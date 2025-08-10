مصطفى يبحث مع نظيره النرويجي آخر المستجدات وتكثيف الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة والتجويع بحق شعبنا

مصطفى يبحث مع نظيره النرويجي آخر المستجدات وتكثيف الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة والتجويع بحق شعبنا
وأكد مصطفى خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره النرويجي أهمية استمرار وتكثيف الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة والتجويع على شعبنا، ومخططات الاحتلال الرامية إلى احتلال قطاع غزة والضم في الضفة الغربية.
وثمن مصطفى الدعم النرويجي السياسي والاقتصادي المستمر لدولة فلسطين وشعبنا.
من جانبه، عبر رئيس الوزراء النرويجي عن تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني، مشيدا بجهود الحكومة المبذولة وصمودها وصمود الشعب الفلسطيني، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
كما أكد ستوره أهمية مخرجات مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين الذي عُقد في الأمم المتحدة بنيويورك، والمتعلقة باعترافات دول العالم بدولة فلسطين، وإنهاء الحرب على قطاع غزة وإعادة الاعمار، ودعم جهود التطوير والإصلاح المؤسسي التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
دخول 214 شاحنة مساعدات إماراتية تحمل 4565 طناً إلى قطاع غزة
3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس
التعليم العالي تعلن ترتيبات قبول طلبة السرطان للعام الجامعي 2025-2026
موجة الحر لم تنعش قطاع المكيفات في الأردن
الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولا في الاقتصاد العالمي.. فما منافعه للإنسانية؟
سويسرا تدرس زيادة شراء الأسلحة الأميركية لتخفيف الرسوم الجمركية