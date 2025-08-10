  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب المكسيك

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب المكسيك

2025-08-10 12:04:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالًا بلغ 5.7 درجة ضرب منطقة قبالة ساحل ولاية تشياباس في جنوب المكسيك، السبت.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

MENAFN10082025000208011052ID1109907526

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث