الجزائر تطلق مشروعاً رائداً للعلاج بالخلايا الجذعية باستثمار 65 مليون يورو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) شهدت العاصمة الجزائرية اليوم توقيع اتفاقية تاريخية بين مجموعتي "صيدال" و"مدار القابضة" المملوكتين للحكومة الجزائرية، لإقامة أول عيادة ذكية متخصصة في العلاج بالخلايا الجذعية بمدينة سيدي عبد الله غرب العاصمة.

وتم التوقيع بحضور وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري ووزير الصناعة سيفي غريب، حيث أكدت نبيلة بن يغزر الرئيسة التنفيذية لصيدال أن المشروع الذي تتراوح قيمته بين 60-65 مليون يورو "يعكس طموح الجزائر لتصبح رائدة إقليمياً في الابتكار الطبي".

من جانبه، أوضح شرف الدين عمارة الرئيس التنفيذي لمدار القابضة أن الشركة ستتكفل بتمويل المشروع بالكامل، بينما ستوفر صيدال الخبرة التقنية وتسهيلات نقل التكنولوجيا المتقدمة اللازمة لتشغيل المركز.

وأشار المسؤولون إلى أن العيادة الذكية الجديدة ستقدم حلولاً علاجية مبتكرة للأمراض المعقدة باستخدام أحدث تقنيات الطب التجديدي، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتقليل نفقات العلاج بالخارج.