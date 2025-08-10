  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مجلس الأمن يجتمع اليوم بشأن خطة إسرائيل للسيطرة على غزة

2025-08-10 01:06:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأحد، اجتماعًا لمناقشة خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وسيعقد الاجتماع بطلب من عدة أعضاء في مجلس الأمن، في خضم قلق دولي متزايد إزاء الخطة الإسرائيلية.
وقبيل ذلك، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إسرائيل عبر متحدثته، من "تصعيد خطير" من شأنه "مفاقمة التداعيات الكارثية التي يواجهها ملايين الفلسطينيين".
ورحّبت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة بالاجتماع.
وأثار قرار بنيامين نتنياهو إصدار الأوامر للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على مدينة غزة غضبًا في مختلف أنحاء العالم.

MENAFN10082025000208011052ID1109907570

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

