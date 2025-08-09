  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
عقبة صعبة تؤجل رحيل لابورت

2025-08-09 11:17:15
(MENAFN- Al Watan) يضغط مدافع النصر الإسباني إيمريك لابورت، على إدارة ناديه لإنهاء ارتباطه بالعالمي والعودة إلى ناديه السابق أتلتيك بيلباو خلال الانتقالات الصيفية.
وكشفت مصادر عن رغبة مشتركة بين لابورت والنصر للانفصال، لكن العروض التي قدمها بيلباو قوبلت بالرفض من فارس نجد، وأن الصفقة تواجه عقبة رئيسية، حيث يطالب النصر بمقابل مادي مناسب أو تنازل لابورت عن مستحقاته المتبقية من عقده، على غرار ما فعله إينيجو مارتينيز للانتقال إلى النصر.
ويتقاضى لابورت راتبًا مرتفعًا مع النصر، بينما يقدم بيلباو عقدا متوسط الأجل لثلاثة مواسم مع مكافآت خاصة، شريطة إنهاء ارتباطه بالعالمي.
وأشارت المصادر إلى أن إعلان تعاقد النصر مع مارتينيز خلال الساعات المقبلة قد يكون مرتبطًا برحيل لابورت، مما يجعل مفاوضات اللاعب حاسمة لعودته إلى الدوري الإسباني.

