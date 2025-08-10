  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
68.7 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الأحد

2025-08-10 01:06:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الأحد، 68.7 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 66.5 دينارا لجهة الشراء، وسط طلب متوسط.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 78.7 و61.1 و46.4 على التوالي.





