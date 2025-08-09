تظاهرات حاشدة للمعارضة الإيفوارية رفضا لولاية رابعة للرئيس الحالي

403
تظاهرات حاشدة للمعارضة الإيفوارية رفضا لولاية رابعة للرئيس الحالي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 9 - 8 (كونا) -- نظمت الجبهة المشتركة في كوت ديفوار المكونة من "حزب الشعوب الإفريقية" برئاسة الرئيس السابق للبلاد لوران غباغبو والحزب الديمقراطي الإيفواري برئاسة تيجان تيام اليوم السبت مظاهرات حاشدة رفضا لولاية رئاسية رابعة للرئيس الحالي الحسن واتارا.
وطالبت الجبهة التي تأسست في 19 من يونيو الماضي خلال المظاهرات "بضرورة إصلاح اللجنة الانتخابية المستقلة وتنظيم انتخابات شاملة وهادئة".
كما دعا المتظاهرون إلى "مراجعة اللائحة الانتخابية للسماح لقادة المعارضة بالتسجيل عليها من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 من شهر اكتوبر المقبل".
ونقلت وسائل إعلام محلية أن "المتظاهرين جابوا شارعا رئيسا في بلدة يوبوغون التابعة لأبيدجان حاملين الأعلام الوطنية ومرددين شعارات رافضة لترشح الرئيس الحالي لعهدة رابعة وداعية لترشح الرئيس السابق غباغبو وتيام".
وقال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الإيفواري نويل أكوسي بينجو في كلمة خلال المظاهرات إن "هذه تعبئة تاريخية تظهر أن الشعب الإيفواري يقاوم التعنت".
ومن جانبه أوضح سيباستيان دانو دجيدجي الرئيس التنفيذي لحزب الشعوب الإفريقية إن "هذه المظاهرات تعد بمثابة تحذير وأنه على الحكومة أن تفهم أننا لا نريد ولاية رابعة غير دستورية ونطالب بإعادة أسماء قادتنا إلى القائمة الانتخابية".
وأعلن الرئيس الإيفواري الحسن واتارا أواخر يوليو الماضي الترشح لولاية رئاسية جديدة مثيرة للجدل ستكون الرابعة له منذ فوزه لأول مرة عام 2011.
ويأتي إعلان ترشح واتارا في ظل الشطب رسميا على أسماء 4 قادة معارضين من اللائحة الانتخابية ما يعني أنه لن يكون بإمكانهم الترشح للرئاسيات المقبلة.
ويشمل هذا القرار كلا من رئيس الحزب الديمقراطي الإيفواري تيجان تيام والرئيس السابق للبلاد لوران غباغبو الوزير الأول الأسبق غيوم سورو إضافة إلى الوزير الأسبق شارل بليه غوديه. (النهاية)
م ر / ه س ص
