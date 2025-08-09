  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
18 شهيدا بينهم منتظرو مساعدات بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة

18 شهيدا بينهم منتظرو مساعدات بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة

2025-08-09 08:02:50
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أفاد‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭ ‬أن‭ ‬18‭ ‬فلسطينيا‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬كانوا‭ ‬ينتظرون‭ ‬المساعدات،‭ ‬استشهدوا‭ ‬أمس‭ ‬بنيران‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭. ‬

وقال‭ ‬بصل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الجهاز‭ ‬سجل‭ ‬6‭ ‬شهداء‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬طفل‭ ‬و30‭ ‬إصابة‭ ‬جراء‭ ‬استهداف‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بالرصاص‭ ‬تجمعات‭ ‬المواطنين‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬نقطة‭ ‬توزيع‭ ‬للمساعدات‭ ‬تديرها‭ ‬مؤسسة‭ ‬غزة‭ ‬الإنسانية‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬جنوب‭ ‬منطقة‭ ‬جسر‭ ‬وادي‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭. ‬

وأكد‭ ‬مستشفى‭ ‬العودة‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬وصول‭ ‬الشهداء‭ ‬والمصابين‭. ‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬لاحق‭ ‬أكد‭ ‬بصل‭ ‬سقوط‭ ‬7‭ ‬بينهم‭ ‬سيدة‭ ‬بنيران‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬قرب‭ ‬مركز‭ ‬المساعدات‭ (‬التابع‭ ‬لمؤسسة‭ ‬غزة‭ ‬الإنسانية‭) ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬رفح‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭. ‬

وفي‭ ‬منطقة‭ ‬المواصي‭ ‬غرب‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬سجل‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬3‭ ‬شهداء‭ ‬ومصابون‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬من‭ ‬مسيّرة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬خيمة‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭. ‬

كما‭ ‬استشهدت‭ ‬سيّدة‭ ‬إثر‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬شقة‭ ‬سكنية‭ ‬مقابل‭ ‬مستشفى‭ ‬الخير‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬وسقط‭ ‬شهيد‭ ‬بصاروخ‭ ‬من‭ ‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قرب‭ ‬مدرسة‭ ‬أبو‭ ‬حلو‭ ‬التي‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬البريج‭ ‬وسط‭ ‬القطاع،‭ ‬وفق‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭. ‬

وذكر‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬الفجر‭ ‬تجمّع‭ ‬عدة‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬غذائية‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مراكز‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬مؤسسة‭ ‬غزة‭ ‬الإنسانية‭ ‬المدعومة‭ ‬أمريكيا‭ ‬وإسرائيليا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬وفي‭ ‬منطقتي‭ ‬غرب‭ ‬رفح‭ ‬وخان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭. ‬

وأكد‭ ‬شاهد‭ ‬العيان‭ ‬بيان‭ ‬الأغا‭ (‬50‭ ‬عاما‭) ‬أن‭ ‬الجنود‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬أطلقوا‭ ‬النار‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬باتجاه‭ ‬منتظري‭ ‬المساعدات‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬ذهبت‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشاكوش‭ (‬قرب‭ ‬مركز‭ ‬المساعدات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬رفح‭) ‬ووجدت‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬ثم‭ ‬توجهت‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الطينة‭ (‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬خان‭ ‬يونس‭) ‬وتم‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬ولم‭ ‬أحصل‭ ‬على‭ ‬شيء‮»‬‭. ‬

وتساءل‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬يقيم‭ ‬في‭ ‬خيمة‭ ‬بجانب‭ ‬منزله‭ ‬المدمر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المواصي‭ ‬غرب‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬هل‭ ‬يحتاج‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الموتى‭ ‬بسبب‭ ‬الجوع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ليتحرك‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬بطريقة‭ ‬طبيعية‭ ‬عبر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة؟‭.. ‬مراكز‭ ‬المساعدات‭ ‬الأمريكية‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬مصائد‭ ‬للموت‭ ‬ولإذلال‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬الناس‭ ‬يضطرون‭ ‬للذهاب‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬لأن‭ ‬لا‭ ‬خيار‭ ‬أمامهم‭. ‬

منذ‭ ‬بدء‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬مايو،‭ ‬ترد‭ ‬يوميا‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬تعرض‭ ‬منتظري‭ ‬المساعدات‭ ‬قرب‭ ‬مراكز‭ ‬مؤسسة‭ ‬غزة‭ ‬الإنسانية‭ ‬للاستهداف‭ ‬بنيران‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وأدى‭ ‬الحصار‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وتقييد‭ ‬دخول‭ ‬الإمدادات‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬تقريبا‭ ‬إلى‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬والإمدادات‭ ‬الأساسية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأدوية‭ ‬والوقود‭ ‬الذي‭ ‬تحتاج‭ ‬إليه‭ ‬المستشفيات‭ ‬لتشغيل‭ ‬مولداتها‭. ‬

وتسبّب‭ ‬العدوان‭ ‬الغاشم‭ ‬باستشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬61369‭ ‬فلسطينيا،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬وفق‭ ‬بيانات‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬وتعتبر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬معطياتها‭ ‬موثوقة‭. ‬

MENAFN09082025000055011008ID1109907357

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث