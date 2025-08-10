أجواء شديدة الحرارة في اغلب المناطق حتى الأربعاء

  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
أجواء شديدة الحرارة في اغلب المناطق حتى الأربعاء

2025-08-10
عمان 10 آب (بترا)- تبقى المملكة اليوم الأحد، تحت تأثير الموجة الحارة، ويكون الطقس حارا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع بإذن الله هطول زخات متقطعة ومتفرقة من المطر لفترات قصيرة لاسيما في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وقت الذروة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في ساعات المساء والليل في مناطق البادية، ومن ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، ومن ترك مخلفات النيران وأعقاب السجائر في المناطق الحرجية، داعية المواطنين إلى الإكثار من شرب السوائل، خاصة المياه، وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.
ويكون الطقس حتى الأربعاء، حارا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال لهطول زخات محلية خفيفة من المطر ولفترات قصيرة في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 41 - 26 درجة مئوية، وفي غرب عمان 39 - 24، وفي المرتفعات الشمالية 37 - 26، وفي مرتفعات الشراة 38 - 24، وفي مناطق البادية 43 - 28، وفي مناطق السهول 40 - 25، وفي الأغوار الشمالية 42 - 28، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 32، وفي البحر الميت 42 - 31، وفي خليج العقبة 43 - 31 درجة مئوية.
