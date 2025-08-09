حشرات نافقة ورائحة كريهة .. بلدية الزرقاء تضبط مركبة تحمل دجاجاً مجهول المصدر

403
حشرات نافقة ورائحة كريهة .. بلدية الزرقاء تضبط مركبة تحمل دجاجاً مجهول المصدر
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر الشؤون الصحية في بلدية الزرقاء مركبة تحمل كمية من الدجاج مجهول المصدر، مما يشير إلى عدم وجود بيانات توضح صلاحية هذه الكمية للاستهلاك البشري .
بالإضافة إلى أن المركبة غير مجهزة لنقل الدجاج لعدم وجود أي وسيلة تبريد فيها، وبالكشف الحسي تبين أن الدجاج له رائحة كريهة وتغيير في اللون، ووجود حشرات نافقة فيها.
حيث قامت الكوادر المعنية بإتلاف كامل الكمية حسب الأصول.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود البلدية المستمرة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء في المدينة، من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية والمركبات المتجولة.
