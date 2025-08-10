أجواء شديدة الحرارة في اغلب المناطق حتى الأربعاء

أجواء شديدة الحرارة في اغلب المناطق حتى الأربعاء
عمان 10 آب (بترا)- تبقى المملكة اليوم الأحد، تحت تأثير الموجة الحارة، ويكون الطقس حارا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع بإذن الله هطول زخات متقطعة ومتفرقة من المطر لفترات قصيرة لاسيما في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وقت الذروة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في ساعات المساء والليل في مناطق البادية، ومن ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، ومن ترك مخلفات النيران وأعقاب السجائر في المناطق الحرجية، داعية المواطنين إلى الإكثار من شرب السوائل، خاصة المياه، وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.
ويكون الطقس حتى الأربعاء، حارا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال لهطول زخات محلية خفيفة من المطر ولفترات قصيرة في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 41 - 26 درجة مئوية، وفي غرب عمان 39 - 24، وفي المرتفعات الشمالية 37 - 26، وفي مرتفعات الشراة 38 - 24، وفي مناطق البادية 43 - 28، وفي مناطق السهول 40 - 25، وفي الأغوار الشمالية 42 - 28، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 32، وفي البحر الميت 42 - 31، وفي خليج العقبة 43 - 31 درجة مئوية.
--(بترا)
م ح/ س س
10/08/2025 06:28:52
