السعودية تفوز على الهند في منافسات كأس آسيا لكرة السلة لتخوض ملحق ربع النهائي

السعودية تفوز على الهند في منافسات كأس آسيا لكرة السلة لتخوض ملحق ربع النهائي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 9 - 8 (كونا) -- فاز المنتخب السعودي لكرة السلة اليوم السبت على نظيره الهندي (84 - 59) ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس آسيا لكرة السلة ال31 المقامة في جدة.
وفي مواجهة أخرى من المجموعة ذاتها فاز المنتخب الصيني على نظيره الأردني بنتيجة (90 - 68) لتتأهل الصين مباشرة إلى الدور المقبل بعد صدارتها للمجموعة.
اما في منافسات المجموعة الرابعة فقد فازت الفلبين على العراق (66 - 57) ليودع بذلك العراق البطولة بعد ان احتل المركز الأخير في المجموعة برفقة المنتخب الهندي الذي حل أخيرا في مجموعته.
وفي المواجهة الاخرى من المجوعة الرابعة فازت نيوزلندا على الصين تايبيه بنتيجة (118 - 78) لتتأهل نيوزيلندا مباشرة إلى الدور المقبل بعد صدارتها للمجموعة.
وبنتائج اليوم ستجمع مباريات ملحق ربع النهائي المنتخب السعودي بنظيره الفلبيني فيما يلاقي منتخب الصين تايبيه نظيره المنتخب الأردني.
وينص نظام البطولة على تأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة للدور ربع النهائي فيما تقام مباريات إقصائية بين أصحاب المركزين الثاني والثالث من كل مجموعة لتحديد الأربعة المتأهلين الى نفس الدور قبل أن تختتم البطولة بمباريات نصف النهائي والنهائي. (النهاية)
