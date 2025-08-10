مصطفى يبحث مع نظيره النرويجي آخر المستجدات وتكثيف الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة والتجويع بحق شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، مع نظيره النرويجي يوناس غار ستوره، اليوم الأحد، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، وعدوان جيش الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية، والأوضاع المالية الصعبة نتيجة استمرار الاحتلال في احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية.

وأكد مصطفى خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره النرويجي أهمية استمرار وتكثيف الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة والتجويع على شعبنا، ومخططات الاحتلال الرامية إلى احتلال قطاع غزة والضم في الضفة الغربية.

وثمن مصطفى الدعم النرويجي السياسي والاقتصادي المستمر لدولة فلسطين وشعبنا.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء النرويجي عن تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني، مشيدا بجهود الحكومة المبذولة وصمودها وصمود الشعب الفلسطيني، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

كما أكد ستوره أهمية مخرجات مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين الذي عُقد في الأمم المتحدة بنيويورك، والمتعلقة باعترافات دول العالم بدولة فلسطين، وإنهاء الحرب على قطاع غزة وإعادة الاعمار، ودعم جهود التطوير والإصلاح المؤسسي التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية.