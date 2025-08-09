  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
اتهامات تهريب النفط الإيراني تفاقم الضغوط الأمريكية على العراق

2025-08-09 08:02:48
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

‭(‬العرب‭ ‬اللندنية‭): ‬تواجه‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬ضغوطًا‭ ‬متزايدة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اتهامات‭ ‬بتورط‭ ‬جهات‭ ‬عراقية‭ ‬في‭ ‬تهريب‭ ‬النفط‭ ‬الإيراني،‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬لتجفيف‭ ‬منابع‭ ‬الدعم‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لطهران‭.‬

هذه‭ ‬الضغوط‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬حملة‭ ‬أوسع‭ ‬تقودها‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬تشمل‭ ‬التضييق‭ ‬على‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ ‬التي‭ ‬يُشتبه‭ ‬بتورطها‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬مالية‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬تخدم‭ ‬المصالح‭ ‬الإيرانية،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬الدولار‭ ‬وبيع‭ ‬النفط‭ ‬بطرق‭ ‬ملتوية‭.‬

العراق‭ ‬يجد‭ ‬نفسه‭ ‬عالقًا‭ ‬بين‭ ‬حليفين‭ ‬متضادين،‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وإيران‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬في‭ ‬معادلة‭ ‬يصعب‭ ‬فيها‭ ‬التوفيق‭ ‬بين‭ ‬المتطلبات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لكل‭ ‬طرف‭. ‬فعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬حاجة‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والأمني‭ ‬الأميركي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ارتباطه‭ ‬الوثيق‭ ‬بإيران،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة،‭ ‬يجعله‭ ‬عرضة‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬والضغوط‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬واشنطن،‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬استيراد‭ ‬العراق‭ ‬للكهرباء‭ ‬والغاز‭ ‬الإيراني‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬تعمل‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬على‭ ‬تمرير‭ ‬تشريعات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الكونغرس‭ ‬لمنع‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬استيراد‭ ‬الطاقة‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬أوسع‭ ‬لعزل‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬اقتصاديًا‭. ‬كما‭ ‬تتهم‭ ‬واشنطن‭ ‬شبكات‭ ‬تهريب،‭ ‬بعضها‭ ‬مرتبط‭ ‬برجل‭ ‬أعمال‭ ‬عراقي،‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬تهريب‭ ‬النفط‭ ‬الإيراني‭ ‬عبر‭ ‬تقديمه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬نفط‭ ‬عراقي‭ ‬أو‭ ‬مخلوط‭ ‬به،‭ ‬وهي‭ ‬تهم‭ ‬تنفيها‭ ‬بغداد‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‭.‬

المسؤولون‭ ‬العراقيون،‭ ‬من‭ ‬جهتهم،‭ ‬ينفون‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬عمليات‭ ‬خلط‭ ‬أو‭ ‬تهريب‭ ‬في‭ ‬الموانئ‭ ‬أو‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬رقابة‭ ‬صارمة‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬السفن‭ ‬التجارية‭ ‬والنفطية‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬مدير‭ ‬شركة‭ ‬سومو‭ ‬لتسويق‭ ‬النفط‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أدلة‭ ‬دولية‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬عمليات‭ ‬تهريب‭ ‬أو‭ ‬خلط‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬أو‭ ‬المياه‭ ‬العراقية،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتبرئة‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬تهم‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬عليه‭.‬

ورغم‭ ‬هذه‭ ‬التطمينات،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬واشنطن‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬إجراءاتها‭ ‬العقابية،‭ ‬إذ‭ ‬فرضت‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأميركية‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬عشرات‭ ‬الأشخاص‭ ‬والكيانات‭ ‬والسفن‭ ‬بسبب‭ ‬تورطهم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬بيع‭ ‬النفط‭ ‬الإيراني‭. ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات‭ ‬شبكات‭ ‬واسعة‭ ‬بعضها‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬بمقربين‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الإيرانية،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬إصرار‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬سياسة‭ ‬الضغط‭ ‬الأقصى‭ ‬على‭ ‬طهران،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المصالح‭ ‬العراقية‭.‬

