عائلات جنود الاحتلال الأسرى في غزة تعلن إضراباً شاملاً الأحد المقبل

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- أعلنت عائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى في قطاع غزة، عن إضراب اقتصادي شامل يوم الأحد المقبل على خلفية قرار مجلس الوزراء بالاستعداد لاحتلال مدينة غزة ما قد يعرض حياة الأسرى للخطر، وفق العائلات.

وقالت العائلات خلال مؤتمر صحافي عقدته أمام وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب: "في 17 أغسطس/آب، ابتداءً من الساعة 7:00 صباحًا، سنُغلق... البلاد لإنقاذ الجنود والمختطفين"، وذلك تحت شعار: "الصمت قاتل- نحن نغلق البلاد لإنقاذ المخطوفين والجنود".

ونقلت القناة 13 العبرية عن أنات إنغرست، والدة الجندي الأسير ماتان إنغرست، قولها: "أرجوكم، أيها المواطنون الأعزاء، لا تبقوا صامتين بعد الآن. أعلم أن قلوبنا تتألم، لكن هذا لا يكفي. الصمت قاتل. لهذا السبب أنا هنا اليوم لأطلب ما تجنبته حتى الآن، لأطلب من المسؤولين في الاقتصاد. أنتم من يملك القوة. صمتكم يقتل أطفالنا".

وقالت فيكي كوهين، والدة الجندي الأسير نمرود كوهين: "الحكومة الإسرائيلية تتخلى بوضوح عن ابني نمرود وجميع المختطفين. هذا ليس صراعًا شخصيًا لنا، نحن عائلات المختطفين، بل هو صراع لجميع مواطني إسرائيل. من هنا، أدعو الجميع إلى إغلاق البلاد معًا خلال أسبوع واحد فقط من اليوم. سنغلق البلاد جميعًا حتى يعود المختطفون، حتى لا يموت المزيد من الجنود، وحتى تبدأ عملية إعادة بناء دولة إسرائيل".

وفي وقت سابق اليوم، خاطبت عيناف تسينغاوكر، والدة الجندي الأسير متان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلةً: "إذا احتللتم أجزاءً من القطاع وقُتل المختطفون، فسنلاحقكم في الساحات، وفي الحملات الانتخابية، وفي أي وقت ومكان. سنُذكّر شعب إسرائيل، ليل نهار، بأنه كان بإمكانكم التوصل إلى صفقة للرهائن وقررتم قتلهم. ستُلطخ أيديكم بدماء المخطوفين".

وأضافت أن "الكابينيت حسم يوم الخميس الماضي مصير الأسرى، بحيث أن الأسرى الأحياء سيقتلون فيما ستختفي جثث القتلى منهم إلى الأبد. ما تسرب من تلك الجلسة يثبت أن هذا ليس كابينيت سياسي أمني إنما كابينيت الموت".