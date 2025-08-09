مقتل 6 من الجيش اللبناني خلال انفجار بجنوب البلاد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

بيروت‭ ‬ – ‭ (‬الوكالات‭): ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬مقتل‭ ‬ستة‭ ‬جنود‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬‮«‬أثناء‭ ‬كشف‭ ‬وحدة‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬على‭ ‬مخزن‭ ‬للأسلحة‭ ‬وعملها‭ ‬على‭ ‬تفكيك‭ ‬محتوياته‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬صور‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭. ‬وأضاف‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬تحقيقا‭ ‬يجري‭ ‬لتحديد‭ ‬سبب‭ ‬الانفجار‭. ‬وذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬لرويترز‭ ‬أن‭ ‬الانفجار‭ ‬ناجم‭ ‬عن‭ ‬مخلفات‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الساحلية‭. ‬ووجهت‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضربات‭ ‬قوية‭ ‬الى‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬شنتها‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬مثّل‭ ‬ذروة‭ ‬صراع‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬عندما‭ ‬شنت‭ ‬الجماعة‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬دعما‭ ‬لحليفتها‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬بداية‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭. ‬

وكان‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬قد‭ ‬أفاد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬بمقتل‭ ‬خمسة‭ ‬عسكريين‭ ‬امس‭ ‬السبت‭ ‬بانفجار‭ ‬أثناء‭ ‬‮«‬إزالة‭ ‬ذخائر‮»‬‭ ‬داخل‭ ‬منشأة‭ ‬عسكرية‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬فضل‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭: ‬إن‭ ‬‮«‬خمسة‭ ‬عسكريين‭ ‬قتلوا‭ ‬اثناء‭ ‬إزالة‭ ‬ذخائر‭ ‬وأعتدة‭ ‬غير‭ ‬منفجرة‭ ‬من‭ ‬مخلّفات‭ ‬الحرب‭ ‬الاخيرة،‭ ‬داخل‭ ‬منشأة‭ ‬عسكرية‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‮»‬‭. ‬

واطلع‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬جوزيف‭ ‬عون،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬الرئاسة،‭ ‬من‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬العماد‭ ‬رودولف‭ ‬هيكل‭ ‬‮«‬على‭ ‬ملابسات‭ ‬الحادثة‭ ‬الأليمة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مجدل‭ ‬زون‭ - ‬وادي‭ ‬زبقين‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬صور‭ ‬وادّت‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى‭ ‬العسكريين‭ ‬نتيجة‭ ‬انفجار‭ ‬ذخائر‭ ‬بوحدة‭ ‬من‭ ‬فوج‭ ‬الهندسة‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬اثناء‭ ‬عمل‭ ‬أفرادها‭ ‬على‭ ‬سحبها‭ ‬وتعطيلها‮»‬‭. ‬وقدم‭ ‬رئيسا‭ ‬الجمهورية‭ ‬والحكومة‭ ‬تعازيهما‭ ‬للجيش‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬نواف‭ ‬سلام‭ ‬على‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الألم‭ ‬يزف‭ ‬لبنان‭ ‬ابناء‭ ‬جيشنا‭ ‬الباسل‭ ‬الذين‭ ‬ارتقوا‭ ‬شهداء‭ ‬في‭ ‬الجنوب،‭ ‬وهم‭ ‬يؤدّون‭ ‬واجبهم‭ ‬الوطني‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬مقتل‭ ‬العسكريين،‭ ‬بعدما‭ ‬كلفت‭ ‬الحكومة‭ ‬الجيش‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬لنزع‭ ‬سلاح‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تُطبق‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭. ‬ونص‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬انسحاب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬الواقعة‭ ‬جنوب‭ ‬نهر‭ ‬الليطاني‭ ‬وعلى‭ ‬تفكيك‭ ‬بناه‭ ‬العسكرية‭ ‬فيها،‭ ‬مقابل‭ ‬تعزيز‭ ‬انتشار‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬وقوة‭ ‬يونيفيل‭. ‬

كما‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬انسحاب‭ ‬اسرائيل‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬لكن‭ ‬اسرائيل‭ ‬تبقي‭ ‬على‭ ‬وجودها‭ ‬في‭ ‬خمسة‭ ‬مرتفعات‭ ‬استراتيجية،‭ ‬يطالبها‭ ‬لبنان‭ ‬بالانسحاب‭ ‬منها‭. ‬وأعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬القوة‭ ‬الدولية‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬أندريا‭ ‬تيننتي‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬‮«‬اكتشفت‭ ‬شبكة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأنفاق‭ ‬المحصّنة‮»‬‭ ‬قرب‭ ‬الناقورة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬قال‭ ‬نائب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬فرحان‭ ‬حق‭: ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬‮«‬سبعة‭ ‬أنفاق‭ ‬محصّنة‭ ‬وثلاثة‭ ‬مخابئ‭ ‬ومدفعية‭ ‬وراجمات‭ ‬صواريخ،‭ ‬ومئات‭ ‬القذائف‭ ‬والصواريخ‭ ‬المتفجرة،‭ ‬وألغام‭ ‬مضادة‭ ‬للدبابات،‭ ‬وحوالي‭ ‬250‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬بدائية‭ ‬الصنع‭ ‬جاهزة‭ ‬للاستخدام‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬معقلا‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخف‭ ‬حفره‭ ‬أنفاقا‭ ‬فيها‭ ‬لسلاحه‭ ‬ومقاتليه‭. ‬وفي‭ ‬يونيو،‭ ‬أعلن‭ ‬سلام‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬فكّك‭ ‬منذ‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬موقع‭ ‬ومخزن‭ ‬سلاح‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬جنوب‭ ‬نهر‭ ‬الليطاني‭.‬