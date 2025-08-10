إنهاء المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل طريق معان- جامعة الحسين بن طلال

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 10 آب (بترا)- أنهت مديرية أشغال محافظة معان العمل في المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل طريق معان- أذرح - جامعة الحسين بن طلال، قبل 30 يوما من موعد إنهاء الأعمال وفق وثائق العطاء.

وشملت أعمال المرحلة الأولى من المشروع وفق بيان الوزارة اليوم الأحد، إعادة إنشاء طبقات الطريق وتنفيذ صيانة شاملة له وزيادة سعته بمقدار 6 أمتار، ليصبح عرضه 15 مترا بدلا من 9 أمتار، مع إعادة تعبيده بطبقتين من الإسفلت وفقا لأعلى المواصفات الفنية والهندسية العالمية.

وركز المشروع على تعزيز عناصر السلامة المرورية عبر تركيب شواخص حديثة وعواكس ودهانات وحواجز جانبية وتحسين الإشارات التحذيرية والإرشادية.

وأوضحت الوزارة، أنه بعد التوسعة أصبح الطريق بأربعة مسارب "مسربين بكل اتجاه"، حيث سيتم فصلها في المرحلة الثانية من المشروع بجزيرة وسطية، كما تضمن أعمال تصريف مياه وإقامة عبارات أنبوبية في موقعين ضمن أعمال الطريق الجديد.

وتكمن أهمية المشروع بتعزيز السلامة المرورية عند الدخول والخروج إلى مباني جامعة الحسين بن طلال، كما أنه يربط ألوية محافظة معان بمركز المحافظة ويوفر انسيابية أكبر لحركة السير ولمتطلبات السلامة المرورية.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم استكمال الطريق في المرحلة الثانية من المشروع الممول من مخصصات مجلس محافظة معان "اللامركزية" لاحقا.

--(بترا)

م ح/أ م/ أ أ

10/08/2025 12:34:30