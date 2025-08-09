18 شهيدا بينهم منتظرو مساعدات بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

غزة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬أفاد‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭ ‬أن‭ ‬18‭ ‬فلسطينيا‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬كانوا‭ ‬ينتظرون‭ ‬المساعدات،‭ ‬استشهدوا‭ ‬أمس‭ ‬بنيران‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭. ‬

وقال‭ ‬بصل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الجهاز‭ ‬سجل‭ ‬6‭ ‬شهداء‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬طفل‭ ‬و30‭ ‬إصابة‭ ‬جراء‭ ‬استهداف‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بالرصاص‭ ‬تجمعات‭ ‬المواطنين‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬نقطة‭ ‬توزيع‭ ‬للمساعدات‭ ‬تديرها‭ ‬مؤسسة‭ ‬غزة‭ ‬الإنسانية‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬جنوب‭ ‬منطقة‭ ‬جسر‭ ‬وادي‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭. ‬

وأكد‭ ‬مستشفى‭ ‬العودة‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬وصول‭ ‬الشهداء‭ ‬والمصابين‭. ‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬لاحق‭ ‬أكد‭ ‬بصل‭ ‬سقوط‭ ‬7‭ ‬بينهم‭ ‬سيدة‭ ‬بنيران‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬قرب‭ ‬مركز‭ ‬المساعدات‭ (‬التابع‭ ‬لمؤسسة‭ ‬غزة‭ ‬الإنسانية‭) ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬رفح‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭. ‬

وفي‭ ‬منطقة‭ ‬المواصي‭ ‬غرب‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬سجل‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬3‭ ‬شهداء‭ ‬ومصابون‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬من‭ ‬مسيّرة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬خيمة‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭. ‬

كما‭ ‬استشهدت‭ ‬سيّدة‭ ‬إثر‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬شقة‭ ‬سكنية‭ ‬مقابل‭ ‬مستشفى‭ ‬الخير‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬وسقط‭ ‬شهيد‭ ‬بصاروخ‭ ‬من‭ ‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قرب‭ ‬مدرسة‭ ‬أبو‭ ‬حلو‭ ‬التي‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬البريج‭ ‬وسط‭ ‬القطاع،‭ ‬وفق‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭. ‬

وذكر‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬الفجر‭ ‬تجمّع‭ ‬عدة‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬غذائية‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مراكز‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬مؤسسة‭ ‬غزة‭ ‬الإنسانية‭ ‬المدعومة‭ ‬أمريكيا‭ ‬وإسرائيليا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬وفي‭ ‬منطقتي‭ ‬غرب‭ ‬رفح‭ ‬وخان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭. ‬

وأكد‭ ‬شاهد‭ ‬العيان‭ ‬بيان‭ ‬الأغا‭ (‬50‭ ‬عاما‭) ‬أن‭ ‬الجنود‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬أطلقوا‭ ‬النار‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬باتجاه‭ ‬منتظري‭ ‬المساعدات‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬ذهبت‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشاكوش‭ (‬قرب‭ ‬مركز‭ ‬المساعدات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬رفح‭) ‬ووجدت‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬ثم‭ ‬توجهت‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الطينة‭ (‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬خان‭ ‬يونس‭) ‬وتم‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬ولم‭ ‬أحصل‭ ‬على‭ ‬شيء‮»‬‭. ‬

وتساءل‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬يقيم‭ ‬في‭ ‬خيمة‭ ‬بجانب‭ ‬منزله‭ ‬المدمر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المواصي‭ ‬غرب‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬هل‭ ‬يحتاج‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الموتى‭ ‬بسبب‭ ‬الجوع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ليتحرك‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬بطريقة‭ ‬طبيعية‭ ‬عبر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة؟‭.. ‬مراكز‭ ‬المساعدات‭ ‬الأمريكية‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬مصائد‭ ‬للموت‭ ‬ولإذلال‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬الناس‭ ‬يضطرون‭ ‬للذهاب‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬لأن‭ ‬لا‭ ‬خيار‭ ‬أمامهم‭. ‬

منذ‭ ‬بدء‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬مايو،‭ ‬ترد‭ ‬يوميا‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬تعرض‭ ‬منتظري‭ ‬المساعدات‭ ‬قرب‭ ‬مراكز‭ ‬مؤسسة‭ ‬غزة‭ ‬الإنسانية‭ ‬للاستهداف‭ ‬بنيران‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وأدى‭ ‬الحصار‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وتقييد‭ ‬دخول‭ ‬الإمدادات‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬تقريبا‭ ‬إلى‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬والإمدادات‭ ‬الأساسية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأدوية‭ ‬والوقود‭ ‬الذي‭ ‬تحتاج‭ ‬إليه‭ ‬المستشفيات‭ ‬لتشغيل‭ ‬مولداتها‭. ‬

وتسبّب‭ ‬العدوان‭ ‬الغاشم‭ ‬باستشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬61369‭ ‬فلسطينيا،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬وفق‭ ‬بيانات‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬وتعتبر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬معطياتها‭ ‬موثوقة‭. ‬