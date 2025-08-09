  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
السعودية تفوز على الهند في منافسات كأس آسيا لكرة السلة لتخوض ملحق ربع النهائي

2025-08-09 11:20:27
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 9 - 8 (كونا) -- فاز المنتخب السعودي لكرة السلة اليوم السبت على نظيره الهندي (84 - 59) ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس آسيا لكرة السلة ال31 المقامة في جدة.
وفي مواجهة أخرى من المجموعة ذاتها فاز المنتخب الصيني على نظيره الأردني بنتيجة (90 - 68) لتتأهل الصين مباشرة إلى الدور المقبل بعد صدارتها للمجموعة.
اما في منافسات المجموعة الرابعة فقد فازت الفلبين على العراق (66 - 57) ليودع بذلك العراق البطولة بعد ان احتل المركز الأخير في المجموعة برفقة المنتخب الهندي الذي حل أخيرا في مجموعته.
وفي المواجهة الاخرى من المجوعة الرابعة فازت نيوزلندا على الصين تايبيه بنتيجة (118 - 78) لتتأهل نيوزيلندا مباشرة إلى الدور المقبل بعد صدارتها للمجموعة.
وبنتائج اليوم ستجمع مباريات ملحق ربع النهائي المنتخب السعودي بنظيره الفلبيني فيما يلاقي منتخب الصين تايبيه نظيره المنتخب الأردني.
وينص نظام البطولة على تأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة للدور ربع النهائي فيما تقام مباريات إقصائية بين أصحاب المركزين الثاني والثالث من كل مجموعة لتحديد الأربعة المتأهلين الى نفس الدور قبل أن تختتم البطولة بمباريات نصف النهائي والنهائي. (النهاية)

