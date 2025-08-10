  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
اجتماع عربي طارئ اليوم لبحث القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة

2025-08-10 01:06:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الأحد، دورة غير عادية، بناءً على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، لبحث آليات الحراك على المستويين العربي والدولي، والتصدي للجرائم الإسرائيلية، ومنع استمرارها، وملاحقة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.
وقال مندوب دولة فلسطين في الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، السبت، إنّ الاجتماع سيُعقد الأحد في مقر الأمانة العامة، في ظل القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة و"السيطرة" عليه بالكامل، وما سينتج عنه من تهجير قسري للشعب الفلسطيني داخل القطاع وخارجه.
وأضاف أن الاجتماع يُعقد لوضع حد للكارثة الإنسانية التي تجتاح حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال ارتكاب المزيد من المجازر الدموية البشعة، في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وفرض مزيد من التجويع، وفي ظل استمرار تدمير مخيمات اللاجئين، والتوسع الاستعماري، وهدم المنازل والبنية التحتية، وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتصاعد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك.
ويترأس الأردن الدورة العادية الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث تُعقد الاجتماعات برئاسة الدولة ورئيس الدورة.

