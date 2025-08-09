  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب مدعوما بعوامل اقتصادية وجيوسياسية

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب مدعوما بعوامل اقتصادية وجيوسياسية

2025-08-09 11:20:10
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

شهدت‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬ارتفاعًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬المنصرم،‭ ‬مسجلة‭ ‬مكاسب‭ ‬تجاوزت‭ ‬3 ‭%‬ ،‭ ‬مدفوعة‭ ‬بعوامل‭ ‬اقتصادية‭ ‬وجيوسياسية‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬مكانته‭ ‬كملاذ‭ ‬آمن‭ ‬للمستثمرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الراهنة‭.‬

وارتفع‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬الفوري‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬47 ‭%‬ ‭ ‬ليغلق‭ ‬عند‭ ‬3458‭.‬20‭ ‬دولارًا‭ ‬للأوقية،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع،‭ ‬فيما‭ ‬سجلت‭ ‬عقود‭ ‬الذهب‭ ‬الآجلة‭ ‬لشهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬44 ‭%‬ ‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬3414‭.‬60‭ ‬دولارًا‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬العوامل‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الارتفاع‭ ‬قرار‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬فرض‭ ‬تعريفات‭ ‬جمركية‭ ‬على‭ ‬واردات‭ ‬سبائك‭ ‬الذهب‭ ‬بوزن‭ ‬1‭ ‬كجم‭ ‬و100‭ ‬أوقية،‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬مفاجأة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬وقلقًا‭ ‬بشأن‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد‭ ‬العالمية،‭ ‬خاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لسويسرا،‭ ‬أكبر‭ ‬مصدر‭ ‬للذهب‭ ‬عالميًا‭. ‬كما‭ ‬ساهم‭ ‬استمرار‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬التضخم‭ ‬وزيادة‭ ‬التوقعات‭ ‬بتخفيض‭ ‬مجلس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفيدرالي‭ ‬الأمريكي‭ ‬لأسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الذهب‭.‬

ورغم‭ ‬ارتفاع‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬وعوائد‭ ‬سندات‭ ‬الخزانة‭ ‬لأجل‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬مما‭ ‬حد‭ ‬من‭ ‬صعود‭ ‬الذهب،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التفاؤل‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الأسهم‭ ‬العالمية،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتقارير‭ ‬عن‭ ‬محادثات‭ ‬تهدئة‭ ‬محتملة‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا،‭ ‬قلصت‭ ‬جزئيًا‭ ‬من‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الذهب‭ ‬كملاذ‭ ‬آمن‭.‬

MENAFN09082025000055011008ID1109907484

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث