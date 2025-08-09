الجزائر: جهاز الحماية المدنية يؤكد مواصلة إخماد حرائق الغابات عبر عدد من الولايات

403
الجزائر: جهاز الحماية المدنية يؤكد مواصلة إخماد حرائق الغابات عبر عدد من الولايات
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 9 - 8 (كونا) -- أعلن جهاز الحماية المدنية الجزائري اليوم السبت عن مواصلة جهود إخماد حرائق الغابات التي تشهدها عدة ولايات من بينها بجاية وجيجل وبرج بوعريريج شرقي البلاد والتي تسببت في خسائر مادية معتبرة.
وقال المكلف بالإعلام في المديرية العامة لجهاز لحماية المدنية الملازم الأول عبدات يوسف في تصريح إنه "في إطار المتابعة اليومية لحرائق الغطاء النباتي تمكنت عناصر الحماية المدنية نهار اليوم من إخماد أربعة حرائق فيما تتواصل عمليات إخماد ستة حرائق أخرى".
وأشار يوسف إلى أن "عمليات إخماد حرائق الغابات والأدغال والأحراش تتواصل على مستوى بلدية إغرم بولاية بجاية وبلديتي سيدي معروف وقناميد بولاية جيجل وبلدية أولاد عمران بولاية برج بوعريريج وبلدية معاوية بولاية سطيف شرقي البلاد فيما تم إخماد حريق ببلدية القادرية بولاية البويرة شرقي العاصمة مع إبقاء عملية الحراسة متواصلة".
وبخصوص حرائق المحاصيل الزراعية والأشجار أضاف أنه تم "إخماد المسجلة منها بكل من سوق أهراس وقالمة شرقي البلاد وتقرت وتيميمون بالجنوب في حين تتواصل عملية الحراسة على مستوى الحريق الذي تم إخماده ببلدية واد الشرفاء بولاية عين الدفلى غربي العاصمة".
كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال ال24 ساعة الماضية عبر مختلف ولايات الوطن بما يصل الى 44 تدخلا لإخماد حرائق مختلفة للغطاء النباتي من بينها حريقان على مستوى الغابات و25 حريقا في الأحراش والحشائش اليابسة و9 مست الأشجار المثمرة و5 حرائق على مستوى واحات النخيل إلى جانب حريق واحد في الأدغال وحزم التبن. (النهاية)
