للرهائن وقررتم قتلهم. ستُلطخ أيديكم بدماء المخطوفين".
وهاجمت عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو مساء السبت، قائلة "إذا قمت باحتلال أجزاء من القطاع وقتل المختطفين، سنلاحقك في كل الساحات والحملات الانتخابية وفي كل زمان ومكان. سنذكر شعب إسرائيل ليلا ونهارا، بأنك كنت قادرا على إبرام صفقة تبادل أسرى، وقررت أن تميتهم. يداك ستكونان ملطختين بدمائهم".
وأضافت أن "الكابينيت حسم يوم الخميس الماضي مصير الأسرى، بحيث أن الأسرى الأحياء سيقتلون فيما ستختفي جثث القتلى منهم إلى الأبد. ما تسرب من تلك الجلسة يثبت أن هذا ليس كابينيت سياسي أمني إنما كابينيت الموت".
