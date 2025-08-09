الجزائر تدين المخططات الإسرائيلية بشأن مستقبل غزة والدولة الفلسطينية

403
الجزائر تدين المخططات الإسرائيلية بشأن مستقبل غزة والدولة الفلسطينية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 9 - 8 (كونا) -- أعربت الجزائر اليوم السبت عن "إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لمخططات الاحتلال الإسرائيلي التي ترهن مستقبل قطاع غزة ومستقبل الدولة الفلسطينية ومستقبل السلام في المنطقة برمتها داعية إلى وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.
وجدد بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية التأكيد على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة ومكون أصيل لا ينفصل عن الدولة الفلسطينية التي أقرتها الشرعية الدولية وتطالب بها المجموعة الدولية".
كما أشار البيان إلى المؤتمر الدولي لحل الدولتين المنعقد قبل أيام قليلة حيث جدد "تأكيد المجتمع الدولي على هذا الحل باعتباره الإطار الوحيد الكفيل بإرساء تسوية عادلة ودائمة ونهائية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني".
وتابع أن "السلطة القائمة بالاحتلال تثبت مجددا عدم اكتراثها بإرادة المجتمع الدولي وقراراته وهي تخطط لإعادة احتلال قطاع غزة عسكريا وتهجير سكانه قسرا وعنوة".
وأهابت الجزائر بالمجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن الأممي "تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه لوضع حد لهذه المخططات الإسرائيلية ولوقف حرب الإبادة التي يسلطها على الشعب الفلسطيني منذ ما يقرب العامين.
كما شددت الجزائر على أن "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف تمثل استحقاقا تاريخيا غير قابل للتصرف وغير قابل للتقادم وغير قابل للمساومة" مؤكدة في السياق ذاته على "ضرورة الإسراع في التكفل بالأولويات الاستعجالية التي يفرضها الوضع الراهن لاسيما الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة". (النهاية)
م ر / ه س ص
