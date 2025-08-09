  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تظاهرات حاشدة للمعارضة الإيفوارية رفضا لولاية رابعة للرئيس الحالي

2025-08-09 11:20:26
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 9 - 8 (كونا) -- نظمت الجبهة المشتركة في كوت ديفوار المكونة من "حزب الشعوب الإفريقية" برئاسة الرئيس السابق للبلاد لوران غباغبو والحزب الديمقراطي الإيفواري برئاسة تيجان تيام اليوم السبت مظاهرات حاشدة رفضا لولاية رئاسية رابعة للرئيس الحالي الحسن واتارا.
وطالبت الجبهة التي تأسست في 19 من يونيو الماضي خلال المظاهرات "بضرورة إصلاح اللجنة الانتخابية المستقلة وتنظيم انتخابات شاملة وهادئة".
كما دعا المتظاهرون إلى "مراجعة اللائحة الانتخابية للسماح لقادة المعارضة بالتسجيل عليها من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 من شهر اكتوبر المقبل".
ونقلت وسائل إعلام محلية أن "المتظاهرين جابوا شارعا رئيسا في بلدة يوبوغون التابعة لأبيدجان حاملين الأعلام الوطنية ومرددين شعارات رافضة لترشح الرئيس الحالي لعهدة رابعة وداعية لترشح الرئيس السابق غباغبو وتيام".
وقال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الإيفواري نويل أكوسي بينجو في كلمة خلال المظاهرات إن "هذه تعبئة تاريخية تظهر أن الشعب الإيفواري يقاوم التعنت".
ومن جانبه أوضح سيباستيان دانو دجيدجي الرئيس التنفيذي لحزب الشعوب الإفريقية إن "هذه المظاهرات تعد بمثابة تحذير وأنه على الحكومة أن تفهم أننا لا نريد ولاية رابعة غير دستورية ونطالب بإعادة أسماء قادتنا إلى القائمة الانتخابية".
وأعلن الرئيس الإيفواري الحسن واتارا أواخر يوليو الماضي الترشح لولاية رئاسية جديدة مثيرة للجدل ستكون الرابعة له منذ فوزه لأول مرة عام 2011.
ويأتي إعلان ترشح واتارا في ظل الشطب رسميا على أسماء 4 قادة معارضين من اللائحة الانتخابية ما يعني أنه لن يكون بإمكانهم الترشح للرئاسيات المقبلة.
ويشمل هذا القرار كلا من رئيس الحزب الديمقراطي الإيفواري تيجان تيام والرئيس السابق للبلاد لوران غباغبو الوزير الأول الأسبق غيوم سورو إضافة إلى الوزير الأسبق شارل بليه غوديه. (النهاية)

