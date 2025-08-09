مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا اليوم بشأن غزة.. واتساع دائرة التنديد بقرار إسرائيل احتلال القطاع

مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا اليوم بشأن غزة.. واتساع دائرة التنديد بقرار إسرائيل احتلال القطاع
الامم المتحدة – الوكالات: يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بشأن غزة اليوم عند الساعة العاشرة صباحا (2:00 بعد الظهر ت ج)، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس الجمعة، عقب إعلان إسرائيل عن خطة لإعادة احتلال القطاع.
وقبيل ذلك، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل، عبر متحدثة باسمه، من تصعيد خطير من شأنه مفاقمة التداعيات الكارثية التي يواجهها ملايين الفلسطينيين.
ويعقد الاجتماع بطلب من عدد من الدول الأعضاء في المجلس، وقد رحبت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة به.
وأثار قرار بنيامين نتنياهو إصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على غزة لهزيمة حماس غضبا في مختلف أنحاء العالم.
ونددت الرئاسة الفلسطينية السبت بسعي إسرائيل الى إعادة احتلال غزة. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن السياسات الاسرائيلية المتمثلة في إعادة احتلال غزة ومحاولات ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، ستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (وفا).
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس، عقب محادثات في مصر، إنه يجب على الدول الإسلامية أن تتحد وتتحرك لحشد المجتمع الدولي ضد الخطة الإسرائيلية. وأدانت القوتان الإقليميتان مصر وتركيا الخطة الجمعة.
وقالت أنقرة إنها تمثل مرحلة جديدة ضمن سياسات إسرائيل التوسعية والإبادة الجماعية، ودعت إلى اتخاذ إجراءات عالمية لوقف تنفيذ الخطة.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده في العلمين مع نظيره المصري بدر عبدالعاطي عقب الاجتماع مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قال فيدان أيضا إنه جرت دعوة منظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع طارئ.
وقال فيدان إن سياسة إسرائيل تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على النزوح عن أراضيهم باستخدام الجوع وإنها تهدف إلى غزو غزة بشكل دائم، مضيفا أنه لا يوجد مبرر للدول لمواصلة دعمها لإسرائيل.
ونقل بيان لوزارة الخارجية المصرية عن عبد العاطي تحذيره من استمرار سياسة التجويع الممنهج والإبادة الجماعية التي تؤجج الصراع وتعمق الكراهية ونشر التطرف في المنطقة، كما شدد أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تمثل خرقا فادحا لكل المواثيق والالتزامات الدولية، والنيل من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. وأكد عبدالعاطي وجود تنسيق كامل مع تركيا بشأن غزة، وأشار إلى بيان أصدرته اللجنة الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي أمس، والذي ندد بخطة إسرائيل.
وقالت لجنة منظمة التعاون الإسلامي إن خطة إسرائيل تمثل تصعيدا خطيرا وغير مقبول، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ومحاولة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي، محذرة من أنها ستقضي على أي فرصة للسلام.
وحثت منظمة التعاون الإسلامي القوى العالمية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل. وأضافت أنه ينبغي العمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة.
وحذّر جوتيريش من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى مزيد من النزوح القسري والقتل والدمار الشامل، ما يؤدي إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين التي لا يمكن تصورها في غزة.
وأدان وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا الجمعة بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بالسيطرة على غزة. وقال الوزراء في بيان مشترك الخطط التي أعلنتها حكومة إسرائيل تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية تنديدها ورفضها للخطة الإسرائيلية، وقالت الوزارة في بيان تنفيذ مثل هذه القرارات والخطط التي تثير الاستنكار والرفض ينطوي على خطر تفاقم الوضع المأساوي القائم بالفعل في القطاع الفلسطيني، والذي يحمل جميع سمات كارثة إنسانية.
