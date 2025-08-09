الجزائر .. انطلاق فعاليات المؤتمر الكشفي العربي ال24 للمرشدات

403
الجزائر .. انطلاق فعاليات المؤتمر الكشفي العربي ال24 للمرشدات
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 9 - 8 (كونا) -- انطلقت اليوم السبت فعاليات المؤتمر الكشفي العربي ال24 للمرشدات والذي يعد بمثابة فرصة للتواصل والحوار حول الارتقاء بالحركة الكشفية في أوساط الشابات والفتيات.
وأشرف على الافتتاح الرسمي لهذا المؤتمر الذي يدوم ستة أيام وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي برفقة القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية عبدالرحمن حمزاوي وبحضور عدد من الجمعيات الكشفية العربية.
ويتم تنظيم هذه الفعالية بالاشتراك بين الإقليم العربي للمرشدات والكشافة الإسلامية الجزائرية وبرعاية من وزارة الشباب تحت شعار (أقوى معا).
وبالمناسبة أبرز وزير الشباب الجزائري مصطفى حيداوي الاهتمام الذي "توليه القيادة السياسية في البلاد للكشافة الإسلامية الجزائرية وذلك من خلال اتخاذها عدة قرارات منها اعتماد اليوم الوطني للكشاف وترسيمه" مضيفا أن هذا اللقاء "يعد إحدى المنصات المهمة التي تجعل الجزائر ترافع حول رؤيتها التمكينية للمرأة والتي جعلت منها نموذجا في استقطاب الفتيات والمرشدات للكشافة الإسلامية الجزائرية".
كما عبر الوزير عن أمله في أن "ينبثق عن هذا المؤتمر توصيات وقرارات تقوي العمل الكشفي العربي المشترك للمرشدات ولتنسيق الجهود".
من جهته أكد القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية أن هذا المؤتمر سيكون "فرصة للحوار والتشاور بين مختلف منتسبات الحركة الكشفية العربية للوصول الى توصيات من شأنها إعطاء دفع للحركة وتمكين الشابات في مختلف المواقع الكشفية".
وأشار حمزاوي في هذا الإطار الى "الدور المهم الذي تلعبه الحركة الكشفية في تأطير الشباب وحمايتهم وتعزيز وعيهم للمشاركة في خدمة أوطانهم والتعاون العربي المشترك".
ومن المقرر أن يتم على هامش المؤتمر تنظيم (المنتدى العربي للشابات) بمشاركة جمعيات كشفية عربية والذي يعد فضاء للحوار حول تطوير الحركة الكشفية وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في بناء المجتمع كما سيشهد انضمام لبنان رسميا إلى الإقليم العربي للمرشدات. (النهاية)
