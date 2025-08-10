ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 61,430 شهيدا و153,213 مصابا

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 61,430 شهيدا و153,213 مصابا
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 153,213، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 61 شهيدا منهم اثنان انتُشل جثمانهما، و363 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 9,921 شهيدا، و41,172 مصابين.
وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 35 شهيدا، والإصابات 304، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1,778، والإصابات إلى 12,894
