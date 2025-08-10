خطة إسرائيلية لاحتلال غزة: تعبئة 430 ألف جندي احتياط وتهجير سكان المدينة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن الحكومة قررت منح وزير الأمن يسرائيل كاتس، صلاحية استدعاء حتى 430 ألف جندي من قوات الاحتياط، وذلك حتى تاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وذلك في إطار الاستعدادات لتوسيع نطاق القتال.

وبحسب هيئة البث، فإن هذا القرار يأتي في ظل تصاعد العمليات العسكرية والحاجة لتعزيز القدرات القتالية للجيش الإسرائيلي، وذلك مع مصادقة الكابينيت على احتلال غزة.

نشرت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف مايارا، الأحد، رأيا قانونيا يؤيد قرار الحكومة تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط، في إطار خطط توسيع نطاق القتال في قطاع غزة.

وأقرت مايارا بوجود "صعوبات قانونية" تتعلق بعدم تكافؤ العبء بين الفئات السكانية، لكنها اعتبرت الإجراء "لا مفر منه" بسبب الوضع الأمني.

وبحسب القرار المرتقب، ستمدد صلاحية استدعاء جنود الاحتياط حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مع السماح بإصدار ما يصل إلى 430 ألف أمر تعبئة، على أن يكون مسؤولو الجيش المخولون قادرين على استدعاء أي جندي طوال فترة القرار.

وفي سياق متصل، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن خطة عسكرية تستهدف السيطرة الكاملة على مدينة غزة، يتوقع أن تستغرق ستة أشهر على الأقل.

وتتضمن الخطة البدء بإخلاء السكان إلى مركز إيواء في مواصي خانيونس خلال أسبوعين، وهي عملية يقدّر أن تستمر نحو شهر ونصف قبل انطلاق المناورة البرية داخل المدينة.

ولتنفيذ هذه المرحلة، قررت الحكومة الإسرائيلية مضاعفة حجم المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها إلى القطاع أربع مرات، لترتفع من 300 شاحنة يوميا إلى 1200، إلى جانب تكثيف عمليات الإنزال الجوي وبناء المزيد من مراكز التوزيع بالتعاون مع مؤسسات أميركية.

وتستعد القوات الإسرائيلية لزج ست فرق عسكرية في العمليات، تشمل الفرق: 162، 36، 98، فرقة غزة، 99، و146، على أن تبدأ فرقة 146 انتشارها خلال شهر، وتنضم إليها لاحقا الفرقة 98.

ووفق التقديرات الأمنية، سيبدأ حصار مدينة غزة في 25 تشرين الأول/أكتوبر، على أن تدخل القوات الإسرائيلية إلى المدينة في حال فشل المفاوضات المتعلقة بملف الأسرى، وسط توقعات بأن تستمر السيطرة عليها ستة أشهر على الأقل.