الجزائر .. انطلاق فعاليات المؤتمر الكشفي العربي ال24 للمرشدات

2025-08-09 11:20:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 9 - 8 (كونا) -- انطلقت اليوم السبت فعاليات المؤتمر الكشفي العربي ال24 للمرشدات والذي يعد بمثابة فرصة للتواصل والحوار حول الارتقاء بالحركة الكشفية في أوساط الشابات والفتيات.
وأشرف على الافتتاح الرسمي لهذا المؤتمر الذي يدوم ستة أيام وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي برفقة القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية عبدالرحمن حمزاوي وبحضور عدد من الجمعيات الكشفية العربية.
ويتم تنظيم هذه الفعالية بالاشتراك بين الإقليم العربي للمرشدات والكشافة الإسلامية الجزائرية وبرعاية من وزارة الشباب تحت شعار (أقوى معا).
وبالمناسبة أبرز وزير الشباب الجزائري مصطفى حيداوي الاهتمام الذي "توليه القيادة السياسية في البلاد للكشافة الإسلامية الجزائرية وذلك من خلال اتخاذها عدة قرارات منها اعتماد اليوم الوطني للكشاف وترسيمه" مضيفا أن هذا اللقاء "يعد إحدى المنصات المهمة التي تجعل الجزائر ترافع حول رؤيتها التمكينية للمرأة والتي جعلت منها نموذجا في استقطاب الفتيات والمرشدات للكشافة الإسلامية الجزائرية".
كما عبر الوزير عن أمله في أن "ينبثق عن هذا المؤتمر توصيات وقرارات تقوي العمل الكشفي العربي المشترك للمرشدات ولتنسيق الجهود".
من جهته أكد القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية أن هذا المؤتمر سيكون "فرصة للحوار والتشاور بين مختلف منتسبات الحركة الكشفية العربية للوصول الى توصيات من شأنها إعطاء دفع للحركة وتمكين الشابات في مختلف المواقع الكشفية".
وأشار حمزاوي في هذا الإطار الى "الدور المهم الذي تلعبه الحركة الكشفية في تأطير الشباب وحمايتهم وتعزيز وعيهم للمشاركة في خدمة أوطانهم والتعاون العربي المشترك".
ومن المقرر أن يتم على هامش المؤتمر تنظيم (المنتدى العربي للشابات) بمشاركة جمعيات كشفية عربية والذي يعد فضاء للحوار حول تطوير الحركة الكشفية وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في بناء المجتمع كما سيشهد انضمام لبنان رسميا إلى الإقليم العربي للمرشدات. (النهاية)

م ر / ر ج


MENAFN09082025000071011013ID1109907490

