عقبة صعبة تؤجل رحيل لابورت

عقبة صعبة تؤجل رحيل لابورت
(MENAFN- Al Watan) يضغط مدافع النصر الإسباني إيمريك لابورت، على إدارة ناديه لإنهاء ارتباطه بالعالمي والعودة إلى ناديه السابق أتلتيك بيلباو خلال الانتقالات الصيفية.
وكشفت مصادر عن رغبة مشتركة بين لابورت والنصر للانفصال، لكن العروض التي قدمها بيلباو قوبلت بالرفض من فارس نجد، وأن الصفقة تواجه عقبة رئيسية، حيث يطالب النصر بمقابل مادي مناسب أو تنازل لابورت عن مستحقاته المتبقية من عقده، على غرار ما فعله إينيجو مارتينيز للانتقال إلى النصر.
ويتقاضى لابورت راتبًا مرتفعًا مع النصر، بينما يقدم بيلباو عقدا متوسط الأجل لثلاثة مواسم مع مكافآت خاصة، شريطة إنهاء ارتباطه بالعالمي.
وأشارت المصادر إلى أن إعلان تعاقد النصر مع مارتينيز خلال الساعات المقبلة قد يكون مرتبطًا برحيل لابورت، مما يجعل مفاوضات اللاعب حاسمة لعودته إلى الدوري الإسباني.
