بدء فعاليات مهرجان القيصر الدولي للشعر الفصيح اربد
اربد 10 آب (بترا)- علا عبيدات- بدأت في بيت عرار الثقافي باربد مساء أمس السبت، فعاليات مهرجان القيصر الدولي للشعر الفصيح الموسم الثامن، بمشاركة 8 دول عربية وهي الأردن، اليمن، العراق سوريا، الجزائر، لبنان، فلسطين، مصر، بمشاركة 30 شاعرا وشاعرة.
وأشاد أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال العياصرة خلال رعايته لحفل الافتتاح، بالجهود التي يقدمها اتحاد القيصر منذ تأسيسه في متابعته للمهرجان وحفاظه على ذات النهج والمسيرة والمستوى الراقي في اختيار الشعراء من مختلف الدول.
وثمن اختيار الشاعر قاسم أبو عين، ليكون الشخصية الثقافية لهذا الموسم، مبينا دور الوزارة في تشجيع مثل هذه الفعاليات والمهرجانات الهادفة التي تثري الساحة الأدبية والعربية وتعزز التبادل الثقافي وسط حضور لافت من الشعراء والأدباء والمثقفين.
وعرض رئيس اتحاد القيصر الأديب رائد العمري، مسيرة الاتحاد والمهرجان السنوي واستمراره دون انقطاع لمدة 8 أعوام، شاكرا وزارة الثقافة لمتابعتها ودعمها وإشرافها وتسهيل قدوم ومشاركة الشعراء.
وأضاف، إنه "كما جرت عادتنا في إطلاق الشخصية الثقافية في الأردن في كل موسم، تم اختيار شخصية المهرجان وزير الثقافة الأسبق الشاعر الدكتور قاسم أبو عين، لما قدمه من إسهامات في المجال الثقافي والشعري، ومساهمته في تخليد التاريخ والحفاظ على هويتنا العربية والحضارية".
وتضمنت فعاليات الحفل الذي قدمته الشاعرة الدكتورة سماح خصاونة، قراءات شعرية قدمها الشاعر حارث الأزدي من العراق، الذي قرأ مجموعة "تحايا وطنية لجهود القيصر، ولاربد ولعرار شاعر الأردن والوطن" وقصيدة شوق لوطنه العراق.
كما قرأ الشاعر جبر البعداني من اليمن، قصيدة تغنى فيها بالشاعر عرار، تميزت بدقة الوصف والشاعرية، مبينا أنه أستاذ ومدرسة شعرية ينتهجها الشعراء.
وقرأ الشاعر الأردني محمد الحيفاوي، قصيدة عن المرأة، فيما قرأ الشاعر محمد طكو عدة مقطوعات للوطن والحرية وبعضا من الوجدانيات كما حيى اربد وعرار من خلال قصائده الشعرية.
وختم القراءات الشاعر الجزائري أحمد صانع الونشريسي الذي عارض قصيدة الأزدي وكتب لعرار واربد وتحدث عن جمال المدينة وأهلها المثقفين.
وفي نهاية الأمسية قدّم العياصرة يرافقه الأديب العمري ومدير ثقافة اربد الدكتور سلطان الزغول الدروع التكريمية للشعراء باسم اتحاد القيصر، كما تم تكريم شخصية المهرجان الثقافية أبو عين بدرع تذكاري من الاتحاد وآخر من وزارة الثقافة وقدم الشاعر الجزائري صانع درعا باسم مثقفي الجزائر للأديب رائد العمري فيما قدم العمري درعا للأمين العام.
10/08/2025 12:46:05
