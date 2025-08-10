متظاهرون إسرائيليون يقتحمون مقر قناة يمينية للمطالبة بتبادل أسرى

متظاهرون إسرائيليون يقتحمون مقر قناة يمينية للمطالبة بتبادل أسرى
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية الخاصة، إنّ عشرات المتظاهرين اقتحموا، السبت، برنامج الأخ الأكبر أثناء البث المباشر للقناة 13".
وأضافت الصحيفة أن المقتحمين ارتدوا "قمصانا كتب عليها: اخرجوا من غزة، ورددوا شعارات بينها: الشعب يطالب بوقف إطلاق النار (لإطلاق سراح الأسرى)، وإسرائيل تجوع غزة".
وأظهرت المقطع المصور الذي نشرته "يديعوت أحرنوت"، محاولة المحتجين الوصول إلى مقدمي البرنامج، قبل أن يتدخل عناصر الأمن وطاقم الإنتاج لإخراجهم من المكان.
وأعلنت حركة "نقف معًا" الإسرائيلية اليسارية مسؤوليتها عن الاقتحام، قائلة في بيان، إنها عطّلت البث "للدعوة إلى وقف الحرب (الإبادة الإسرائيلية) على غزة".
وأضافت: "على بُعد ساعة من استوديوهات البرنامج، يُترك الأسرى للموت ويجوع الأطفال، بينما الإعلام لا يخبر الشعب بما يحدث في غزة ويُوهمه أن كل شيء طبيعي".
واتهمت الحركة الحكومة الإسرائيلية بأنها "تواصل حرب الإبادة والتجويع باسم حلم استيطاني"، مؤكدة أن "وقف الحرب وعودة الأسرى وإنهاء التجويع لن يتحقق إلا إذا أوقفنا جميعًا حياتنا اليومية، وأجبرنا الحكومة على التراجع عن خططها".
