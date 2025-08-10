إنهاء المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل طريق معان- جامعة الحسين بن طلال

إنهاء المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل طريق معان- جامعة الحسين بن طلال
عمان 10 آب (بترا)- أنهت مديرية أشغال محافظة معان العمل في المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل طريق معان- أذرح - جامعة الحسين بن طلال، قبل 30 يوما من موعد إنهاء الأعمال وفق وثائق العطاء.
وشملت أعمال المرحلة الأولى من المشروع وفق بيان الوزارة اليوم الأحد، إعادة إنشاء طبقات الطريق وتنفيذ صيانة شاملة له وزيادة سعته بمقدار 6 أمتار، ليصبح عرضه 15 مترا بدلا من 9 أمتار، مع إعادة تعبيده بطبقتين من الإسفلت وفقا لأعلى المواصفات الفنية والهندسية العالمية.
وركز المشروع على تعزيز عناصر السلامة المرورية عبر تركيب شواخص حديثة وعواكس ودهانات وحواجز جانبية وتحسين الإشارات التحذيرية والإرشادية.
وأوضحت الوزارة، أنه بعد التوسعة أصبح الطريق بأربعة مسارب "مسربين بكل اتجاه"، حيث سيتم فصلها في المرحلة الثانية من المشروع بجزيرة وسطية، كما تضمن أعمال تصريف مياه وإقامة عبارات أنبوبية في موقعين ضمن أعمال الطريق الجديد.
وتكمن أهمية المشروع بتعزيز السلامة المرورية عند الدخول والخروج إلى مباني جامعة الحسين بن طلال، كما أنه يربط ألوية محافظة معان بمركز المحافظة ويوفر انسيابية أكبر لحركة السير ولمتطلبات السلامة المرورية.
وأكدت الوزارة، أنه سيتم استكمال الطريق في المرحلة الثانية من المشروع الممول من مخصصات مجلس محافظة معان "اللامركزية" لاحقا.
