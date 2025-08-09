فاتيل البحرين تواصل استقبال طلبات التسجيل لعام 2025-2026
أكدت الأستاذة نداء جهرومي، القائم بأعمال رئيس القبول والتسويق في كلية «فاتيل البحرين» للضيافة، استمرار استقبال طلبات الالتحاق للعام الدراسي 2025-2026، مشيرةً إلى أن الكلية توفر للراغبين فرصة لبناء مستقبل مهني ناجح في قطاع الضيافة والسياحة والفندقة، من خلال برنامج البكالوريوس في إدارة الفنادق الدولية الصادر من فرنسا.
وأوضحت أن البرنامج يجمع بين الجانبين العملي والنظري، ما يجعله شاملًا ويؤهل الطلبة للحصول على وظائف بشكل أسرع، نظرًا إلى اكتسابهم خبرة عملية تقارب السنتين في أرقى الفنادق داخل مملكة البحرين وخارجها خلال فترة دراستهم. كما يتيح البرنامج للطلبة تعلم اللغة الفرنسية، الأمر الذي يفتح أمامهم فرص عمل وتدريب متميزة.
وأشارت جهرومي إلى أن برنامج البكالوريوس في إدارة الفنادق الدولية مُدرج على الإطار الأوروبي للمؤهلات ( EQF )، ومعتمد على الإطار الوطني للمؤهلات، مبينةً أن كلية «فاتيل» احتلت المركز الأول في فرنسا على مدى أربعة أعوام متتالية، والمركز الثاني عشر عالميًا، بحسب آخر تصنيف QS في تخصص إدارة الضيافة.
وأكدت أن جميع خريجي الأفواج السابقة من الكلية حصلوا على عروض عمل قبل تخرجهم، بفضل الطلب المرتفع على هذا التخصص، نتيجة النمو الملحوظ في القطاع السياحي والحاجة المتزايدة إلى كوادر مؤهلة قادرة على قيادة هذا القطاع الحيوي.
