  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
حشرات نافقة ورائحة كريهة .. بلدية الزرقاء تضبط مركبة تحمل دجاجاً مجهول المصدر

حشرات نافقة ورائحة كريهة .. بلدية الزرقاء تضبط مركبة تحمل دجاجاً مجهول المصدر

2025-08-09 03:11:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر الشؤون الصحية في بلدية الزرقاء مركبة تحمل كمية من الدجاج مجهول المصدر، مما يشير إلى عدم وجود بيانات توضح صلاحية هذه الكمية للاستهلاك البشري .
بالإضافة إلى أن المركبة غير مجهزة لنقل الدجاج لعدم وجود أي وسيلة تبريد فيها، وبالكشف الحسي تبين أن الدجاج له رائحة كريهة وتغيير في اللون، ووجود حشرات نافقة فيها.
حيث قامت الكوادر المعنية بإتلاف كامل الكمية حسب الأصول.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود البلدية المستمرة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء في المدينة، من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية والمركبات المتجولة.

MENAFN09082025000208011052ID1109907129

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث