الجزائر: جهاز الحماية المدنية يؤكد مواصلة إخماد حرائق الغابات عبر عدد من الولايات

2025-08-09 11:20:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 9 - 8 (كونا) -- أعلن جهاز الحماية المدنية الجزائري اليوم السبت عن مواصلة جهود إخماد حرائق الغابات التي تشهدها عدة ولايات من بينها بجاية وجيجل وبرج بوعريريج شرقي البلاد والتي تسببت في خسائر مادية معتبرة.
وقال المكلف بالإعلام في المديرية العامة لجهاز لحماية المدنية الملازم الأول عبدات يوسف في تصريح إنه "في إطار المتابعة اليومية لحرائق الغطاء النباتي تمكنت عناصر الحماية المدنية نهار اليوم من إخماد أربعة حرائق فيما تتواصل عمليات إخماد ستة حرائق أخرى".
وأشار يوسف إلى أن "عمليات إخماد حرائق الغابات والأدغال والأحراش تتواصل على مستوى بلدية إغرم بولاية بجاية وبلديتي سيدي معروف وقناميد بولاية جيجل وبلدية أولاد عمران بولاية برج بوعريريج وبلدية معاوية بولاية سطيف شرقي البلاد فيما تم إخماد حريق ببلدية القادرية بولاية البويرة شرقي العاصمة مع إبقاء عملية الحراسة متواصلة".
وبخصوص حرائق المحاصيل الزراعية والأشجار أضاف أنه تم "إخماد المسجلة منها بكل من سوق أهراس وقالمة شرقي البلاد وتقرت وتيميمون بالجنوب في حين تتواصل عملية الحراسة على مستوى الحريق الذي تم إخماده ببلدية واد الشرفاء بولاية عين الدفلى غربي العاصمة".
كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال ال24 ساعة الماضية عبر مختلف ولايات الوطن بما يصل الى 44 تدخلا لإخماد حرائق مختلفة للغطاء النباتي من بينها حريقان على مستوى الغابات و25 حريقا في الأحراش والحشائش اليابسة و9 مست الأشجار المثمرة و5 حرائق على مستوى واحات النخيل إلى جانب حريق واحد في الأدغال وحزم التبن. (النهاية)

