  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الجزائر تدين المخططات الإسرائيلية بشأن مستقبل غزة والدولة الفلسطينية

الجزائر تدين المخططات الإسرائيلية بشأن مستقبل غزة والدولة الفلسطينية

2025-08-09 11:20:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 9 - 8 (كونا) -- أعربت الجزائر اليوم السبت عن "إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لمخططات الاحتلال الإسرائيلي التي ترهن مستقبل قطاع غزة ومستقبل الدولة الفلسطينية ومستقبل السلام في المنطقة برمتها داعية إلى وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.
وجدد بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية التأكيد على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة ومكون أصيل لا ينفصل عن الدولة الفلسطينية التي أقرتها الشرعية الدولية وتطالب بها المجموعة الدولية".
كما أشار البيان إلى المؤتمر الدولي لحل الدولتين المنعقد قبل أيام قليلة حيث جدد "تأكيد المجتمع الدولي على هذا الحل باعتباره الإطار الوحيد الكفيل بإرساء تسوية عادلة ودائمة ونهائية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني".
وتابع أن "السلطة القائمة بالاحتلال تثبت مجددا عدم اكتراثها بإرادة المجتمع الدولي وقراراته وهي تخطط لإعادة احتلال قطاع غزة عسكريا وتهجير سكانه قسرا وعنوة".
وأهابت الجزائر بالمجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن الأممي "تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه لوضع حد لهذه المخططات الإسرائيلية ولوقف حرب الإبادة التي يسلطها على الشعب الفلسطيني منذ ما يقرب العامين.
كما شددت الجزائر على أن "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف تمثل استحقاقا تاريخيا غير قابل للتصرف وغير قابل للتقادم وغير قابل للمساومة" مؤكدة في السياق ذاته على "ضرورة الإسراع في التكفل بالأولويات الاستعجالية التي يفرضها الوضع الراهن لاسيما الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة". (النهاية)

م ر / ه س ص


MENAFN09082025000071011013ID1109907491

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث