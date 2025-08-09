  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
رسميا.. برشلونة يودع صفقة النصر

2025-08-09 08:03:34

خبرني - أعلن نادي برشلونة رسميًا،  السبت، رحيل لاعبه الإسباني إنييجو مارتينيز، وسط أنباء تفيد باتفاق اللاعب على الانتقال لصفوف النصر السعودي.

وقال برشلونة، في بيان رسمي: "نود أن نشكره على احترافيته وجهوده وتفانيه والتزامه خلال الموسمين اللذين قضاهما بقميص البلوجرانا".

وأضاف: "نتمنى له كل التوفيق في المستقبل. شكرًا لك يا إنييجو على كل شيء".

وبات النصر قريبًا من الإعلان عن التعاقد مع مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع برشلونة.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن المدافع الإسباني خضع لفحص طبي في معسكر النصر بالبرتغال، قبل التوقيع على عقده الجديد.

ومن المقرر أن يكون عقد مارتينيز مع النصر لمدة موسم واحد، يحصل خلاله على 14 مليون يورو، مع أفضلية التمديد لموسم آخر.

بعد ذلك، يتجه إينيجو مع النصر إلى إسبانيا، استعدادًا لخوض مباراة ودية جديدة ضد ألميريا، غدًا الأحد، استعدادًا للموسم الجديد.

وكان مارتينيز قد وصل إلى معسكر النصر في البرتغال، أمس الجمعة، بعد الاتفاق مع النادي على كافة البنود في عقده.

