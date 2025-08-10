الاحتلال يبدأ بشق شارع استيطاني جديد في حزما شمال شرق القدس

الاحتلال يبدأ بشق شارع استيطاني جديد في حزما شمال شرق القدس
القدس المحتلة 10 آب (بترا) - شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بشق شارع استيطاني جديد على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة حزما، شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وسط انتشار وحماية مكثفة من قوات الاحتلال.
وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن عددا من المستوطنين اليهود وبحماية جيش الاحتلال هاجموا المواطنين، موضحة أن الأعمال الجارية تأتي تنفيذا لقرار سلطات الاحتلال الصادر في 25 حزيران الماضي القاضي بالاستيلاء على الشارع المحاذي لوادي أزريق في البلدة، بدءا من الشارع الرئيسي المؤدي إلى بلدة جبع وصولا إلى منطقة العقبات، بالإضافة إلى مساحات من الأراضي المجاورة وذلك حتى 31 كانون الأول 2027.
وأكدت أن هذه الجريمة تستهدف تغيير معالم المنطقة وفرض وقائع تهويدية جديدة.
وأشارت إلى أن اليمين الإسرائيلي الحاكم يواصل تسريع وتيرة الاستيلاء على الأراضي وتعميق الاستيطان الإسرائيلي وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، في تحد سافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 2334، وبهدف إحداث تغييرات جوهرية في الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ومنع قيام الدولة الفلسطينية وتقويض حل الدولتين.
--(بترا)
م . ف/أ م/ أ أ
10/08/2025 12:36:40
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
دخول 214 شاحنة مساعدات إماراتية تحمل 4565 طناً إلى قطاع غزة
3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس
التعليم العالي تعلن ترتيبات قبول طلبة السرطان للعام الجامعي 2025-2026
موجة الحر لم تنعش قطاع المكيفات في الأردن
الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولا في الاقتصاد العالمي.. فما منافعه للإنسانية؟
سويسرا تدرس زيادة شراء الأسلحة الأميركية لتخفيف الرسوم الجمركية