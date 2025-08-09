الجزائر تطلق مشروعاً رائداً للعلاج بالخلايا الجذعية باستثمار 65 مليون يورو

الجزائر تطلق مشروعاً رائداً للعلاج بالخلايا الجذعية باستثمار 65 مليون يورو
وتم التوقيع بحضور وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري ووزير الصناعة سيفي غريب، حيث أكدت نبيلة بن يغزر الرئيسة التنفيذية لصيدال أن المشروع الذي تتراوح قيمته بين 60-65 مليون يورو "يعكس طموح الجزائر لتصبح رائدة إقليمياً في الابتكار الطبي".
من جانبه، أوضح شرف الدين عمارة الرئيس التنفيذي لمدار القابضة أن الشركة ستتكفل بتمويل المشروع بالكامل، بينما ستوفر صيدال الخبرة التقنية وتسهيلات نقل التكنولوجيا المتقدمة اللازمة لتشغيل المركز.
وأشار المسؤولون إلى أن العيادة الذكية الجديدة ستقدم حلولاً علاجية مبتكرة للأمراض المعقدة باستخدام أحدث تقنيات الطب التجديدي، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتقليل نفقات العلاج بالخارج.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
رياضة.. حساب اليويفا على منصة إكس ينعي سليمان العبيد بيليه فلسطين
ترحيب خليجي بإعلان حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
"أبل" تعتزم تطوير محرك بحث يعتمد على الذكاء الاصطناعي
روسيا: احتلال غزة سيفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع
الخارجية تعزي بارتقاء عدد من عناصر الجيش اللبناني
فتح باب الترشح لرئاسة جامعتي اليرموك والطفيلة التقنية