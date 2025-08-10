بدء فعاليات مهرجان القيصر الدولي للشعر الفصيح اربد

MENAFN - Jordan News Agency)



اربد 10 آب (بترا)- علا عبيدات- بدأت في بيت عرار الثقافي باربد مساء أمس السبت، فعاليات مهرجان القيصر الدولي للشعر الفصيح الموسم الثامن، بمشاركة 8 دول عربية وهي الأردن، اليمن، العراق سوريا، الجزائر، لبنان، فلسطين، مصر، بمشاركة 30 شاعرا وشاعرة.

وأشاد أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال العياصرة خلال رعايته لحفل الافتتاح، بالجهود التي يقدمها اتحاد القيصر منذ تأسيسه في متابعته للمهرجان وحفاظه على ذات النهج والمسيرة والمستوى الراقي في اختيار الشعراء من مختلف الدول.

وثمن اختيار الشاعر قاسم أبو عين، ليكون الشخصية الثقافية لهذا الموسم، مبينا دور الوزارة في تشجيع مثل هذه الفعاليات والمهرجانات الهادفة التي تثري الساحة الأدبية والعربية وتعزز التبادل الثقافي وسط حضور لافت من الشعراء والأدباء والمثقفين.

وعرض رئيس اتحاد القيصر الأديب رائد العمري، مسيرة الاتحاد والمهرجان السنوي واستمراره دون انقطاع لمدة 8 أعوام، شاكرا وزارة الثقافة لمتابعتها ودعمها وإشرافها وتسهيل قدوم ومشاركة الشعراء.

وأضاف، إنه "كما جرت عادتنا في إطلاق الشخصية الثقافية في الأردن في كل موسم، تم اختيار شخصية المهرجان وزير الثقافة الأسبق الشاعر الدكتور قاسم أبو عين، لما قدمه من إسهامات في المجال الثقافي والشعري، ومساهمته في تخليد التاريخ والحفاظ على هويتنا العربية والحضارية".

وتضمنت فعاليات الحفل الذي قدمته الشاعرة الدكتورة سماح خصاونة، قراءات شعرية قدمها الشاعر حارث الأزدي من العراق، الذي قرأ مجموعة "تحايا وطنية لجهود القيصر، ولاربد ولعرار شاعر الأردن والوطن" وقصيدة شوق لوطنه العراق.

كما قرأ الشاعر جبر البعداني من اليمن، قصيدة تغنى فيها بالشاعر عرار، تميزت بدقة الوصف والشاعرية، مبينا أنه أستاذ ومدرسة شعرية ينتهجها الشعراء.

وقرأ الشاعر الأردني محمد الحيفاوي، قصيدة عن المرأة، فيما قرأ الشاعر محمد طكو عدة مقطوعات للوطن والحرية وبعضا من الوجدانيات كما حيى اربد وعرار من خلال قصائده الشعرية.

وختم القراءات الشاعر الجزائري أحمد صانع الونشريسي الذي عارض قصيدة الأزدي وكتب لعرار واربد وتحدث عن جمال المدينة وأهلها المثقفين.

وفي نهاية الأمسية قدّم العياصرة يرافقه الأديب العمري ومدير ثقافة اربد الدكتور سلطان الزغول الدروع التكريمية للشعراء باسم اتحاد القيصر، كما تم تكريم شخصية المهرجان الثقافية أبو عين بدرع تذكاري من الاتحاد وآخر من وزارة الثقافة وقدم الشاعر الجزائري صانع درعا باسم مثقفي الجزائر للأديب رائد العمري فيما قدم العمري درعا للأمين العام.

