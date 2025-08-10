متظاهرون إسرائيليون يقتحمون مقر قناة يمينية للمطالبة بتبادل أسرى

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- اقتحم متظاهرون إسرائيليون مقر القناة 13اليمينية العبرية أثناء البث المباشر، ورددوا شعارات تطالب بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية الخاصة، إنّ عشرات المتظاهرين اقتحموا، السبت، برنامج الأخ الأكبر أثناء البث المباشر للقناة 13".

وأضافت الصحيفة أن المقتحمين ارتدوا "قمصانا كتب عليها: اخرجوا من غزة، ورددوا شعارات بينها: الشعب يطالب بوقف إطلاق النار (لإطلاق سراح الأسرى)، وإسرائيل تجوع غزة".

وأظهرت المقطع المصور الذي نشرته "يديعوت أحرنوت"، محاولة المحتجين الوصول إلى مقدمي البرنامج، قبل أن يتدخل عناصر الأمن وطاقم الإنتاج لإخراجهم من المكان.

وأعلنت حركة "نقف معًا" الإسرائيلية اليسارية مسؤوليتها عن الاقتحام، قائلة في بيان، إنها عطّلت البث "للدعوة إلى وقف الحرب (الإبادة الإسرائيلية) على غزة".

وأضافت: "على بُعد ساعة من استوديوهات البرنامج، يُترك الأسرى للموت ويجوع الأطفال، بينما الإعلام لا يخبر الشعب بما يحدث في غزة ويُوهمه أن كل شيء طبيعي".

واتهمت الحركة الحكومة الإسرائيلية بأنها "تواصل حرب الإبادة والتجويع باسم حلم استيطاني"، مؤكدة أن "وقف الحرب وعودة الأسرى وإنهاء التجويع لن يتحقق إلا إذا أوقفنا جميعًا حياتنا اليومية، وأجبرنا الحكومة على التراجع عن خططها".