البنك المركزي الروسي يحدد أسعار صرف العملات مقابل الروبل

البنك المركزي الروسي يحدد أسعار صرف العملات مقابل الروبل
أعلن البنك المركزي الروسي أمس السبت تحديد أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل للفترة من 9 إلى 11 أغسطس الجاري.
وخفض البنك سعر صرف الدولار الأمريكي بمقدار 39 كوبيكًا إلى 79.7796 روبلًا مقارنة باليوم السابق، بينما رفع سعر اليورو بـ22 كوبيكًا إلى 92.88 روبلًا، وزاد سعر اليوان الصيني بـ5 كوبيكات إلى 11.0665 روبلًا.
ويسهم تحديد أسعار الصرف الرسمية في دعم استقرار الأسواق المالية الروسية وتسهيل العمليات التجارية الخارجية.
