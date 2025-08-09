  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الرئيس التركي يرحب بالتقدم نحو السلام بين أذربيجان وأرمينيا

2025-08-09 11:20:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 9 - 8 (كونا) -- رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت بالتقدم المحرز لتحقيق السلام بين أذربيجان وأرمينيا مؤكدا أن السلام الدائم والمنشود سيسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة بأسرها.
وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن ذلك جاء في اتصال هاتفي بين أردوغان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف حيث شدد الرئيس التركي على أن بلاده ستواصل تقديم الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف البيان أن الرئيسين بحثا العلاقات الثنائية وملفات إقليمية وتبادلا الآراء بشأن مستقبل "علاقات الأخوة" بين تركيا وأذربيجان.
من جانبها أفادت الرئاسة الأذربيجانية في بيان لها بأن علييف اتصل بأردوغان وأطلعه على القمة الثلاثية التي جمعته في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان مشيرة إلى أن علييف أعرب عن شكره لأردوغان على دوره في مسار تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان.
وأكد علييف وفق البيان أهمية الإعلان المشترك الموقع من حيث تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وأشاد أردوغان بالجهود التي يبذلها علييف لتعزيز السلام فيها مؤكدا دعم تركيا الدائم لإرساء السلام والاستقرار.
يذكر أن علييف وباشينيان وقعا أمس الجمعة إعلانا مشتركا باسم "خريطة طريق في سبيل السلام" عقب قمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.(النهاية)

