فاتيل البحرين تواصل استقبال طلبات التسجيل لعام 2025-2026

2025-08-09 11:20:08
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

أكدت‭ ‬الأستاذة‭ ‬نداء‭ ‬جهرومي،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬القبول‭ ‬والتسويق‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬‮«‬فاتيل‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬للضيافة،‭ ‬استمرار‭ ‬استقبال‭ ‬طلبات‭ ‬الالتحاق‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬2025‭-‬2026،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكلية‭ ‬توفر‭ ‬للراغبين‭ ‬فرصة‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬مهني‭ ‬ناجح‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬والسياحة‭ ‬والفندقة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الفنادق‭ ‬الدولية‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬العملي‭ ‬والنظري،‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬شاملًا‭ ‬ويؤهل‭ ‬الطلبة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع،‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬اكتسابهم‭ ‬خبرة‭ ‬عملية‭ ‬تقارب‭ ‬السنتين‭ ‬في‭ ‬أرقى‭ ‬الفنادق‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬دراستهم‭. ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬البرنامج‭ ‬للطلبة‭ ‬تعلم‭ ‬اللغة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يفتح‭ ‬أمامهم‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬وتدريب‭ ‬متميزة‭.‬

وأشارت‭ ‬جهرومي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الفنادق‭ ‬الدولية‭ ‬مُدرج‭ ‬على‭ ‬الإطار‭ ‬الأوروبي‭ ‬للمؤهلات‭ (‬ EQF ‭)‬،‭ ‬ومعتمد‭ ‬على‭ ‬الإطار‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤهلات،‭ ‬مبينةً‭ ‬أن‭ ‬كلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬احتلت‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭ ‬متتالية،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬عالميًا،‭ ‬بحسب‭ ‬آخر‭ ‬تصنيف‭ ‬ QS ‭ ‬في‭ ‬تخصص‭ ‬إدارة‭ ‬الضيافة‭.‬‮ ‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬خريجي‭ ‬الأفواج‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬الكلية‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬عروض‭ ‬عمل‭ ‬قبل‭ ‬تخرجهم،‭ ‬بفضل‭ ‬الطلب‭ ‬المرتفع‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التخصص،‭ ‬نتيجة‭ ‬النمو‭ ‬الملحوظ‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬والحاجة‭ ‬المتزايدة‭ ‬إلى‭ ‬كوادر‭ ‬مؤهلة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭.‬

