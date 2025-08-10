مجلس الأمن يجتمع اليوم بشأن خطة إسرائيل للسيطرة على غزة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
مجلس الأمن يجتمع اليوم بشأن خطة إسرائيل للسيطرة على غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأحد، اجتماعًا لمناقشة خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وسيعقد الاجتماع بطلب من عدة أعضاء في مجلس الأمن، في خضم قلق دولي متزايد إزاء الخطة الإسرائيلية.
وقبيل ذلك، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إسرائيل عبر متحدثته، من "تصعيد خطير" من شأنه "مفاقمة التداعيات الكارثية التي يواجهها ملايين الفلسطينيين".
ورحّبت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة بالاجتماع.
وأثار قرار بنيامين نتنياهو إصدار الأوامر للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على مدينة غزة غضبًا في مختلف أنحاء العالم.
وسيعقد الاجتماع بطلب من عدة أعضاء في مجلس الأمن، في خضم قلق دولي متزايد إزاء الخطة الإسرائيلية.
وقبيل ذلك، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إسرائيل عبر متحدثته، من "تصعيد خطير" من شأنه "مفاقمة التداعيات الكارثية التي يواجهها ملايين الفلسطينيين".
ورحّبت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة بالاجتماع.
وأثار قرار بنيامين نتنياهو إصدار الأوامر للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على مدينة غزة غضبًا في مختلف أنحاء العالم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الحكومة العراقية تحيل 4 وزراء للقضاء بسبب شبهات
أكسيوس: ويتكوف سيجتمع مع رئيس وزراء قطر لبحث خطة إنهاء حرب غزة
الذهب الأصفر.. قصة صعود التمر المصري إلى العالمية
البنك المركزي يعلن عن بعثات دراسية - تفاصيل
مجلس الأمن يجتمع اليوم بشأن خطة إسرائيل للسيطرة على غزة
اجتماع عربي طارئ اليوم لبحث القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة