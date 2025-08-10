  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)

وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)

2025-08-10 12:05:58
(MENAFN- Jordan News Agency)


بسم الله الرحمن الرحيم
وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تحييكم وتبدأ إرسالها لهذا اليوم الأحد 16 صفر 1447 هجرية الموافق 10 آب 2025 ميلادية.
10/08/2025 06:20:04

آخر الأخبار أجواء شديدة الحرارة في اغلب المناطق حتى الأربع وكالة الأنباء الأردنية ( بترا القبض على شخص أصاب ستة مواطنين بإطلاق نار في حفل زفاف بالك 4460 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم إدارة الترخيص تعلن فتح بوابة لشراء الأرقام المميز عن ماذا تبحث؟ خدمات
  • دليل الخدما
  • مركز تدريب بترا
  • روابط مفيدة
خدمات صحفية
  • حدث في مثل هذا ا
  • المقالات المختارة
  • صورة وتعلي
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي اتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة

MENAFN10082025000117011021ID1109907539

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث