مركز الاتصال الحكومي يرصد أهم التدخلات التي نفذتها الحكومة خلال الأسبوع الماضي

مركز الاتصال الحكومي يرصد أهم التدخلات التي نفذتها الحكومة خلال الأسبوع الماضي
قال رئيس الوزراء محمد مصطفى، في كَلمته خلال صلاة خاصة من أجل غزة لوقف حرب الإبادة وتحقيق العدل، التي أقامها مَجلِس كَنائس رام الله الخميس الماضي: "لَن نَترُك أهلنَا في غَزة وَحدهم، سنَبني غَزة ونُقيم الدولة، ونَأمَل أن تَتَوَقف الحرب خلال الأسابيع القليلة المُقبِلَة، لنبدأ عَمَلنا في إعادة إعمار غزة بالتعاون مع أَشقائِنا في مِصر، وبِمُشارَكة العَديد من دول العالم، لأن غزة تَستَحِق، ولأنها مَمَر الدَولَة فلا بُدّ مِن إعمارِها.. غَزَّة ستُبنى، وفلسطين ستقوم، قد تبدو الصورة قاتمة، لكن إيماننا بالله كبير، وأملنا بشعبنا أكبر".
وكَثَّفَت وزارة الخارجية والمغتربين تحركاتها لحشد الدعم الدولي لحل الدولتين ووقف العدوان الإسرائيلي، عبر لقاءاتٍ واتصالاتٍ رَفيعةٍ، ومُتابَعَة مُخرَجات مؤتمر نيويورك بشأن التسوية السلمية. وَسَعَت الوزارة لتوسيع الاعتراف بِدولَة فلسطين عبر لقاءاتٍ مَع مُمُثِّل كوريا الجنوبية وَتَلَقِي مَواقِفَ إيجابية من سنغافورة وإيطاليا، مع الدعوةِ لِترجَمةِ الاعترافاتِ لخطواتٍ عَمَلِية ومُحاسَبَة الاحتلال. وَعَقَدَت جلسة إحاطة مُوَسَّعَة للسلك الدبلوماسي حول المستجدات السياسية والإنسانية والحصار الاقتصادي، بمشاركة المجلس التنسيقي للقطاع الخاص ورجال أعمالٍ من غزة. كما عَزَّزَت العلاقات الثُنائِية بِلقاء سَفير فنزويلا وتَسليم رِسالةٍ للرئيس عباس، ودَعوَةٍ لِزيارَة كاراكاس، كما دَعمَت الدبلوماسية الشَبابِيَة باستقبال لجنة الشباب الأممية. وحذَّرَت الوزارة من خطط الاحتلال لإعادة احتلال غزة وتصعيد الاستيطان، وأدانت اقتحامات الأقصى وجرائم المستوطنين، ودَعَت المُجتَمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة.
ونَفَّذَت وزارة التنمية الاجتماعية تَدخلاتٍ وخدماتٍ شَاملةٍ للفئات الهشّة والأُسر المُحتاجَة، شملت تَقديم مُساعداتٍ إنسانيةٍ ونقدية لـ 14,456 مُستفيدًا بقيمة 2,285,000 شيقل، تَضمَّنَت طُرودًا غذائية ومَوادَ صِحية وَحَقائِب مَدرَسيّة ومُساعداتٍ نَقديةٍ مُباشرة، إضافة إلى إصدار وتَجديد 104 تأميناتٍ صحية، وتَنفيذِ أكثرَ من 70 تدخلًا لذوي الإعاقة عبر إعفاءات جُمركية، تَحويلاتٍ طبية وتَوفير أدواتٍ مُسانِدَة. كما قدَّمَت مُساعداتٍ مُتَنوعة لـ 570 يتيمًا، شملت تَجهيز حَقائِبَ مَدرسية، الدَعم المادي، تنظيم رحلاتٍ وأنشِطَةٍ اجتماعية. وفي مَجالات الحِماية، تَابَعَت الوزارة أكثر من 30 مَلفًا نسائيًا، و60 حالة طفولة، وقرابة 50 ملف أحداث، من خلال مؤتمراتٍ وزياراتٍ وجلساتٍ إرشادية وتَحويلاتٍ للمؤسسات الشَريكة. كما رَشَّحَت 11 أُسرة لمشاريع التَمكين الاقتصادي، ونظَّمَت زياراتٍ لمتابعةِ المشاريع القائمة. في جانب الإشراف المِهنِي فَقَد أجرت الفِرَق المُختَصَة أكثر من 180 مُقابَلة مَكتبَية وزياراتٍ مَيدانية، بمشاركة 6 متطوعين من طلاب الجامعات في عددٍ من المُديريات.
وأَنجَزَت وزارة التربية والتعليم العالي تَشطيب مَدرسةٍ جديدةٍ في كَفر عين/بيرزيت تضم 9 غُرَف صَفيَّة ومَرافِق بِكلفَة 600 ألف دولار، وَوَقَّعَت عَقدَ إشرافٍ على مَدرسة نابلس الجديدة بقيمة 40 ألف دولار، وأحالَت عطاء صيانةِ وتأهيلِ 3 مَدارس في بيرزيت (المغير، عبوين، سنجل) بقيمة 400 ألف دولار. وأعلَنَت عن مِنَحٍ دِراسيةٍ في كردستان-العراق وصربيا وبنغلادش، وَوَقَّعَت عبر الجمعية الطبية الفلسطينية الأمريكية وبرنامج "UNDP" ثلاث اتفاقيات بِقيمة مليونَي دولار لدعم الرعاية الصحية الطارئة وخدمات التعليم العالي.
وصَرَفَت وزارة العمل الدفعة الـ17 من المُساعدات النَقدية لـ4,515 عاملٍ من غَزة متواجِدين في الضفة بواقع 700 شيقل لكل عامل. وأعلنت الوازرة عن توفير 6,250 فُرصَة عَملٍ مُؤَقَتَة للعُمال المَهَرة وغير المَهَرَة والمتعطلين عن العمل، وأقرّ مجلس الوزراء تَمديد التَأمين الصحي المجاني لأكثر من 15 ألف عامل من عمال الداخل المحتل لنهاية العام. كما أكدَّت وزيرة العَمل دَور الرياديين الشباب وأهمية الرِيادَة في خَلقِ فُرصِ عَملٍ جَديدةٍ، خلال مُسابقة نَظَّمَتها بَلدية رام الله لدعم الرياديين "تحدي المدينة- مدينة شاملة ومبدعة".
وأَنجَزَت وزارة الحكم المحلي مَشروع تأهيل وتعبيد الطُرق الدَاخلية في المَنشِيَة بمحافظة بيت لحم بقيمة 150 ألف دولار، وفي المطلة بمحافظة جنين بقيمة 350 ألف شيقل، وبَدَأت بِتنفيذِ مَشروعِ تجهيز خَط كَهرباء جديد في علار مع تَركيب مُحوّلٍ بِقُدرَة "250 KVA" بقيمة نحو 49 ألف يورو. كما أَتمَّت إجراءات جَدوَلة الديون المُتَرَصَّدَة على 4 هيئات محلية (جينصافوط، أم الريحان، أمريش عبده والعلقتين، جماعين)، وَنَظَّمَت مَدرَسَتين صَفيَّتَين لِطَلَبة التَخطيط العمراني في المناطق المسماة "ج" في مَجالاتِ التَخطيط والتَصميم الحَضَرِي، بمشاركة 30 طالبًا وطالبة من جامعتي النجاح وبيرزيت.
وافتتح وزير الزراعة دائرة زِراعة وبَيطَرة ميثلون جنوب جنين لخدمة 11 تَجمعًا وهيئةٍ مَحلية، وتَسلَّمَت وزارة الزراعة 1.15 مليون جُرعة لقاح بيطري مِنحةً من مُنظَّمَة الفاو، وَوَقَّعَ الوزير اتفاقية لإنشاء مُتَنَزهٍ بِيئي في بلدة المغير/ جنين. بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "IFAD" تم اختتام مشروع "منعة الأراضي وإدارة الموارد الطبيعية "RELAP" ومُناقشةِ أَثَرِه التَنموي، كما باشَرت الوزارة والإغاثة الزِراعية استصلاح أراضٍ في دير البلح وغزة وخان يونس بتمويل من "OCHA". كما زار الوزير محافظة أريحا لبحث تطوير القطاع الزراعي وخاصة التُمور، وَوَزَّعَت الوزارة وجمعية الأرض للتنمية الزراعية أسياجًا لـ39 حديقةٍ مَنزليةٍ بالخليل و17 ببيت لحم ضمن مشروع "حصاد الأمل" بتمويل من "Radiohjälpen" السويدية وبشراكة مع "Diakonia". كما نَفَّذَت الوزارة و"FAO" ورشَتَي عمل لـ 40 مُزارعًا في بتير/ بيت لحم ضمن مشروع دعم السياحة المُستَدامَة، وبحث الوزير مع اتحاد شركات مُصدِّرِي التُمور تطوير القطاع. وَوَزَّعَت الوزارة ومؤسسة كير 53 لفة نايلون لصالح 43 مزارعًا متضررًا ببيت لحم عبر مشروع "الاستجابة العاجلة"، وَوَفَّرَت أسياجًا ومُستَلزمات إنتاج لـ 16 قِطعَة زِراعية نموذجية بمساحة 56 دونمًا في جنين ضمن مشروع "تخضير فلسطين".
وأحالَت وزارة الاقتصاد الوطني مُخالفًا للنيابة وحرَّرَت 17 إخطارًا، وأَتلَفَت نحو 20 طنًا من السِلع مُنتهِيَة الصلاحية وضَبَطَت 9 أطنان، وعَالَجَت 18 شكوى عبر 81 جَولة تَفتِيشيَّة شملت 601 محل. كَما سَجَّلَت 75 شركة وقَدَّمَت 674 خدمة في مَجال الشركات، وأصدَرَت 172 رخصة استيراد، و36 بِطاقة تَعامل تجاري، و20 شهادَة مَنشَأ و128 شهادة تجارية مع تركيا. وسجلت 40 تاجرًا جَديدًا، وقدَّمَت 33 خدمة في السجل التجاري، وسجلت 30 عَلامة تجارية و64 خدمة في مَجال المَلكية الفِكرية.
كما أصدَرَت وزارة النَقل والمُواصلات تراخيص جرارات لدعم صمود المزارعين في الكفريات بطولكرم، وقامَت بتجديد 5048 رخصة قيادة وإصدار 1080 رخصة جديدة لأهلنا في غزة، وتسجيل أولي لـ445 مركبة وتجديد ترخيص 10853 مَركَبة، إضافة إلى تَنفيذ دَورات لتمكين المُوظفين إداريًا بالتعاون مع المَدرَسة الوطنية للإدارة. كما دَرَسَت الوزارة 5 مخططات لِطُرقٍ مُستَحدَثَة و11 مُخططًا لتعديل طُرق، و8 مُخططات لمواقع جديدة لِمهَن المُواصلات، وأجرَت كشفًا مَيدانيًا للمواقع المُقتَرَحة، ودَرَسَت 50 ملفًا هندسيًا وفنيًا مع اللجان الإقليمية، واعتراضات تنظيمية تخص (الكروم، المورق، بيت مقدوم)، وعدلت ترسيم 20 طريقًا وَفقَ الصور الجوية الحديثة، وأعدت طبَقَة خُطوط النَقل العام لرفعها على الجيوبورتال، وشارَكَت في أعمال اللجنتين الوزاريتين للبنية التحتية والعطاءات المركزية.
وبَحَث وزير التخطيط والتعاون الدولي مع القنصل اليوناني العام ديميتريوس أنجيلوسوبولوس تعزيز التعاون بين فلسطين واليونان، ودعم مشاريع في الصحة وحفظ التراث، وتوسيع الشراكة بين القطاعين الخاصين، مع التأكيد على تحديد أولويات المشاريع المستقبلية وفق الخطط الوطنية.
تَنسيقًا بين وزارة شؤون المرأة واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ستُطلَق فعالية دُولية في تونس ضِمن "القدس عاصمة المرأة العربية 2025–2026" بالتعاون مع إيسيسكو، لتسليط الضوء على مكانة القُدس ودورها في قضايا المرأة العربية. وأبرَزَت الوزيرة القرار الأُمَمي التاريخي الذي يَعتَرِف بمعاناة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال ويُطالب بمساءلة الاحتلال عبر لقاءاتٍ إعلامية. كما ساهَمَت الوزارة في تضمين قضايا ذوي الإعاقة بنظام الشكاوى الوطني بالتعاون مع جمعية نجوم الأمل، ونَسَّقَت مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (برنامج سواسية) لتطوير دليل إجراءات لإدارة الحالات الخطرة.
قَدَّمَت وزارة العَدل مَشروع قرار بقانون البيئة في إطار التنمية المستدامة لسنة 2025 عبر منصة التشريع لاستقبال الملاحظات، وعَقَدَ وزير العدل اجتماعين؛ الأول مع مبعوث المملكة المتحدة لشؤون الحوكمة لبحث المستجدات السياسية والكارثة الإنسانية في غزة وجهود الوزارة، والثاني مع مدير عام الشرطة لبحث تعزيز التعاون مع الشرطة لدعم منظومة العدالة وسيادة القانون.
وَاصَلَت الهيئة العامة للشؤون المدنية جُهودها على مدار الساعة للتعامل مع القضايا الإنسانية العاجلة وتسهيل الخدمات للمواطنين. في جنين، نَسَّقَت إخلاء مَراكز طبية وصيدليات وجمعية أطراف صناعية من المخيّم بعد تهديدات الاحتلال، ومَكَّنَت أعمال تأهيل شوارع رئيسية، ودفن الشهيد يوسف العامر، واستئناف بناء طابقٍ جديدٍ للمستشفى الحكومي، وإصلاح دوار اليامون، واستعادة مَعَدَّاتٍ مُصادَرَة. في أريحا والأغوار، سَهَّلَت دُخول المُزارعين لأراضيهم في فصايل وبردلا، وفي الخليل مَكَّنَت المزارعين من الوصول لأراضيهم قرب مستوطنة كرمي تسور، وفي رام الله والبيرة نَسَّقَت إصلاح خطوط المياه بين دير جرير وكفر مالك.
التقى وزير الداخلية نظيره الأردني، على الجانب الأردني من جسر الملك حسين لبحث ظروف سفر المواطنين، واطلعا على سير العمل في ظل الازدحام الصيفي واستمعا لملاحظات المسافرين. ميدانيًا، تفقد الوزير معبر الكرامة واطلع على قاعة المغادرين الجديدة ومكتب الداخلية في استراحة المسافرين، وأكد مواصلة تحسين الخدمات. كما افتتحت الوزارة مكتبًا للأحوال المدنية في استراحة أريحا لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.
أصدَرَت سُلطة جودة البيئة تَعليمات "إدارة وحماية مناطق التنوع الحيوي رقم (1) لسنة 2025" لتعزيز الحماية القانونية للنظم البيئية الهشة، خاصة في ظل التوسع الاستيطاني والتغير المناخي، وستَدَخُل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية (27/7/2025). كما نَفَّذَت 41 جولة تفتيشية على منشآت، تعاملت مع 3 شكاوى بيئية، ومَنَحَت مُوافقة لمحطة بث خلوي ورَفَضَت مَشروعًا لعدم استيفائه الشروط. وحَدَّثَت تَقريرًا للأضرار البيئية الناجمة عن العدوان على غزة. ونَشَرَت إرشادات للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، ونَفَّذَت أنشطة توعوية وتدريبات في مخيمات صيفية بيئية ومسارات تعليمية تفاعلية.
زار وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بلديات عقابا وطمون ومركز صلاح خلف، وتم افتتاح مشاريع طاقة شمسية في مساجد محافظة طوباس ومقر مديرية الأوقاف الجديد، إضافة إلى اجتماع تحضيري لاستلام عمارة الاستثمار الوقفي "سبيتاني". وأعلنت الوزارة نتائج مسابقة الأقصى المحلية الـ24، ونَفَّذَت أوقاف طولكرم 170 درسًا موحدًا وكرّمت 270 حافظًا وحافظة، وافتتحت أوقاف أريحا معسكرًا صيفيًا قرآنيًا. كما عَقَدَت لقاءً مع الدفاع المدني لتعزيز السلامة في المساجد، ونَظَّمَت فعالية نسائية في الحرم الإبراهيمي. وأصدَرَت تقريرًا وثّق 27 اقتحامًا للأقصى ومنع الأذان 51 وقتًا في الإبراهيمي.
شارَك وَزير السياحة والآثار بافتتاح فعاليات يوم الزي الفلسطيني في طولكرم، ومع وزراء الحكم المحلي والأوقاف في افتتاح موسم القطرواني بعطارة – رام الله.
وأنجَزَت طواقم الوزارة مع بلدية نابلس تركيب لوحات استجابة سريعة (QR Codes) لمعالم في البلدة القديمة، ونَفَّذَت في الخليل جَولات لترخيص الفلل السياحية، وتابعت توثيق المباني التاريخية في تفوح وبيت كاحل وحلحول. كما تَفَقَد الوزير حفرية قلنديا العلمية الأثرية التي كشفت كنيسة بيزنطية ومعالم تعود لفترات مختلفة.
شارَكَ وزير الصناعة برفقة رئيس الوزراء في جولة بمحافظة الخليل، شملت لقاءاتٍ مع الغُرَف التجارية ورجال الأعمال والنقابات والبلديات واتحاد الصناعات؛ لبِحثِ دَعمِ صُمود المواطنين وتَنشيط الاقتصاد، ومُتابعة المشاريع والبنية التحتية، خاصة في البلدة القديمة، كما عَقَدَت وزارة الصناعة، برئاسة الوزير ورشتي عمل؛ الأولى مع الشركاء لتفعيل مركز تطوير خدمات الأعمال "بال برو" وبحث حوكمته وخدماته، والثانية بعنوان "الرغيف بين حق المستهلك وضمان الجودة" بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك، وأكدَّ ضرورة التوازن بين حقوق المستهلكين وأصحاب المخابز. وشملت أبرز تدخلات الوزارة: إصدار رخصتين لإقامة وتشغيل منشآت صناعية (إحداهما برأسمال 21 ألف دينار وتوفر 8 فرص عمل)، تجديد 13 رخصة صناعية، إصدار 5 رخص لمقالع/محاجر، تنفيذ 17 جولة رقابية، وإصدار شهادتين لاعتماد مختبرات.
شارَكَت وزارة الثقافة بافتتاح معرض "الأوائل للفسيفساء"، وفي بَحث خطة إنعاش الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل مع رئيس هيئة التوجيه السياسي. كما نَظَّمَت وُرشًا فنيةً للأطفال واليافعين في قلقيلية وطوباس وطولكرم والخليل، وأنشطةَ دعمٍ نفسيٍ مثل مُخيَّمات "بكرا إلنا" و"الأمل"، وَوُرَش تعزيز الهُوية والانتماء، إضافة إلى أنشطة سرد الحكايات الشعبية في جنين وطولكرم وأريحا، وعُروضٍ مَسرحيةٍ تُراثيةٍ وتَفاعليةٍ في الخليل وأريحا. وشملت الفعاليات وُرش تطريز "غرزة وطن" في القدس، وعرض الزي الفلسطيني وتَذوق المأكولات التراثية في الخليل، والمخيمات الصيفية في بيت لحم وطولكرم وسلفيت وأريحا وَوُرَش الكتابة الإبداعية في جنين وقلقيلية، وجلسات قراءة للأطفال في الخليل وطولكرم، وعرض الفيلم الوثائقي "زمن معلق في القدس" ضمن مخيم ثقافي في طولكرم.
وقّعت سلطة الطاقة وكهرباء طوباس اتفاقية لتركيب وربط أنظمة طاقة شمسية بالشبكة المحلية، بهدف خفض الفاتورة الكهربائية وتعزيز الاستدامة، دعمًا لخطة رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول 2030. تشمل الاتفاقية الاستثمار في أنظمة التخزين لضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودة التزويد وتنويع مصادر الطاقة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
دخول 214 شاحنة مساعدات إماراتية تحمل 4565 طناً إلى قطاع غزة
3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس
التعليم العالي تعلن ترتيبات قبول طلبة السرطان للعام الجامعي 2025-2026
موجة الحر لم تنعش قطاع المكيفات في الأردن
الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولا في الاقتصاد العالمي.. فما منافعه للإنسانية؟
سويسرا تدرس زيادة شراء الأسلحة الأميركية لتخفيف الرسوم الجمركية