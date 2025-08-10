مركز الاتصال الحكومي يرصد أهم التدخلات التي نفذتها الحكومة خلال الأسبوع الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - أصدر مركز الاتصال الحكومي، اليوم الأحد، تقريرًا يُبرز أهم التدخلات التنموية والإصلاحية التي نفذَّتها الحكومة الفلسطينية، خلال الأسبوع الماضي (03/08/2025 – 09/08/2025)، وهي على النحو الآتي:

قال رئيس الوزراء محمد مصطفى، في كَلمته خلال صلاة خاصة من أجل غزة لوقف حرب الإبادة وتحقيق العدل، التي أقامها مَجلِس كَنائس رام الله الخميس الماضي: "لَن نَترُك أهلنَا في غَزة وَحدهم، سنَبني غَزة ونُقيم الدولة، ونَأمَل أن تَتَوَقف الحرب خلال الأسابيع القليلة المُقبِلَة، لنبدأ عَمَلنا في إعادة إعمار غزة بالتعاون مع أَشقائِنا في مِصر، وبِمُشارَكة العَديد من دول العالم، لأن غزة تَستَحِق، ولأنها مَمَر الدَولَة فلا بُدّ مِن إعمارِها.. غَزَّة ستُبنى، وفلسطين ستقوم، قد تبدو الصورة قاتمة، لكن إيماننا بالله كبير، وأملنا بشعبنا أكبر".

وكَثَّفَت وزارة الخارجية والمغتربين تحركاتها لحشد الدعم الدولي لحل الدولتين ووقف العدوان الإسرائيلي، عبر لقاءاتٍ واتصالاتٍ رَفيعةٍ، ومُتابَعَة مُخرَجات مؤتمر نيويورك بشأن التسوية السلمية. وَسَعَت الوزارة لتوسيع الاعتراف بِدولَة فلسطين عبر لقاءاتٍ مَع مُمُثِّل كوريا الجنوبية وَتَلَقِي مَواقِفَ إيجابية من سنغافورة وإيطاليا، مع الدعوةِ لِترجَمةِ الاعترافاتِ لخطواتٍ عَمَلِية ومُحاسَبَة الاحتلال. وَعَقَدَت جلسة إحاطة مُوَسَّعَة للسلك الدبلوماسي حول المستجدات السياسية والإنسانية والحصار الاقتصادي، بمشاركة المجلس التنسيقي للقطاع الخاص ورجال أعمالٍ من غزة. كما عَزَّزَت العلاقات الثُنائِية بِلقاء سَفير فنزويلا وتَسليم رِسالةٍ للرئيس عباس، ودَعوَةٍ لِزيارَة كاراكاس، كما دَعمَت الدبلوماسية الشَبابِيَة باستقبال لجنة الشباب الأممية. وحذَّرَت الوزارة من خطط الاحتلال لإعادة احتلال غزة وتصعيد الاستيطان، وأدانت اقتحامات الأقصى وجرائم المستوطنين، ودَعَت المُجتَمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة.

ونَفَّذَت وزارة التنمية الاجتماعية تَدخلاتٍ وخدماتٍ شَاملةٍ للفئات الهشّة والأُسر المُحتاجَة، شملت تَقديم مُساعداتٍ إنسانيةٍ ونقدية لـ 14,456 مُستفيدًا بقيمة 2,285,000 شيقل، تَضمَّنَت طُرودًا غذائية ومَوادَ صِحية وَحَقائِب مَدرَسيّة ومُساعداتٍ نَقديةٍ مُباشرة، إضافة إلى إصدار وتَجديد 104 تأميناتٍ صحية، وتَنفيذِ أكثرَ من 70 تدخلًا لذوي الإعاقة عبر إعفاءات جُمركية، تَحويلاتٍ طبية وتَوفير أدواتٍ مُسانِدَة. كما قدَّمَت مُساعداتٍ مُتَنوعة لـ 570 يتيمًا، شملت تَجهيز حَقائِبَ مَدرسية، الدَعم المادي، تنظيم رحلاتٍ وأنشِطَةٍ اجتماعية. وفي مَجالات الحِماية، تَابَعَت الوزارة أكثر من 30 مَلفًا نسائيًا، و60 حالة طفولة، وقرابة 50 ملف أحداث، من خلال مؤتمراتٍ وزياراتٍ وجلساتٍ إرشادية وتَحويلاتٍ للمؤسسات الشَريكة. كما رَشَّحَت 11 أُسرة لمشاريع التَمكين الاقتصادي، ونظَّمَت زياراتٍ لمتابعةِ المشاريع القائمة. في جانب الإشراف المِهنِي فَقَد أجرت الفِرَق المُختَصَة أكثر من 180 مُقابَلة مَكتبَية وزياراتٍ مَيدانية، بمشاركة 6 متطوعين من طلاب الجامعات في عددٍ من المُديريات.

وأَنجَزَت وزارة التربية والتعليم العالي تَشطيب مَدرسةٍ جديدةٍ في كَفر عين/بيرزيت تضم 9 غُرَف صَفيَّة ومَرافِق بِكلفَة 600 ألف دولار، وَوَقَّعَت عَقدَ إشرافٍ على مَدرسة نابلس الجديدة بقيمة 40 ألف دولار، وأحالَت عطاء صيانةِ وتأهيلِ 3 مَدارس في بيرزيت (المغير، عبوين، سنجل) بقيمة 400 ألف دولار. وأعلَنَت عن مِنَحٍ دِراسيةٍ في كردستان-العراق وصربيا وبنغلادش، وَوَقَّعَت عبر الجمعية الطبية الفلسطينية الأمريكية وبرنامج "UNDP" ثلاث اتفاقيات بِقيمة مليونَي دولار لدعم الرعاية الصحية الطارئة وخدمات التعليم العالي.

وصَرَفَت وزارة العمل الدفعة الـ17 من المُساعدات النَقدية لـ4,515 عاملٍ من غَزة متواجِدين في الضفة بواقع 700 شيقل لكل عامل. وأعلنت الوازرة عن توفير 6,250 فُرصَة عَملٍ مُؤَقَتَة للعُمال المَهَرة وغير المَهَرَة والمتعطلين عن العمل، وأقرّ مجلس الوزراء تَمديد التَأمين الصحي المجاني لأكثر من 15 ألف عامل من عمال الداخل المحتل لنهاية العام. كما أكدَّت وزيرة العَمل دَور الرياديين الشباب وأهمية الرِيادَة في خَلقِ فُرصِ عَملٍ جَديدةٍ، خلال مُسابقة نَظَّمَتها بَلدية رام الله لدعم الرياديين "تحدي المدينة- مدينة شاملة ومبدعة".

وأَنجَزَت وزارة الحكم المحلي مَشروع تأهيل وتعبيد الطُرق الدَاخلية في المَنشِيَة بمحافظة بيت لحم بقيمة 150 ألف دولار، وفي المطلة بمحافظة جنين بقيمة 350 ألف شيقل، وبَدَأت بِتنفيذِ مَشروعِ تجهيز خَط كَهرباء جديد في علار مع تَركيب مُحوّلٍ بِقُدرَة "250 KVA" بقيمة نحو 49 ألف يورو. كما أَتمَّت إجراءات جَدوَلة الديون المُتَرَصَّدَة على 4 هيئات محلية (جينصافوط، أم الريحان، أمريش عبده والعلقتين، جماعين)، وَنَظَّمَت مَدرَسَتين صَفيَّتَين لِطَلَبة التَخطيط العمراني في المناطق المسماة "ج" في مَجالاتِ التَخطيط والتَصميم الحَضَرِي، بمشاركة 30 طالبًا وطالبة من جامعتي النجاح وبيرزيت.

وافتتح وزير الزراعة دائرة زِراعة وبَيطَرة ميثلون جنوب جنين لخدمة 11 تَجمعًا وهيئةٍ مَحلية، وتَسلَّمَت وزارة الزراعة 1.15 مليون جُرعة لقاح بيطري مِنحةً من مُنظَّمَة الفاو، وَوَقَّعَ الوزير اتفاقية لإنشاء مُتَنَزهٍ بِيئي في بلدة المغير/ جنين. بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "IFAD" تم اختتام مشروع "منعة الأراضي وإدارة الموارد الطبيعية "RELAP" ومُناقشةِ أَثَرِه التَنموي، كما باشَرت الوزارة والإغاثة الزِراعية استصلاح أراضٍ في دير البلح وغزة وخان يونس بتمويل من "OCHA". كما زار الوزير محافظة أريحا لبحث تطوير القطاع الزراعي وخاصة التُمور، وَوَزَّعَت الوزارة وجمعية الأرض للتنمية الزراعية أسياجًا لـ39 حديقةٍ مَنزليةٍ بالخليل و17 ببيت لحم ضمن مشروع "حصاد الأمل" بتمويل من "Radiohjälpen" السويدية وبشراكة مع "Diakonia". كما نَفَّذَت الوزارة و"FAO" ورشَتَي عمل لـ 40 مُزارعًا في بتير/ بيت لحم ضمن مشروع دعم السياحة المُستَدامَة، وبحث الوزير مع اتحاد شركات مُصدِّرِي التُمور تطوير القطاع. وَوَزَّعَت الوزارة ومؤسسة كير 53 لفة نايلون لصالح 43 مزارعًا متضررًا ببيت لحم عبر مشروع "الاستجابة العاجلة"، وَوَفَّرَت أسياجًا ومُستَلزمات إنتاج لـ 16 قِطعَة زِراعية نموذجية بمساحة 56 دونمًا في جنين ضمن مشروع "تخضير فلسطين".

وأحالَت وزارة الاقتصاد الوطني مُخالفًا للنيابة وحرَّرَت 17 إخطارًا، وأَتلَفَت نحو 20 طنًا من السِلع مُنتهِيَة الصلاحية وضَبَطَت 9 أطنان، وعَالَجَت 18 شكوى عبر 81 جَولة تَفتِيشيَّة شملت 601 محل. كَما سَجَّلَت 75 شركة وقَدَّمَت 674 خدمة في مَجال الشركات، وأصدَرَت 172 رخصة استيراد، و36 بِطاقة تَعامل تجاري، و20 شهادَة مَنشَأ و128 شهادة تجارية مع تركيا. وسجلت 40 تاجرًا جَديدًا، وقدَّمَت 33 خدمة في السجل التجاري، وسجلت 30 عَلامة تجارية و64 خدمة في مَجال المَلكية الفِكرية.

كما أصدَرَت وزارة النَقل والمُواصلات تراخيص جرارات لدعم صمود المزارعين في الكفريات بطولكرم، وقامَت بتجديد 5048 رخصة قيادة وإصدار 1080 رخصة جديدة لأهلنا في غزة، وتسجيل أولي لـ445 مركبة وتجديد ترخيص 10853 مَركَبة، إضافة إلى تَنفيذ دَورات لتمكين المُوظفين إداريًا بالتعاون مع المَدرَسة الوطنية للإدارة. كما دَرَسَت الوزارة 5 مخططات لِطُرقٍ مُستَحدَثَة و11 مُخططًا لتعديل طُرق، و8 مُخططات لمواقع جديدة لِمهَن المُواصلات، وأجرَت كشفًا مَيدانيًا للمواقع المُقتَرَحة، ودَرَسَت 50 ملفًا هندسيًا وفنيًا مع اللجان الإقليمية، واعتراضات تنظيمية تخص (الكروم، المورق، بيت مقدوم)، وعدلت ترسيم 20 طريقًا وَفقَ الصور الجوية الحديثة، وأعدت طبَقَة خُطوط النَقل العام لرفعها على الجيوبورتال، وشارَكَت في أعمال اللجنتين الوزاريتين للبنية التحتية والعطاءات المركزية.

وبَحَث وزير التخطيط والتعاون الدولي مع القنصل اليوناني العام ديميتريوس أنجيلوسوبولوس تعزيز التعاون بين فلسطين واليونان، ودعم مشاريع في الصحة وحفظ التراث، وتوسيع الشراكة بين القطاعين الخاصين، مع التأكيد على تحديد أولويات المشاريع المستقبلية وفق الخطط الوطنية.

تَنسيقًا بين وزارة شؤون المرأة واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ستُطلَق فعالية دُولية في تونس ضِمن "القدس عاصمة المرأة العربية 2025–2026" بالتعاون مع إيسيسكو، لتسليط الضوء على مكانة القُدس ودورها في قضايا المرأة العربية. وأبرَزَت الوزيرة القرار الأُمَمي التاريخي الذي يَعتَرِف بمعاناة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال ويُطالب بمساءلة الاحتلال عبر لقاءاتٍ إعلامية. كما ساهَمَت الوزارة في تضمين قضايا ذوي الإعاقة بنظام الشكاوى الوطني بالتعاون مع جمعية نجوم الأمل، ونَسَّقَت مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (برنامج سواسية) لتطوير دليل إجراءات لإدارة الحالات الخطرة.

قَدَّمَت وزارة العَدل مَشروع قرار بقانون البيئة في إطار التنمية المستدامة لسنة 2025 عبر منصة التشريع لاستقبال الملاحظات، وعَقَدَ وزير العدل اجتماعين؛ الأول مع مبعوث المملكة المتحدة لشؤون الحوكمة لبحث المستجدات السياسية والكارثة الإنسانية في غزة وجهود الوزارة، والثاني مع مدير عام الشرطة لبحث تعزيز التعاون مع الشرطة لدعم منظومة العدالة وسيادة القانون.

وَاصَلَت الهيئة العامة للشؤون المدنية جُهودها على مدار الساعة للتعامل مع القضايا الإنسانية العاجلة وتسهيل الخدمات للمواطنين. في جنين، نَسَّقَت إخلاء مَراكز طبية وصيدليات وجمعية أطراف صناعية من المخيّم بعد تهديدات الاحتلال، ومَكَّنَت أعمال تأهيل شوارع رئيسية، ودفن الشهيد يوسف العامر، واستئناف بناء طابقٍ جديدٍ للمستشفى الحكومي، وإصلاح دوار اليامون، واستعادة مَعَدَّاتٍ مُصادَرَة. في أريحا والأغوار، سَهَّلَت دُخول المُزارعين لأراضيهم في فصايل وبردلا، وفي الخليل مَكَّنَت المزارعين من الوصول لأراضيهم قرب مستوطنة كرمي تسور، وفي رام الله والبيرة نَسَّقَت إصلاح خطوط المياه بين دير جرير وكفر مالك.

التقى وزير الداخلية نظيره الأردني، على الجانب الأردني من جسر الملك حسين لبحث ظروف سفر المواطنين، واطلعا على سير العمل في ظل الازدحام الصيفي واستمعا لملاحظات المسافرين. ميدانيًا، تفقد الوزير معبر الكرامة واطلع على قاعة المغادرين الجديدة ومكتب الداخلية في استراحة المسافرين، وأكد مواصلة تحسين الخدمات. كما افتتحت الوزارة مكتبًا للأحوال المدنية في استراحة أريحا لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

أصدَرَت سُلطة جودة البيئة تَعليمات "إدارة وحماية مناطق التنوع الحيوي رقم (1) لسنة 2025" لتعزيز الحماية القانونية للنظم البيئية الهشة، خاصة في ظل التوسع الاستيطاني والتغير المناخي، وستَدَخُل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية (27/7/2025). كما نَفَّذَت 41 جولة تفتيشية على منشآت، تعاملت مع 3 شكاوى بيئية، ومَنَحَت مُوافقة لمحطة بث خلوي ورَفَضَت مَشروعًا لعدم استيفائه الشروط. وحَدَّثَت تَقريرًا للأضرار البيئية الناجمة عن العدوان على غزة. ونَشَرَت إرشادات للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، ونَفَّذَت أنشطة توعوية وتدريبات في مخيمات صيفية بيئية ومسارات تعليمية تفاعلية.

زار وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بلديات عقابا وطمون ومركز صلاح خلف، وتم افتتاح مشاريع طاقة شمسية في مساجد محافظة طوباس ومقر مديرية الأوقاف الجديد، إضافة إلى اجتماع تحضيري لاستلام عمارة الاستثمار الوقفي "سبيتاني". وأعلنت الوزارة نتائج مسابقة الأقصى المحلية الـ24، ونَفَّذَت أوقاف طولكرم 170 درسًا موحدًا وكرّمت 270 حافظًا وحافظة، وافتتحت أوقاف أريحا معسكرًا صيفيًا قرآنيًا. كما عَقَدَت لقاءً مع الدفاع المدني لتعزيز السلامة في المساجد، ونَظَّمَت فعالية نسائية في الحرم الإبراهيمي. وأصدَرَت تقريرًا وثّق 27 اقتحامًا للأقصى ومنع الأذان 51 وقتًا في الإبراهيمي.

شارَك وَزير السياحة والآثار بافتتاح فعاليات يوم الزي الفلسطيني في طولكرم، ومع وزراء الحكم المحلي والأوقاف في افتتاح موسم القطرواني بعطارة – رام الله.

وأنجَزَت طواقم الوزارة مع بلدية نابلس تركيب لوحات استجابة سريعة (QR Codes) لمعالم في البلدة القديمة، ونَفَّذَت في الخليل جَولات لترخيص الفلل السياحية، وتابعت توثيق المباني التاريخية في تفوح وبيت كاحل وحلحول. كما تَفَقَد الوزير حفرية قلنديا العلمية الأثرية التي كشفت كنيسة بيزنطية ومعالم تعود لفترات مختلفة.

شارَكَ وزير الصناعة برفقة رئيس الوزراء في جولة بمحافظة الخليل، شملت لقاءاتٍ مع الغُرَف التجارية ورجال الأعمال والنقابات والبلديات واتحاد الصناعات؛ لبِحثِ دَعمِ صُمود المواطنين وتَنشيط الاقتصاد، ومُتابعة المشاريع والبنية التحتية، خاصة في البلدة القديمة، كما عَقَدَت وزارة الصناعة، برئاسة الوزير ورشتي عمل؛ الأولى مع الشركاء لتفعيل مركز تطوير خدمات الأعمال "بال برو" وبحث حوكمته وخدماته، والثانية بعنوان "الرغيف بين حق المستهلك وضمان الجودة" بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك، وأكدَّ ضرورة التوازن بين حقوق المستهلكين وأصحاب المخابز. وشملت أبرز تدخلات الوزارة: إصدار رخصتين لإقامة وتشغيل منشآت صناعية (إحداهما برأسمال 21 ألف دينار وتوفر 8 فرص عمل)، تجديد 13 رخصة صناعية، إصدار 5 رخص لمقالع/محاجر، تنفيذ 17 جولة رقابية، وإصدار شهادتين لاعتماد مختبرات.

شارَكَت وزارة الثقافة بافتتاح معرض "الأوائل للفسيفساء"، وفي بَحث خطة إنعاش الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل مع رئيس هيئة التوجيه السياسي. كما نَظَّمَت وُرشًا فنيةً للأطفال واليافعين في قلقيلية وطوباس وطولكرم والخليل، وأنشطةَ دعمٍ نفسيٍ مثل مُخيَّمات "بكرا إلنا" و"الأمل"، وَوُرَش تعزيز الهُوية والانتماء، إضافة إلى أنشطة سرد الحكايات الشعبية في جنين وطولكرم وأريحا، وعُروضٍ مَسرحيةٍ تُراثيةٍ وتَفاعليةٍ في الخليل وأريحا. وشملت الفعاليات وُرش تطريز "غرزة وطن" في القدس، وعرض الزي الفلسطيني وتَذوق المأكولات التراثية في الخليل، والمخيمات الصيفية في بيت لحم وطولكرم وسلفيت وأريحا وَوُرَش الكتابة الإبداعية في جنين وقلقيلية، وجلسات قراءة للأطفال في الخليل وطولكرم، وعرض الفيلم الوثائقي "زمن معلق في القدس" ضمن مخيم ثقافي في طولكرم.

وقّعت سلطة الطاقة وكهرباء طوباس اتفاقية لتركيب وربط أنظمة طاقة شمسية بالشبكة المحلية، بهدف خفض الفاتورة الكهربائية وتعزيز الاستدامة، دعمًا لخطة رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول 2030. تشمل الاتفاقية الاستثمار في أنظمة التخزين لضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودة التزويد وتنويع مصادر الطاقة.