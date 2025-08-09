  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا اليوم بشأن غزة.. واتساع دائرة التنديد بقرار إسرائيل احتلال القطاع

2025-08-09 08:02:45
الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬يعقد‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬اجتماعا‭ ‬طارئا‭ ‬بشأن‭ ‬غزة‭ ‬اليوم‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬صباحا‭ (‬2:00‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬ت‭ ‬ج‭)‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬دبلوماسية‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الجمعة،‭ ‬عقب‭ ‬إعلان‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬لإعادة‭ ‬احتلال‭ ‬القطاع‭. ‬

وقبيل‭ ‬ذلك،‭ ‬حذّر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬إسرائيل،‭ ‬عبر‭ ‬متحدثة‭ ‬باسمه،‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬خطير‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬مفاقمة‭ ‬التداعيات‭ ‬الكارثية‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬ملايين‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬

ويعقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المجلس،‭ ‬وقد‭ ‬رحبت‭ ‬البعثة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬به‭. ‬

وأثار‭ ‬قرار‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬إصدار‭ ‬أوامر‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بالسيطرة‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬لهزيمة‭ ‬حماس‭ ‬غضبا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬

ونددت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬السبت‭ ‬بسعي‭ ‬إسرائيل‭ ‬الى‭ ‬إعادة‭ ‬احتلال‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬نبيل‭ ‬أبو‭ ‬ردينة‭ ‬إن‭ ‬السياسات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬احتلال‭ ‬غزة‭ ‬ومحاولات‭ ‬ضم‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وتهويد‭ ‬القدس،‭ ‬ستغلق‭ ‬كل‭ ‬أبواب‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ (‬وفا‭). ‬

قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬هاكان‭ ‬فيدان‭ ‬أمس،‭ ‬عقب‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الإسلامية‭ ‬أن‭ ‬تتحد‭ ‬وتتحرك‭ ‬لحشد‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬ضد‭ ‬الخطة‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وأدانت‭ ‬القوتان‭ ‬الإقليميتان‭ ‬مصر‭ ‬وتركيا‭ ‬الخطة‭ ‬الجمعة‭. ‬

وقالت‭ ‬أنقرة‭ ‬إنها‭ ‬تمثل‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬ضمن‭ ‬سياسات‭ ‬إسرائيل‭ ‬التوسعية‭ ‬والإبادة‭ ‬الجماعية،‭ ‬ودعت‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬عالمية‭ ‬لوقف‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭. ‬

وفي‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مشترك‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬العلمين‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬المصري‭ ‬بدر‭ ‬عبدالعاطي‭ ‬عقب‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬قال‭ ‬فيدان‭ ‬أيضا‭ ‬إنه‭ ‬جرت‭ ‬دعوة‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭. ‬

وقال‭ ‬فيدان‭ ‬إن‭ ‬سياسة‭ ‬إسرائيل‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إجبار‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬النزوح‭ ‬عن‭ ‬أراضيهم‭ ‬باستخدام‭ ‬الجوع‭ ‬وإنها‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬غزو‭ ‬غزة‭ ‬بشكل‭ ‬دائم،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مبرر‭ ‬للدول‭ ‬لمواصلة‭ ‬دعمها‭ ‬لإسرائيل‭. ‬

ونقل‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬عن‭ ‬عبد‭ ‬العاطي‭ ‬تحذيره‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬سياسة‭ ‬التجويع‭ ‬الممنهج‭ ‬والإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬تؤجج‭ ‬الصراع‭ ‬وتعمق‭ ‬الكراهية‭ ‬ونشر‭ ‬التطرف‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬كما‭ ‬شدد‭ ‬أن‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتكررة‭ ‬تمثل‭ ‬خرقا‭ ‬فادحا‭ ‬لكل‭ ‬المواثيق‭ ‬والالتزامات‭ ‬الدولية،‭ ‬والنيل‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المشروعة‭ ‬وغير‭ ‬القابلة‭ ‬للتصرف،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭ ‬وإقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة‭ ‬ذات‭ ‬سيادة‭. ‬وأكد‭ ‬عبدالعاطي‭ ‬وجود‭ ‬تنسيق‭ ‬كامل‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬بشأن‭ ‬غزة،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬بيان‭ ‬أصدرته‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬أمس،‭ ‬والذي‭ ‬ندد‭ ‬بخطة‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وقالت‭ ‬لجنة‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬إن‭ ‬خطة‭ ‬إسرائيل‭ ‬تمثل‭ ‬تصعيدا‭ ‬خطيرا‭ ‬وغير‭ ‬مقبول،‭ ‬وانتهاكا‭ ‬صارخا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬ومحاولة‭ ‬لترسيخ‭ ‬الاحتلال‭ ‬غير‭ ‬الشرعي،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬ستقضي‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬فرصة‭ ‬للسلام‭. ‬

وحثت‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬القوى‭ ‬العالمية‭ ‬ومجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬مسؤولياتها‭ ‬القانونية‭ ‬والإنسانية،‭ ‬والتحرك‭ ‬العاجل‭ ‬لوقف‭ ‬السياسات‭ ‬العدوانية‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقويض‭ ‬فرص‭ ‬تحقيق‭ ‬سلام‭ ‬عادل‭ ‬ودائم‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬آفاق‭ ‬تنفيذ‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭. ‬وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬المحاسبة‭ ‬الفورية‭ ‬لجميع‭ ‬الانتهاكات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضد‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والقانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬ما‭ ‬يرقى‭ ‬إلى‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭. ‬

وحذّر‭ ‬جوتيريش‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬النزوح‭ ‬القسري‭ ‬والقتل‭ ‬والدمار‭ ‬الشامل،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬معاناة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تصورها‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وأدان‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬أستراليا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬ونيوزيلندا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬الجمعة‭ ‬بشدة‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأمني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بالسيطرة‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬الخطط‭ ‬التي‭ ‬أعلنتها‭ ‬حكومة‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنذر‭ ‬بانتهاك‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬تنديدها‭ ‬ورفضها‭ ‬للخطة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تنفيذ‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬والخطط‭ ‬التي‭ ‬تثير‭ ‬الاستنكار‭ ‬والرفض‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬خطر‭ ‬تفاقم‭ ‬الوضع‭ ‬المأساوي‭ ‬القائم‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬والذي‭ ‬يحمل‭ ‬جميع‭ ‬سمات‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭. ‬

