ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب مدعوما بعوامل اقتصادية وجيوسياسية

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب مدعوما بعوامل اقتصادية وجيوسياسية
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسبوع المنصرم، مسجلة مكاسب تجاوزت 3 % ، مدفوعة بعوامل اقتصادية وجيوسياسية عززت من مكانته كملاذ آمن للمستثمرين في ظل الظروف الراهنة.
وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 3.47 % ليغلق عند 3458.20 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ أسابيع، فيما سجلت عقود الذهب الآجلة لشهر سبتمبر زيادة بنسبة 3.44 % لتصل إلى 3414.60 دولارًا.
وكان من أبرز العوامل المؤثرة في هذا الارتفاع قرار الولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية على واردات سبائك الذهب بوزن 1 كجم و100 أوقية، مما أثار مفاجأة في الأسواق وقلقًا بشأن سلاسل التوريد العالمية، خاصة بالنسبة لسويسرا، أكبر مصدر للذهب عالميًا. كما ساهم استمرار المخاوف من التضخم وزيادة التوقعات بتخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في سبتمبر المقبل في تعزيز الطلب على الذهب.
ورغم ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مما حد من صعود الذهب، إلا أن التفاؤل في أسواق الأسهم العالمية، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، وتقارير عن محادثات تهدئة محتملة بين روسيا وأوكرانيا، قلصت جزئيًا من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
