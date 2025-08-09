الرئيس التركي يرحب بالتقدم نحو السلام بين أذربيجان وأرمينيا

403
الرئيس التركي يرحب بالتقدم نحو السلام بين أذربيجان وأرمينيا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 9 - 8 (كونا) -- رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت بالتقدم المحرز لتحقيق السلام بين أذربيجان وأرمينيا مؤكدا أن السلام الدائم والمنشود سيسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة بأسرها.
وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن ذلك جاء في اتصال هاتفي بين أردوغان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف حيث شدد الرئيس التركي على أن بلاده ستواصل تقديم الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف البيان أن الرئيسين بحثا العلاقات الثنائية وملفات إقليمية وتبادلا الآراء بشأن مستقبل "علاقات الأخوة" بين تركيا وأذربيجان.
من جانبها أفادت الرئاسة الأذربيجانية في بيان لها بأن علييف اتصل بأردوغان وأطلعه على القمة الثلاثية التي جمعته في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان مشيرة إلى أن علييف أعرب عن شكره لأردوغان على دوره في مسار تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان.
وأكد علييف وفق البيان أهمية الإعلان المشترك الموقع من حيث تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وأشاد أردوغان بالجهود التي يبذلها علييف لتعزيز السلام فيها مؤكدا دعم تركيا الدائم لإرساء السلام والاستقرار.
يذكر أن علييف وباشينيان وقعا أمس الجمعة إعلانا مشتركا باسم "خريطة طريق في سبيل السلام" عقب قمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.(النهاية)
ط أ / ع س
