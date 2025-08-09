البنك المركزي الروسي يحدد أسعار صرف العملات مقابل الروبل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الروسي‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬تحديد‭ ‬أسعار‭ ‬صرف‭ ‬العملات‭ ‬الرئيسية‭ ‬مقابل‭ ‬الروبل‭ ‬للفترة‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬أغسطس‭ ‬الجاري‭.‬‮ ‬

وخفض‭ ‬البنك‭ ‬سعر‭ ‬صرف‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬بمقدار‭ ‬39‭ ‬كوبيكًا‭ ‬إلى‭ ‬79.7796‭ ‬روبلًا‭ ‬مقارنة‭ ‬باليوم‭ ‬السابق،‭ ‬بينما‭ ‬رفع‭ ‬سعر‭ ‬اليورو‭ ‬بـ22‭ ‬كوبيكًا‭ ‬إلى‭ ‬92‭.‬88‭ ‬روبلًا،‭ ‬وزاد‭ ‬سعر‭ ‬اليوان‭ ‬الصيني‭ ‬بـ5‭ ‬كوبيكات‭ ‬إلى‭ ‬11‭.‬0665‭ ‬روبلًا‭.‬

ويسهم‭ ‬تحديد‭ ‬أسعار‭ ‬الصرف‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬استقرار‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬الروسية‭ ‬وتسهيل‭ ‬العمليات‭ ‬التجارية‭ ‬الخارجية‭.‬