مؤسسة ريغافيم الاستعمارية تحرض على هدم مدرسة بنات الزويدين الثانوية جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل / PNN - حرضت مؤسسة استعمارية إسرائيلية متطرفة، اليوم الأحد، على وقف العمل وهدم مدرسة في البادية البدوية جنوب الخليل.

وذكر الناشط أسامة مخامرة، أن أفرادا مما تعرف بمؤسسة "ريغافيم" الاستعمارية المتطرفة، ألصقوا منشورات تحريضية على جدران مدرسة بنات الزويدين الثانوية، في البادية البدوية جنوب الخليل، تدعو حكومة الاحتلال إلى وقف العمل وهدم المدرسة، معتبرة أن إبقاء المدرسة باعتبارها من مكونات البنى التحتية من شأنه أن يشجع الفلسطينيين على البناء في تلك المنطقة والبقاء فيها.

يشار إلى أن المدرسة تقع ضمن المخطط الهيكلي التنظيمي للتجمع البدوي في الزويدين، وقد تم العمل على إنشائها وبنائها منذ أكثر من أربعة أعوام.

وأنشئت منظمة "ريغافيم" المتطرفة في عام 2006، ويُعتبر وزير مالية الاحتلال المتطرف "سموتريتش" أحد أهم مؤسسيها، وهي منظمة يمينية متطرفة تسعى إلى إيجاد ما تسمى "قنوات قانونية لتنفيذ مذكرات الهدم التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ضد المنازل والمنشآت الفلسطينية".

ويتركز عمل "ريغافيم" في مناطق النقب المحتل، ويتوسع ليشمل كل الأراضي الفلسطينية خاصة المنطقة المسماة "ج" التي تشكل 60% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وتمتلك المنظمة حرية الوصول إلى معلومات جغرافية أو ديمغرافية عن المنطقة بترخيص من الإدارة المدنية، وتستخدم نظم المعلومات الجغرافية، وتُجري تصويرا جويا مفصلا بوجود احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.