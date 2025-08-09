ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب مدعوما بعوامل اقتصادية وجيوسياسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

شهدت‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬ارتفاعًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬المنصرم،‭ ‬مسجلة‭ ‬مكاسب‭ ‬تجاوزت‭ ‬3 ‭%‬ ،‭ ‬مدفوعة‭ ‬بعوامل‭ ‬اقتصادية‭ ‬وجيوسياسية‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬مكانته‭ ‬كملاذ‭ ‬آمن‭ ‬للمستثمرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الراهنة‭.‬

وارتفع‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬الفوري‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬47 ‭%‬ ‭ ‬ليغلق‭ ‬عند‭ ‬3458‭.‬20‭ ‬دولارًا‭ ‬للأوقية،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع،‭ ‬فيما‭ ‬سجلت‭ ‬عقود‭ ‬الذهب‭ ‬الآجلة‭ ‬لشهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬44 ‭%‬ ‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬3414‭.‬60‭ ‬دولارًا‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬العوامل‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الارتفاع‭ ‬قرار‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬فرض‭ ‬تعريفات‭ ‬جمركية‭ ‬على‭ ‬واردات‭ ‬سبائك‭ ‬الذهب‭ ‬بوزن‭ ‬1‭ ‬كجم‭ ‬و100‭ ‬أوقية،‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬مفاجأة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬وقلقًا‭ ‬بشأن‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد‭ ‬العالمية،‭ ‬خاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لسويسرا،‭ ‬أكبر‭ ‬مصدر‭ ‬للذهب‭ ‬عالميًا‭. ‬كما‭ ‬ساهم‭ ‬استمرار‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬التضخم‭ ‬وزيادة‭ ‬التوقعات‭ ‬بتخفيض‭ ‬مجلس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفيدرالي‭ ‬الأمريكي‭ ‬لأسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الذهب‭.‬

ورغم‭ ‬ارتفاع‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬وعوائد‭ ‬سندات‭ ‬الخزانة‭ ‬لأجل‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬مما‭ ‬حد‭ ‬من‭ ‬صعود‭ ‬الذهب،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التفاؤل‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الأسهم‭ ‬العالمية،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتقارير‭ ‬عن‭ ‬محادثات‭ ‬تهدئة‭ ‬محتملة‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا،‭ ‬قلصت‭ ‬جزئيًا‭ ‬من‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الذهب‭ ‬كملاذ‭ ‬آمن‭.‬