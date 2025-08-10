مؤسسة ريغافيم الاستعمارية تحرض على هدم مدرسة بنات الزويدين الثانوية جنوب الخليل

مؤسسة ريغافيم الاستعمارية تحرض على هدم مدرسة بنات الزويدين الثانوية جنوب الخليل
وذكر الناشط أسامة مخامرة، أن أفرادا مما تعرف بمؤسسة "ريغافيم" الاستعمارية المتطرفة، ألصقوا منشورات تحريضية على جدران مدرسة بنات الزويدين الثانوية، في البادية البدوية جنوب الخليل، تدعو حكومة الاحتلال إلى وقف العمل وهدم المدرسة، معتبرة أن إبقاء المدرسة باعتبارها من مكونات البنى التحتية من شأنه أن يشجع الفلسطينيين على البناء في تلك المنطقة والبقاء فيها.
يشار إلى أن المدرسة تقع ضمن المخطط الهيكلي التنظيمي للتجمع البدوي في الزويدين، وقد تم العمل على إنشائها وبنائها منذ أكثر من أربعة أعوام.
وأنشئت منظمة "ريغافيم" المتطرفة في عام 2006، ويُعتبر وزير مالية الاحتلال المتطرف "سموتريتش" أحد أهم مؤسسيها، وهي منظمة يمينية متطرفة تسعى إلى إيجاد ما تسمى "قنوات قانونية لتنفيذ مذكرات الهدم التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ضد المنازل والمنشآت الفلسطينية".
ويتركز عمل "ريغافيم" في مناطق النقب المحتل، ويتوسع ليشمل كل الأراضي الفلسطينية خاصة المنطقة المسماة "ج" التي تشكل 60% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وتمتلك المنظمة حرية الوصول إلى معلومات جغرافية أو ديمغرافية عن المنطقة بترخيص من الإدارة المدنية، وتستخدم نظم المعلومات الجغرافية، وتُجري تصويرا جويا مفصلا بوجود احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
